Elon Musk reiteró su llamado a que se publiquen los archivos completos y sin censura relacionados con el caso Jeffrey Epstein, semanas después de haber afirmado que el presidente Donald Trump figura entre los mencionados.

La nueva declaración del empresario se produjo tras un nuevo episodio de tensión entre ambos, avivado a comienzos de semana por el propio Trump. Musk respondió con una sola palabra, “Sí”, a una publicación en la red social X del activista conservador Scott Presler,

quien había escrito: “Publiquen los archivos sin censura de Epstein”. El magnate no mencionó directamente al expresidente.

Su mensaje coincidió con la antesala de una votación clave en la Cámara de Representantes sobre el megaproyecto presupuestario del presidente, una iniciativa que Musk ha calificado como un camino hacia la “esclavitud por deuda” para Estados Unidos.

Musk comenzó a exigir la publicación de los documentos de investigación restantes vinculados al caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein tras su fuerte enfrentamiento con Trump el mes pasado, en torno al llamado “megaproyecto de ley” respaldado por el mandatario, al que calificó como un proyecto “lleno de despilfarro”.

open image in gallery Elon Musk vuelve a exigir que se hagan públicos los archivos de Jeffrey Epstein sin censura ( Reuters )

Tras anunciar que publicaría la “primera fase” de los archivos desclasificados relacionados con el caso Epstein el 27 de febrero, la fiscal general Pam Bondi fue blanco de críticas por parte de simpatizantes del movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) tras divulgar documentos que contenían información ya conocida por el público.

En ese contexto, el director ejecutivo de Tesla afirmó, sin presentar pruebas, que la verdadera razón por la que los archivos seguían sin revelarse era una supuesta implicación del presidente en los delitos atribuidos al financiero Jeffrey Epstein.

“Es hora de soltar el dato más escandaloso”, escribió Musk el 5 de junio. “@realDonaldTrump aparece en los archivos de Epstein. Por eso no los han hecho públicos. Que tengas un buen día, DJT”.

Posteriormente, añadió: “Guarden esta publicación para el futuro. La verdad saldrá a la luz”.

Aunque Trump y Epstein mantuvieron una relación de amistad durante varios años antes de distanciarse a comienzos de los 2000, el presidente negó haber tenido conocimiento de los crímenes que cometió Epstein.

Unos seis días después, Musk expresó arrepentimiento por algunas de sus publicaciones en redes sociales dirigidas a Trump y reconoció que fue “un exceso”.

open image in gallery Musk y Trump mantienen un pleito público desde hace casi un mes, luego de que el empresario tecnológico abandonara el liderazgo del Departamento de Eficiencia Gubernamental ( AP )

El lunes, Trump reavivó su disputa con Musk al amenazar con usar en su contra al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una agencia de recorte presupuestario que el empresario dirigió en el pasado, y advertirle que podría “tener que volver a Sudáfrica”.

La amenaza velada fue una respuesta a la creciente retórica de Elon Musk contra el Partido Republicano y a sus duras críticas al “gran y hermoso proyecto de ley” impulsado por el presidente, que los republicanos de la Cámara de Representantes aspiran a aprobar y enviar al despacho de Trump antes del Día de la Independencia.

“Elon ha recibido más subsidios que cualquier otra persona en la historia, por mucho”, aseguró Trump. “Sin esos subsidios, probablemente tendría que cerrar sus empresas y regresar a Sudáfrica.

Se acabarían los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de autos eléctricos y el país se ahorraría una fortuna. Tal vez deberíamos pedirle al DOGE que revise el caso con atención. ¡Ahorraríamos muchísimo dinero!”.

La versión actual del proyecto de ley impulsado por el presidente podría encarecer la adquisición de vehículos eléctricos, al proponer la eliminación de las desgravaciones fiscales destinadas a los consumidores que compren unidades nuevas.

A comienzos de esta semana, Trump calificó como “ridículo” el mandato sobre vehículos eléctricos que había promovido la administración de Biden. “Los autos eléctricos están bien, pero no todo el mundo debería estar obligado a tener uno”, formuló.

Traducción de Leticia Zampedri