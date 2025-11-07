Los principales aeropuertos de Estados Unidos cancelaron cientos de vuelos el jueves en preparación para los recortes masivos del tráfico aéreo realizados por la Administración Federal de Aviación (FAA) en medio del actual e histórico cierre de la Administración.

El jueves por la tarde ya se habían producido más de 150 cancelaciones dentro y fuera de Estados Unidos, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware.com. Más de 600 vuelos ya habían sido cancelados para el viernes, día previsto para el inicio de los recortes.

Las cancelaciones se producen después de que el secretario de Transportes, Sean Duffy, y la FAA anunciaran que 40 de los aeropuertos más transitados del país, repartidos en dos docenas de estados, entre ellos Nueva York, Los Ángeles y Chicago, reducirían progresivamente sus horarios de vuelo en un 10 %.

Las interrupciones afectarán también al servicio en muchos aeropuertos más pequeños, y el jueves algunos viajeros ya habían empezado a cambiar o cancelar sus itinerarios.

En una publicación en las redes sociales el jueves por la tarde, United Airlines reiteró que estaban haciendo “todo lo posible para minimizar las interrupciones en sus planes de viaje” y que estaba evitando las cancelaciones de vuelos internacionales de larga distancia. La aerolínea eliminará el 4 por ciento de sus vuelos en los aeropuertos designados el viernes, antes de cancelar de manera progresiva hasta el 10 % propuesto por la FAA, dijeron fuentes a The Associated Press.

open image in gallery El jueves por la tarde ya se habían producido más de 150 cancelaciones dentro y fuera de Estados Unidos, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware.com. Más de 600 vuelos ya habían sido cancelados para el viernes, día previsto para el inicio de los recortes ( AP )

Los vuelos entre nodos aeroportuarios que operan entre siete aeropuertos, Chicago O’Hare, Denver, Houston, Los Ángeles, Newark, San Francisco y Washington Dulles, tampoco se verán afectados, dijo United.

American Airlines señaló que, aunque los vuelos programados para el jueves se llevarían a cabo como estaba previsto, seguían a la espera de más información de la FAA sobre cómo se verían afectados sus vuelos a partir del viernes.

Delta indicó que esperaba que la mayoría de sus vuelos operaran como estaba previsto. “Estamos proporcionando flexibilidad adicional a todos nuestros clientes durante el periodo de viaje afectado para cambiar, cancelar o reembolsar sus vuelos, incluidas nuestras tarifas económicas básicas, sin penalización”, añadió la aerolínea.

En su propia publicación en las redes sociales, Alaska Air pidió disculpas a los clientes por los retrasos “inesperados”, pero dijo que los viajeros internacionales no se verían afectados y que las cancelaciones solo se producirían en las rutas con un alto volumen de vuelos.

open image in gallery Los pasajeros se preparan para el caos de los viajes, ya que la Administración Federal de Aviación tiene previsto anunciar los 40 aeropuertos en los que los vuelos se reducirán en un 10 % debido al actual cierre de la Administración ( Getty Images )

“Seguimos estando agradecidos con todos los controladores aéreos y funcionarios de la TSA [Administración de Seguridad en el Transporte] o la CBP [Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza] que trabajan sin cobrar para que el transporte aéreo siga funcionando con seguridad. Seguimos instando firmemente a nuestros líderes federales a que alcancen una resolución inmediata y pongan fin al cierre”, declaró la aerolínea.

En una rueda de prensa el miércoles, Duffy dijo que la decisión de recortar los horarios era primordial para la seguridad de los viajes aéreos en medio de la presión sobre los controladores aéreos, que “están sometidos a un estrés y una fatiga inmensos”.

Según la Secretaría de Transporte, se verán afectados los “30 principales” aeropuertos del país, entre los que se cuentan el Hartsfield-Jackson International de Atlanta, el de mayor tráfico del país, el Logan International de Boston, el O'Hare International de Chicago, el Ronald Reagan Washington National, el Liberty International de Newark, el John F Kennedy de Nueva York, el International de Los Ángeles y el Tacoma International de Seattle.

Duffy dijo que la decisión “no se había tomado a la ligera” ante la ajetreada temporada de viajes de Acción de Gracias y Navidad.

open image in gallery El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció el miércoles que la decisión “no se había tomado a la ligera” ante la ajetreada temporada de viajes de Acción de Gracias y Navidad (imagen de archivo) ( Getty Images )

Los expertos en viajes predicen que podrían cancelarse cientos, si no miles, de vuelos. Los recortes podrían representar hasta 1.800 vuelos y más de 268.000 asientos combinadas, según una estimación de la empresa de análisis de aviación Cirium.

Duffy mencionó que la agencia se enfrentaba a la escasez de personal causada por los controladores aéreos, que trabajan sin remuneración, y que algunos se han quedado sin trabajo durante el cierre, lo que ha provocado retrasos en todo el país. Los controladores aéreos tampoco cobran mientras el gobierno sigue cerrado.

El cierre, que cumple 36 días y es el más largo de la historia de Estados Unidos, ha obligado a 13.000 controladores aéreos y 50.000 agentes de la TSA a trabajar sin cobrar y ha afectado a decenas de miles de vuelos hasta ahora, según Reuters.

Duffy también respondió a las acusaciones de que se estaban suprimiendo vuelos como “herramienta de presión”, mientras aumenta la presión sobre republicanos y demócratas para llegar a un acuerdo que ponga fin al cierre. “Permítanme ser claro: no se trata de ‘hacer presión’, se trata de la seguridad del público de vuelo”, escribió Duffy el jueves en X.

Sin embargo, otros republicanos, como el vicepresidente J. D. Vance, siguieron culpando a los demócratas del cierre y la subsiguiente “emergencia aérea”.

open image in gallery Duffy también respondió a las acusaciones de que se estaban suprimiendo vuelos como “herramienta de presión”, mientras aumenta la presión sobre republicanos y demócratas para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al cierre, el más largo de la historia del gobierno federal ( Getty Images )

30 “aeropuertos principales” afectados por la reducción de vuelos

Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL)

Boston Logan (BOS)

Baltimore/Washington (BWI)

Charlotte Douglas (CLT)

Ronald Reagan Washington National (DCA)

Denver (DEN)

Dallas/Fort Worth (DFW)

Detroit Metropolitan Wayne County (DTW)

Newark Liberty (EWR)

Fort Lauderdale/Hollywood (FLL)

Honolulu (HNL)

Washington Dulles (IAD)

George Bush Houston Intercontinental (IAH)

New York John F. Kennedy (JFK)

Las Vegas McCarran (LAS)

Los Angeles (LAX)

New York LaGuardia (LGA)

Orlando (MCO)

Chicago Midway (MDW)

Memphis (MEM)

Miami (MIA)

Minneapolis/St. Paul (MSP)

Chicago O`Hare (ORD)

Filadelfia (PHL)

Phoenix Sky Harbor (PHX)

San Diego (SAN)

Seattle/Tacoma (SEA)

San Francisco (SFO)

Salt Lake City (SLC)

Tampa (TPA)

Artículo elaborado con informes adicionales de agencias