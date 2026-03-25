Irán rechaza propuesta de paz de Trump, y la califica de “maximalista e irrazonable”

Irán ha ridiculizado la propuesta de paz del presidente estadounidense Donald Trump, calificando el supuesto plan de 15 puntos de excesivo y de "fracaso estratégico".

De la noche a la mañana, el líder estadounidense pareció retomar puntos ya existentes que habían servido de base para las negociaciones de paz antes de que los ataques estadounidenses e israelíes acabaran con la vida del líder supremo —el ayatolá Alí Jameneí— el 28 de febrero, desencadenando una guerra regional, y los presentó como la base para un nuevo acuerdo.

La propuesta, de la que informó por primera vez el periódico The New York Times, incluía exigencias para que Irán desmantelara sus capacidades nucleares existentes, abandonara su “paradigma de aliados regionales” (incluido el desmantelamiento de dichos aliados), reabriera el estrecho de Ormuz y limitara el uso de misiles a la autodefensa.

Nir Barkat, ministro de Economía de Israel, declaró a la BBC que el plan era “magnífico en teoría”, pero que era improbable que la República Islámica lo aceptara.

open image in gallery Según se informa, Donald Trump ha elaborado un plan de 15 puntos para la paz con Irán, al tiempo que ha enviado tropas terrestres ( AP )

Un alto funcionario diplomático iraní calificó posteriormente la propuesta de “sumamente maximalista e irrazonable” en declaraciones al canal Al Jazeera el miércoles. Asimismo, negó que los informes de los medios reflejaran con exactitud el contenido del plan.

“Ni siquiera suena bien en teoría”, comentaron. Un funcionario iraní confirmó a la prensa que la respuesta a la propuesta no había sido positiva y que Teherán aún la estaba analizando.

Según se informa, la respuesta de Irán se está transmitiendo a Washington a través de Pakistán, país que ha tomado la iniciativa en las negociaciones después de que los países del Golfo se vieran envueltos en esfuerzos defensivos para repeler los ataques iraníes.

La cadena estatal iraní Press TV enumeró posteriormente cinco demandas clave a cambio de un alto el fuego, entre ellas el cese total de la agresión y los asesinatos, mecanismos concretos para garantizar que la guerra no se “reimponga”, el pago de daños y reparaciones, el cese de los combates con todos los grupos de resistencia en todo Oriente Medio y el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

open image in gallery Una bandera iraní clavada entre los escombros de una comisaría, dañada por los ataques aéreos ( Getty )

A pesar de que los mercados petroleros se recuperaron brevemente esta semana tras las muestras públicas de diplomacia del presidente Trump, el Pentágono confirmó el miércoles que se desplegarían tropas terrestres en Oriente Medio después de que Irán rechazara la propuesta.

Algunos elementos de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de EE. UU., algunos de sus apoyos y la 1.ª Brigada de Combate serán movilizados a la región asediada. El personal militar está entrenado para lanzarse en paracaídas o en helicóptero a una zona específica con la intención de tomarla.

“Creo que estamos a punto de concluir la Operación Furia Épica”, predijo el presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Mike Johnson, en declaraciones a la prensa. Añadió: “Eso es lo que pienso. Y creo que se terminará pronto, justo a tiempo”.

A principios de semana, surgieron informes que indicaban que los funcionarios iraníes se habían mostrado reacios a negociar con EE. UU. en medio de rumores de que más de 2.000 soldados estadounidenses serían enviados a Medio Oriente.

Irán ha seguido burlándose de EE. UU. e insistiendo en que seguirá luchando hasta lograr la “victoria completa”.

“¿Ha llegado tu lucha interna al punto de negociar contigo mismo?”, preguntó el miércoles Ebrahim Zolfaqari, portavoz del Comando Unificado de las fuerzas armadas iraníes, en declaraciones difundidas por la agencia de noticias semioficial Fars. Agregó: “No llames acuerdo a tu fracaso”.

Irán ha declarado que ha abierto el estrecho de Ormuz a los “buques no hostiles” siempre y cuando cooperen con las autoridades.

Europa se ha visto atrapada entre las naciones en conflicto, que han enviado mensajes contradictorios tanto a sus aliados como a sus adversarios. Los países europeos han mantenido una postura relativamente discreta ante las hostilidades, ofreciendo cierto apoyo defensivo en lugar de acciones más contundentes.

El miércoles, Reino Unido declaró que acogería con satisfacción “cualquier conversación productiva” entre Estados Unidos e Irán.

Traducción de Sara Pignatiello