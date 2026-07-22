La mayoría de los estadounidenses coinciden en una palabra para describir a Trump: peligroso

Según una nueva encuesta, la mayoría de los estadounidenses afirma que describiría al presidente Donald Trump como “peligroso”.

Trump lleva aproximadamente un año y medio en su segundo mandato, y su índice de aprobación sigue cayendo en picada. Su gobierno se vio envuelto en la filtración de los archivos de Jeffrey Epstein, las protestas contra su agresiva política migratoria y una guerra impopular y costosa con Irán.

En una nueva encuesta de Economist/YouGov, al preguntarles qué palabra usarían para describir al presidente, el 52 % de los estadounidenses respondió peligroso. El 49 % usó “corrupto” y el 45 % utilizó “racista” y “desconectado de la realidad” para describir a Trump.

Pero también hubo un 45 % de estadounidenses que usó la palabra “honesto”, un 40 % que usó la palabra “inspirador” y un 38 % que usó la palabra “inteligente” para describir a Trump.

En general, fueron los republicanos quienes utilizaron palabras favorables y los demócratas quienes utilizaron palabras desfavorables para describir a Trump.

open image in gallery Según una nueva encuesta, la mayoría de los estadounidenses utilizaría la palabra “peligroso” para describir al presidente Donald Trump ( Getty Images )

En la última encuesta, el índice de aprobación neto de Trump se situó en un -24 %, inferior al mismo punto tanto en su primer mandato como en el de su rival demócrata, Joe Biden.

Según la nueva encuesta, el 54 % de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, mientras que solo el 39 % la aprueba. Asimismo, el 54 % de los encuestados desaprueba la gestión de Trump en materia de relaciones raciales, frente al 32 % que la aprueba.

A Trump le fue mejor en materia de delincuencia, pero el 49 % aún desaprobaba su gestión del asunto, mientras que el 41 % la aprobaba.

Cuando Trump instó al Senado a confirmar a Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos la semana pasada, escribió en Truth Social: “Bajo el increíble liderazgo de Todd en el Departamento de Justicia, los homicidios cayeron al nivel más bajo desde 1900, y acabamos de ver la mayor caída anual en la historia registrada”.

open image in gallery El gobierno Trump se vio envuelto en la saga de Jeffrey Epstein, las protestas contra su política de mano dura en materia de inmigración y la guerra con Irán ( Getty Images )

La mala imagen pública de Trump puede perjudicar las campañas de otros republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Y no ayuda que, históricamente, el partido en la Casa Blanca termine perdiendo escaños en el Congreso a mitad de la presidencia.

Pero el analista jefe de datos de CNN, Harry Enten, señaló el lunes que, si bien los demócratas tienen una ventaja promedio de cuatro puntos en una encuesta genérica para la Cámara de Representantes, según sondeos recientes de The Washington Post y CNBC, se trata de un margen más estrecho que en ciclos electorales de mitad de mandato anteriores.

“Sí, van por delante, pero solo por cuatro puntos, lo cual es significativamente menos de lo que vimos en 2018 y 2006, cuando los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes”, dijo Enten, calificando las cifras como una “señal de alerta”.

Traducción de Olivia Gorsin