La familia Trump amasó una fortuna de $3,400 millones durante las dos presidencias, según un informe

El presidente Donald Trump y su familia ganaron miles de millones con sus dos presidencias, según un nuevo informe

La revista The New Yorker informó que Trump y su familia se habían embolsado unos 3.400 millones de dólares gracias a sus dos mandatos como presidente. El recuento incluye los beneficios de las criptomonedas, la mercancía del presidente con la marca MAGA y su propiedad de Mar-a-Lago, Florida.

El medio estimó que, gracias a las dos presidencias de Trump, la familia ha ganado 2.370 millones de dólares de la criptomoneda; 339,6 millones de dólares de empresas financieras; 270,8 millones de dólares de la hospitalidad; 116 millones de dólares de los medios de comunicación; y 277,7 millones de dólares a través de otras fuentes, incluyendo su jet privado, honorarios legales y mercancías.

Como respuesta a este informe, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a The Independent: “Las afirmaciones de que este presidente se ha beneficiado de su tiempo en el cargo son absolutamente absurdas. En comparación con lo que podría haber ganado si no hubiera tenido que lidiar con las noticias falsas y los oponentes políticos corruptos, el presidente ha perdido cientos de millones de dólares por servir a este país”.

“El pueblo estadounidense lo quiere precisamente porque es un hombre de negocios de éxito, no a pesar de ello”, añadió Leavitt. “La familia Trump es muy respetada por hacer negocios según las reglas, a diferencia de las familias de presidentes anteriores, como la familia de delincuentes Biden. El presidente Trump siempre ha practicado la integridad y la transparencia, razón por la cual es y ha sido comunicativo al compartir sus divulgaciones financieras”, expresó.

open image in gallery El presidente Donald Trump y su familia ganaron miles de millones con sus dos presidencias, según un nuevo informe ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved )

Gran parte de las ganancias estimadas de la familia Trump han provenido de varias empresas de criptodivisas, según informa The New Yorker. Esto incluye una ganancia estimada de 385 millones de dólares de las monedas $TRUMP y $MELANIA, que lanzó justo antes de asumir el cargo en enero, según el medio.

The Independent se puso en contacto con el equipo de Trump en busca de comentarios.

Aunque el presidente la criptomoneda, también lo han hecho sus aliados. Aproximadamente uno de cada cinco designados de alto nivel de Trump posee activos significativos en criptodivisas, según un análisis de julio de The Washington Post. En su momento, el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, dijo que estas cifras reflejaban el éxito que los elegidos por Trump habían tenido en el sector privado e insistió en que no había conflictos de intereses.

Además de sus empresas de criptomoneda, The New Yorker estima que Trump ha ganado unos 27,7 millones de dólares con su mercancía Trump Store. El medio señaló que Trump es el primer candidato presidencial que dirige una tienda privada en línea, que compite con su campaña para vender mercancía MAGA.

El total del neoyorquino incluía unos 1,3 millones de dólares de las biblias de Trump "God Bless the USA" y 2,8 millones de dólares de relojes de la marca Trump. Estas cifras ya figuraban en el informe de divulgación financiera de Trump para 2024, que se publicó en junio. Trump declaró más de 600 millones de dólares en ingresos en el formulario, según Reuters.

The New Yorker calcula que las presidencias de Trump también han generado unos beneficios extra de 125 millones de dólares en su finca de Mar-a-Lago, en Florida. Este beneficio extra estimado provino, en parte, de los propios actos de campaña de Trump en el club, así como de los eventos celebrados por otros candidatos del Partido Republicano, organizaciones y figuras de alto perfil, informa el medio.

open image in gallery La propiedad de Mar-a-Lago del presidente Donald Trump ha generado beneficios extra debido a su paso por la Casa Blanca, según el informe ( Getty Images )

En su estimación, The New Yorker también incluyó unos 100 millones de dólares procedentes de contribuciones de simpatizantes que, al parecer, Trump utilizó para pagar honorarios legales. Aunque los fondos de una campaña política no pueden utilizarse para las batallas legales personales de un candidato, un resquicio legal le permitió convertir los fondos de la campaña en comités de acción política, que están sujetos a restricciones menos estrictas, afirmó el medio.

Este dinero en efectivo financió su defensa a través de varios casos, incluyendo el histórico juicio de Trump por dinero de silencio el año pasado, según el informe. En ese caso, un jurado de Manhattan declaró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante su campaña de 2016. Trump ha negado haber cometido delito alguno y ha recurrido la condena.

Un juez condenó a Trump en enero, concediéndole la “baja incondicional” y sin imponerle penas ni tasas. Como resultado, Trump es el primer presidente de la historia condenado penalmente.

Traducción de Sara Pignatiello