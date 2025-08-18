Zelenski llega a la Casa Blanca con traje negro, pero sin corbata, tras las críticas de Trump a su vestimenta anterior

Volodímir Zelenski llegó a su reunión con el presidente Donald Trump en el Despacho Oval con un traje completamente negro, pero sin corbata, meses después de haber sido criticado por la falta de formalidad en su vestimenta durante su anterior —y ahora célebre— visita a la Casa Blanca.

El presidente ucraniano vistió un saco descrito como “estilo traje”, aunque no considerado un traje completo, junto con una camisa negra durante el encuentro del lunes. Su elección de vestimenta fue destacada por miembros de la prensa que lo habían cuestionado en febrero.

“Ante todo, presidente Zelenski, se ve fabuloso con ese traje. Se ve bien”, dijo Brian Glenn, quien en su momento le había preguntado al mandatario ucraniano: “¿No tiene un traje?”.

“Ese fue el que lo criticó”, comentó Trump a Zelenski. El mandatario ucraniano, con una sonrisa, respondió: “Lo recuerdo”. Acto seguido, le dijo a Glenn: “Usted sigue con el mismo traje. Yo cambié, usted no”. La frase desató carcajadas en la sala, incluido el propio Trump.

La chaqueta negra que Zelenski vistió en el Despacho Oval era la misma que usó en la cumbre de la OTAN celebrada en junio en los Países Bajos, donde por primera vez desde la invasión rusa a gran escala en 2022 optó por una prenda de estilo más formal. Aquella elección, según reportes, impresionó a Trump.

De acuerdo con dos fuentes citadas por Axios, desde la Casa Blanca, preguntaron a funcionarios ucranianos si Zelenski usaría traje antes de la reunión del lunes en Washington con líderes europeos y con Trump.

Uno de los asesores del expresidente bromeó con el medio diciendo que “sería una buena señal de paz” si Zelenski acudía vestido de manera formal, aunque admitió: “No esperamos que lo haga”. También señalaron que no esperaban que llevara corbata.

El encuentro de alto perfil tuvo lugar meses después de que el presidente recibiera a Zelenski en la Casa Blanca en febrero, cuando ironizó sobre su vestimenta militar habitual y, en tono de broma, dijo ante la prensa: “Hoy sí vino arreglado”.

Sin embargo, según Axios, fue el vicepresidente J. D. Vance quien se mostró más molesto que Trump por la sencillez en la vestimenta del líder ucraniano en aquella ocasión, en particular por no usar corbata.

La incomodidad de Trump durante la última visita de Zelenski —que terminó en una acalorada discusión— iba más allá de su forma de vestir. Los asesores presidenciales aseguran que esta vez el encuentro debería desarrollarse con mayor calma.

“Los dos recorrieron un largo camino. Zelenski no le mostrará fotos de niños muertos para dar a entender que de alguna forma es su responsabilidad. El presidente aprendió a guardar cualquier molestia y seguir adelante”, comentó un asesor de Trump a Axios.

Zelenski estará acompañado por líderes europeos vecinos en una muestra de unidad. La reunión está programada para el lunes a las 3 p. m. (hora del Este), y se produce después de que Trump se reuniera el viernes en Alaska con el presidente ruso Vladímir Putin.

Trump ahora presiona a Zelenski para que acepte un acuerdo de paz que excluya a Crimea y la membresía en la OTAN, en lugar de un alto al fuego inmediato, lo que implica respaldar la postura de Moscú. Durante el encuentro, Putin aceptó que Estados Unidos y sus aliados europeos ofrezcan garantías de seguridad a Ucrania, según declaró Steve Witkoff.

Trump escribió en Truth Social: “El presidente Zelenski puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si lo desea, o puede seguir luchando. Ucrania no recuperará Crimea y NO ENTRARÁ A LA OTAN. ¡Algunas cosas nunca cambian!”.

Según informó Kiev, al menos diez personas murieron en Ucrania tras un ataque nocturno en el que Rusia lanzó 144 drones y misiles. Zelenski describió la ofensiva como “demostrativa y cínica”.

Traducción de Leticia Zampedri