Corey Lewandowski queda fuera del gobierno tras una foto que lo muestra con Kristi Noem en Guyana: informe

Según un informe, Corey Lewandowski dejará su cargo como empleado especial del gobierno, en medio de acusaciones de haber mantenido una relación extramatrimonial financiada con los impuestos de los contribuyentes con la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Tanto Noem como Lewandowski negaron rotundamente las insinuaciones de que hayan tenido una aventura amorosa. La primera calificó previamente los rumores de “basura sensacionalista” en una audiencia en la Cámara de Representantes. Noem también calificó las acusaciones de “mentira repugnante”.

Las tensiones en torno a las acusaciones se reavivaron el miércoles después de que la Embajada de Estados Unidos en Guyana publicara fotografías de ambos sentados uno al lado del otro.

Noem había llegado al país sudamericano para discutir “intentos conjuntos para desarticular la actividad de los cárteles y la delincuencia transnacional”, entre otros temas, según una publicación de la embajada en X.

open image in gallery La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue fotografiada acompañando a su asesor de confianza, Corey Lewandowski, en una visita oficial a Sudamérica, en medio de acusaciones de que ambos mantienen una relación sentimental financiada (Oficina del Presidente, Guyana ).

Ahora, tres fuentes y un funcionario de la Casa Blanca informaron a The New York Post que Lewandowski dejará su cargo como empleado especial del gobierno.

Según las fuentes consultadas por The Post, la decisión se tomó el martes o el miércoles.

Dos de esas fuentes afirmaron que el presidente Trump había forzado la salida de Lewandowski debido a su desaprobación de una campaña publicitaria de 220 millones de dólares protagonizada por Noem.

Según los informes, el presidente también estaba descontento con las decisiones de contratación tomadas por Lewandowski durante su mandato bajo la dirección de Noem.

Una tercera fuente afirmó que Lewandowski decidió marcharse por su propia voluntad porque no estaba interesado en incorporarse al Departamento de Estado.

Tras ser destituida del Departamento de Seguridad Nacional por Trump a principios de marzo, Noem fue reasignada como enviada especial para la Operación Escudo de las Américas.

La periodista de CBS News, Olivia Gazis, escribió en X que un funcionario del Departamento de Estado dijo que Noem dependerá del subsecretario de Estado Chris Landau en su nuevo cargo.

open image in gallery El viaje de Noem a Guyana se produce tras su destitución como secretaria de Seguridad Nacional (Oficina del Presidente, Guyana).

Esta iniciativa reunirá a líderes de varios países sudamericanos para comprometerse a detener a los cárteles de la droga.

Guyana fue una de las paradas de la gira de Noem, donde también visitó la República Dominicana, Honduras, Costa Rica y Ecuador, según Reuters.

Según informó la agencia, Noem y Lewandowski viajaron en un avión del Departamento de Seguridad Nacional.

El departamento no quiso confirmar el paradero de su avión.

La relación entre Noem y Lewandowski fue objeto de escrutinio debido a las acusaciones de que la pareja mantiene una relación extramatrimonial.

El exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional negó los rumores durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes a principios de este mes.

open image in gallery Las fotos de Noem y Lewandowski en Guyana causaron revuelo en las redes sociales, y la personalidad mediática conservadora Meghan McCain escribió en mayúsculas: “¡¿Qué estás haciendo, chica?!?” (Getty Images).

El esposo de Noem, Bryon, abandonó la sala minutos antes de que la representante Sydney Kamlager-Dove preguntara: “¿En algún momento durante su mandato como directora del Departamento de Seguridad Nacional, tuvo relaciones sexuales con Corey Lewandowski?”.

“Me sorprende que hoy en día este comité esté recurriendo a la basura sensacionalista”, respondió Noem.

Las fotos de la visita de Noem a Guyana con Lewandowski provocaron una fuerte reacción en las redes sociales el miércoles.

Meghan McCain, la hija del difunto senador John McCain, preguntó en X : “¿CHICA, QUÉ ESTÁS HACIENDO?”.

Billy Binion, periodista de la revista libertaria Reason, escribió en X: “¿Por qué mis impuestos están financiando el viaje de Corey Lewandowski a Guyana? ¿Cómo puede ser eso remotamente aceptable?”.

Gazis informó que las fotos de Noem con Lewandowski no fueron tomadas durante un viaje oficial del Departamento de Estado.

Según Gazis, las fuentes también sugieren que Lewandowski no trabaja para el Departamento de Estado y que no tiene ningún puesto de trabajo previsto allí en el futuro.

El periódico The Independent se puso en contacto con el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Guyana y el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios al respecto.

Traducción de Olivia Gorsin