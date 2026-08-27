¿Por qué el director de la CIA de Trump realizó un misterioso viaje corto a Moscú?

La Casa Blanca está bajo escrutinio después de que el director de la CIA realizara una misteriosa visita a Moscú, Rusia, el martes. Se trata de la primera visita al país de un jefe de la agencia de inteligencia estadounidense en casi cinco años.

Según el sitio web Flightradar24, el avión C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea de EE. UU. voló desde Letonia a Moscú antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Vnukovo de la capital el martes.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo no tener información sobre la visita, mientras que el presidente de EE. UU., Donald Trump, guardó un silencio inusual sobre el asunto.

El martes, los medios estadounidenses informaron que el director de la CIA, John Ratcliffe, se encontraba a bordo del avión, pero no se facilitaron más detalles sobre el propósito de su visita.

El miércoles, Peskov declaró que Ratcliffe había mantenido conversaciones con funcionarios de inteligencia rusos, pero no se había reunido con el presidente Vladímir Putin. Añadió que era demasiado pronto para saber si esas conversaciones podrían sacar a las relaciones entre EE. UU. y Rusia de lo que calificó de “profunda crisis”.

open image in gallery Un avión C-17 Globemaster, que se cree que transportaba al director de la CIA de EE. UU., John Ratcliffe, aterriza cerca de Riga, Letonia, el 25 de agosto de 2026 ( X/@ALFREDSPODINS )

La última vez que un director de la CIA visitó Rusia fue en noviembre de 2021; el entonces director, William Burns, hizo la visita poco antes de que Rusia invadiera Ucrania para advertirles sobre esa acción.

Se cree que esta visitación es la primera del nuevo jefe de los servicios de inteligencia al país de Europa del Este tras su nombramiento por Trump en enero de 2025.

Los expertos han sugerido que las conversaciones mantenidas probablemente sean de suma importancia. The Independent analiza qué temas pudieron haber estado sobre la mesa.

Informes de inteligencia estadounidenses señalan una amenaza para la OTAN

A principios de este mes, el periódico The Wall Street Journal reportó que las evaluaciones de la inteligencia estadounidense indicaban que Putin podría poner a prueba la determinación de la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado en los próximos años.

Según el informe, se habían planteado varios escenarios posibles, desde ciberataques hasta una incursión terrestre a pequeña escala.

También afirmó que EE. UU. había recopilado información de inteligencia que demostraba los preparativos de Rusia para una movilización militar en Ucrania.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, varios países han sufrido violaciones de su espacio aéreo y han acusado a Moscú de poner a prueba su respuesta.

“[Los funcionarios estadounidenses] quieren transmitir el mensaje de que es mejor no poner a prueba directamente a EE. UU. y a la OTAN”, explica Mykola Bielieskov, analista radicado en Ucrania, refiriéndose a los informes de inteligencia.

“El jefe de la CIA realizó una visita a la capital de un estado hostil con un propósito importante”, añade, y afirma que también podría haber una segunda razón, a saber, “negociar con Ucrania”.

open image in gallery El director de la CIA, John Ratcliffe, habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026, en Washington, D. C. ( AFP/Getty )

Acusaciones de asistencia estadounidense en los ataques aéreos de gran alcance perpetrados por Ucrania contra Rusia

A principios de este mes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que había enviado preguntas al Departamento de Estado estadounidense “sobre la cuestión de los datos de inteligencia y el hecho de que EE. UU. [estaba] mucho más involucrado en la organización y ejecución de ataques en lo profundo del territorio ruso”.

La reunión también podría centrarse en este tema, ya que Rusia buscaría garantías u otros avales sobre el alcance de la intervención estadounidense en Ucrania. Sobre todo porque Peskov mencionó explícitamente una “profunda crisis” en las relaciones entre ambos países.

Pero Bielieskov afirma que tales acusaciones han abundado desde la invasión, y que la tensión ha estado presente desde 2014, debido al apoyo generalmente manifiesto del Gobierno estadounidense a Ucrania.

“Las relaciones están, en efecto, en crisis, ya que la visión estadounidense y rusa del orden mundial y la seguridad europea son incompatibles”, afirma.

open image in gallery Peskov afirmó que existía una “profunda crisis” en las relaciones entre EE. UU. y Rusia ( Reuters )

Apoyo ruso a Irán

Los expertos también han especulado con que la visita podría estar relacionada con los informes sobre el apoyo ruso a Irán, especialmente ahora que EE. UU. está endureciendo las sanciones contra Teherán y emitiendo amenazas económicas contra sus socios comerciales, entre los que se incluye Rusia.

De acuerdo con los expertos, Ratcliffe podría estar buscando exigir que Moscú deje de apoyar a Irán con armas e inteligencia. La perspectiva de paz en Medio Oriente es remota a medida que el conflicto entra en su sexto mes y Trump se muestra cada vez más frustrado.

El viaje podría convertirse en una advertencia a Rusia para que evite cualquier injerencia en la guerra, declaró a la agencia alemana DW Angela Stent, investigadora principal del instituto American Enterprise Institute.

“Sabemos por diversas fuentes que los rusos han estado suministrando a los iraníes información de inteligencia sobre objetivos estadounidenses en Oriente Medio y que presumiblemente han facilitado algunos de los ataques iraníes”, continuó.

“También sabemos que la Administración Trump está imponiendo nuevas sanciones a Irán y a los países que comercian con Irán. Rusia es un socio comercial importante, y suministra armas e inteligencia”, agregó.

Asimismo, explicó que la visita podría estar relacionada con un intercambio de prisioneros, ya que Ratcliffe participó en la liberación de la bailarina rusoestadounidense Ksenia Karelina en 2025. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido verificadas.

Traducción de Sara Pignatiello