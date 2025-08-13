Angelina Jolie se uniría a la lista de famosos que se mudaron de Estados Unidos por las políticas de Trump

Angelina Jolie es la última celebridad que desea mudarse de Estados Unidos, según un nuevo informe.

Al parecer, la actriz, de 50 años, está considerando “varios lugares en el extranjero”, según People, mientras se prepara para poner a la venta su casa de Los Ángeles.

Según People, Jolie “nunca quiso vivir en Los Ángeles a tiempo completo”, pero se vio limitada por un acuerdo de custodia con su exmarido Brad Pitt. La poderosa pareja de Hollywood llegó a un acuerdo de divorcio en diciembre.

La estrella “planea mudarse en cuanto Knox y Viv cumplan 18 años el año que viene. Está considerando varios lugares en el extranjero. Estará muy contenta cuando pueda irse de Los Ángeles”, aseguró una fuente al medio.

Jolie compró la casa de 1913, que una vez fue propiedad de Cecil B. DeMille, en 2017 por 24,5 millones de dólares, según se informa. La propiedad de 11.000 pies cuadrados cuenta con seis dormitorios y 10 baños.

La actriz y Pitt fueron propietarios del Château Miraval en Francia, que alquilaron por primera vez en 2008 antes de comprarlo, según los informes, por 60 millones de dólares en 2012. También fue donde se casaron en 2014.

Compilamos una lista de famosos que se mudaron o consideran irse de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump al Despacho Oval.

Jimmy Kimmel

open image in gallery El presentador de ‘Jimmy Kimmel, Live!’, que desde hace mucho ha expresado sus críticas contra el presidente, reveló recientemente que consiguió la ciudadanía italiana en respuesta al regreso de Trump ( Invision/AP )

El presentador de Jimmy Kimmel, Live!, que desde hace mucho ha expresado sus críticas contra el presidente, reveló recientemente que consiguió la ciudadanía italiana en respuesta al regreso de Trump.

El presentador del programa de entrevistas hizo la confesión durante una conversación en el pódcast de su exnovia Sarah Silverman, cuando ella mencionó que muchos estadounidenses que desaprueban a Trump han buscado la ciudadanía en otros lugares.

“De hecho [...] Conseguí la nacionalidad italiana”, respondió Kimmel. “La tengo”.

Y agregó: “Lo que está pasando es [...] tan malo como pensabas que iba a ser, es mucho peor. Es increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que a [Trump] le gustaría”.

Ellen DeGeneres

La expresentadora del programa de entrevistas se mudó a la región inglesa de Cotswolds, con su esposa, Portia Di Rossi, en noviembre de 2024, menos de tres semanas después de que Trump fuera reelegido.

Durante una conversación en directo con el locutor Richard Bacon en Cheltenham el mes pasado, DeGeneres admitió que el resultado de las votaciones en Estados Unidos había estado detrás de su decisión de trasladarse al Reino Unido.

open image in gallery La expresentadora de un programa de entrevistas se mudó a la región inglesa de Cotswolds, muy apreciada por los famosos, con su esposa Portia Di Rossi en noviembre de 2021, menos de tres semanas después de que Trump fuera reelegido ( Getty )

“Sí, Llegamos el día antes de las elecciones y nos despertamos con un montón de mensajes de texto de nuestros amigos con emojis llorando, y pensé: ‘Lo consiguió’. Y nos quedamos aquí”, dijo.

Rosie O’Donnell

O’Donnell, que ha sido un blanco constante del presidente, confirmó en marzo que ella también había abandonado Estados Unidos y reveló que se había trasladado a Irlanda.

La actriz, de 62 años, y su hija adoptiva de 12, Dakota, se mudaron el 15 de enero, solo cinco días antes de que Trump jurara su cargo.

“Echo de menos muchas cosas de la vida allí en casa y estoy intentando encontrar un hogar aquí, en este hermoso país, y cuando sea seguro para todos los ciudadanos tener los mismos derechos allí en Estados Unidos, entonces será cuando consideraremos volver”, expresó.

open image in gallery O’Donnell, que ha sido un blanco constante del presidente, confirmó en marzo que ella también había abandonado Estados Unidos y reveló que se había trasladado a Irlanda. La actriz, de 62 años, y su hija adoptiva de 12, Dakota, se mudaron el 15 de enero, solo cinco días antes de que Trump jurara el cargo ( Getty )

Courtney Love

La cantautora estadounidense dijo a principios de año que estaba tramitando su nacionalidad británica y que Estados Unidos le daba “miedo ahora”.

En un discurso pronunciado en marzo ante la Royal Geographical Society de Londres, Love manifestó su intención de permanecer definitivamente fuera de Estados Unidos: “En términos de Trump, y particularmente este grupo... es similar a un emperador. Llevan relojes de un millón de dólares.

El estilo de vida de emperador está pasando en Mar-a-Lago. Ahora da miedo. Ahora es como el cianuro”.

open image in gallery La cantautora estadounidense declaró a principios de año que estaba tramitando su nacionalidad británica y que Estados Unidos le daba “miedo ahora” ( Getty )

Love, una estrella emergente de las escenas alternativa y grunge de la década de 1990, ya había expresado su aversión al presidente, ya que buscó refugio en el Reino Unido en 2019 durante la primera presidencia de Trump.

Amenazas anteriores

Del mismo modo, en vísperas de la victoria de Trump en 2016, otras celebridades prometieron abandonar Estados Unidos si vencía los improbables pronósticos (en aquel momento) y se convertía en presidente.

La estrella del country Miley Cyrus arremetió contra el entonces candidato republicano, diciendo en una emotiva publicación de Instagram: “Sinceramente, a la m***** todo, ¡me mudo si este es mi presidente! No digo cosas que no voy a cumplir”. Cyrus sigue teniendo casas en Los Ángeles y Tennessee.

Whoopi Goldberg también coqueteó con la posibilidad: “No creo que así sea Estados Unidos. No quiero que así sea Estados Unidos. Quizá sea hora de que me mude”.

Por otro lado, el legendario actor Samuel L. Jackson fue más contundente: “Si ese hijo de p*** llega a presidente, mi c*** negro y yo nos mudaremos a Sudáfrica”, manifestó Jackson.