Trump vuelve a ser blanco de burlas por su trasero abultado en un video viral: “Parece un tipo de artilugio”

Un video que muestra el trasero del presidente Donald Trump provocó burlas feroces sobre el estado de salud del mandatario de 80 años, incluyendo la posibilidad de que sufra de incontinencia.

La grabación fue publicada en las redes sociales por la saliente secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien dijo que inmortalizaba el “hermoso momento improvisado” en el que el presidente interrumpió un discurso el viernes en Nueva York para abrazar a los padres de un niño de 12 años que murió por una bala perdida en el Bronx el mes pasado.

No obstante, los críticos se aprovecharon del video, grabado desde atrás en la Academia de Policía del condado de Nassau en Garden City, ya que mostraba un extraño bulto debajo del saco del traje de Trump.

“En serio, ¿qué le pasa al trasero de Trump? Parece que tiene un tipo de artilugio ahí atrás”, escribió el periodista progresista independiente Aaron Rupar en X.

El abogado y crítico declarado de Trump, George Conway, respondió diciendo: “Depende” en un aparente juego de palabras mordaz que hacía referencia a una marca líder de pañales para adultos.

open image in gallery Social media users are speculating about the oddly shaped bulge seen under the bottom of President Donald Trump’s suit jacket ( X/@PressSec )

La leyenda del tenis Martina Navratilova fue menos indirecta en su respuesta a una pregunta similar planteada por el comentarista en línea Brian Krassenstein, quien preguntó sobre Trump: “¿Por qué parece que tiene una caja en la nalga derecha?”.

“Creo que es un pañal muy grande”, escribió Navratilova.

La Casa Blanca, que supuestamente no estaba al tanto de las burlas que circulaban en internet, no respondió a la solicitud de comentario srealizada el lunes por The Independent.

La salud de Trump ha sido objeto de mucha especulación desde que le aparecieron moretones en el dorso de las manos, hinchazón alrededor de los tobillos y una erupción roja de aspecto irritado en el cuello en ciertos momentos de su segundo mandato.

La Casa Blanca ha atribuido los hematomas a un régimen diario de aspirina y a los repetidos apretones de manos, e incluso atribuyó la hinchazón del tobillo a una insuficiencia venosa crónica, una enfermedad que, según la Clínica Cleveland, provoca una acumulación de sangre en las piernas.

open image in gallery A large bruise is seen on the back of Trump’s right hand in August 2025 ( Getty )

El médico personal del presidente, el Dr. Sean Barbabella, ha declarado que la erupción en el cuello se debió a una “crema muy común” que se estaba utilizando como “tratamiento preventivo de la piel” para una dolencia no revelada.

La semana pasada, el Dr. Jonathan Reiner, cardiólogo del difunto vicepresidente Dick Cheney, escribió en The New York Times que Trump “no se ha visto bien”, citando esos síntomas, así como múltiples “episodios en los que parece que le cuesta mantenerse despierto”.

“También le han realizado pruebas de imagen avanzadas por razones desconocidas. El público vuelve a preguntarse si el líder del país se encuentra bien”, escribió Reiner.

Una encuesta realizada en abril también reveló que el 55 por ciento de los adultos estadounidenses encuestados no creía que Trump gozara de la salud física suficiente para ejercer eficazmente como presidente, un aumento con respecto al 40 por ciento registrado en enero de 2024.

Un usuario de redes sociales afirmó haber visto “este video de Trump bajando las escaleras unas 400 veces y estoy convencido de que algo anda MUY mal. ¿Qué demonios le pasa al trasero de Trump?”.

Otros, con sarcasmo, especularon sobre la posibilidad de que el presidente se hubiera sometido a una cirugía estética conocida como “levantamiento de glúteos brasileño”.