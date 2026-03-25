Agentes de seguridad en aeropuertos de EEUU sobreviven sin cobrar

Una mujer en Indiana que pospuso una cirugía dental porque no sabe si puede permitirse el copago, una pareja de Florida con hijos pequeños que está agotando sus ahorros, una abuela en Idaho que planea vender su auto para pagar el alquiler.

Todos están entre unos 50.000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que pasarán otra semana sin paga. Una disputa en el Congreso sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional ha frenado sus salarios desde mediados de febrero. Con las facturas mensuales a punto de vencer, muchos de estos empleados federales, que revisan a pasajeros y equipaje en aeropuertos, están tomando decisiones difíciles para poder llegar a fin de mes.

Las altas tasas de ausentismo en algunos aeropuertos han provocado largas filas y pasajeros frustrados en los controles de seguridad con poco personal. Dirigentes sindicales y funcionarios federales señalan que los tanques de gasolina vacíos, los gastos de cuidado infantil y la amenaza de desalojo están obligando a más revisores a dejar de ir a trabajar. Según el Departamento de Seguridad Nacional, en el último recuento, más de 455 habían renunciado en lugar de soportar la incertidumbre continua.

“Dejen de preguntarme por las largas filas. Pregúntenme cómo la gente va a comer hoy”, dijo a los periodistas el martes Hydrick Thomas, presidente del consejo sindical nacional de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno que representa a los empleados de la TSA.

Agente de la TSA en Indiana recurre a un banco de alimentos

Antes de comenzar su turno en el Aeropuerto Internacional de Indianápolis el lunes, Taylor Desert se detuvo en un banco de alimentos para conseguir carne, huevos, verduras y productos lácteos.

“Nunca pensé que estaría en una situación en la que, trabajando para el gobierno federal, necesitaría ir a un banco de alimentos para complementar mis compras”, comentó mientras cargaba bolsas en su auto.

Desert, que ha sido agente de la TSA durante siete años, indicó que su último cheque completo llegó el 14 de febrero, el día en que comenzó el cierre.

Tenía algunos ahorros pese al cierre récord de 43 días del otoño pasado, pero puso en pausa algunos planes personales.

Por ejemplo, Desert necesita que le extraigan las muelas del juicio, pero afirma que la TSA no está aprobando ausencias durante el cierre. También le preocupan que el seguro no cubrirá toda la cirugía.

El miércoles fue el día 39 de la interrupción de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Si se prolonga otros 21 días, Desert dijo que buscará otro empleo.

“No quiero tener que gastar todos mis ahorros solo para poder seguir viviendo”, expresó.

Pareja de la TSA en Florida se preocupa por sus hijos pequeños

Oksana Kelly, de 38 años, y su esposo, Deron, de 37, trabajan ambos como agentes de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Tienen dos hijos pequeños y no saben cómo seguirán manteniendo a su familia sin ningún ingreso.

Kelly contó que por ahora están recurriendo a sus ahorros, pero se están agotando. Si el cierre persiste, pedirán ayuda a familiares o solicitarán un préstamo, lo que le preocupa porque podría hundirlos más en deudas.

Su esposo ha trabajado como repartidor de DoorDash en su tiempo libre desde el cierre de octubre y noviembre. Ha considerado renunciar a la TSA para dar a la pareja una base financiera más estable.

“Es muy agotador mentalmente”, manifestó Kelly, quien es organizadora del sindicato que representa a los trabajadores de la TSA en el centro y norte de Florida. “¿Cómo decidimos siquiera entre alimentar a nuestros hijos o venir a trabajar?”

Kelly señaló que desconocidos podrían criticar a la pareja por “poner todos los huevos en la misma canasta”, ya que ambos eligieron trabajar para la TSA durante la última década.

“Lo único que queremos es pagar nuestras cuentas y recibir el salario que merecemos”, afirmó.

Una agente veterana en Idaho teme quedarse sin hogar

Rebecca Wolf llora todos los días, pero intenta ocultarlo a sus nietos, de 11 y 6 años.

“No entienden por qué la abuela está llorando”, relató Wolf. “Trato de no llorar delante de ellos, pero a veces es demasiado”.

La agente de la TSA, de 53 años, y dirigente sindical en Boise, Idaho, se incorporó a la agencia poco después de su creación tras los ataques del 11 de septiembre. En ese momento estaba sin hogar, pero logró cambiar su situación con un trabajo estable y los beneficios del empleo federal.

Ahora, Wolf no puede evitar pensar en dónde estaba hace 24 años. “No quiero volver a estar en esa situación”, sostuvo.

Su cheque del 28 de febrero fue de 13,53 dólares, lo que la sumió "inmediatamente en un espiral" emocional.

Sin ahorros a los que recurrir, se prepara para vender su auto para cubrir el alquiler que vence en una semana. Llama a organizaciones sin fines de lucro a diario en busca de ayuda para el alquiler, pero no ha tenido suerte.

Mantener a seis familiares —cuatro hijos y dos nietos— siempre ha sido un desafío, pero los cierres repetidos lo han vuelto casi insostenible.

Wolf, que se desempeña como presidenta de AFGE TSA Local 1127, no quiere ni alejarse del trabajo que enderezó su vida ni de su papel de defensora de sus compañeros.

“Trabajé duro para llegar a donde estoy ahora, y me asusta pensar que podría perderlo todo”, dijo, con la voz quebrada mientras intentaba contener el llanto.

Agente en Massachusetts recurre a sus ahorros para salir adelante

Mike Gayzagian, agente de la TSA en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, dice que los largos periodos sin cobrar se han vuelto lo suficientemente “normales” como para que esté preparado.

El hombre, de 56 años, afirma que tiene un colchón financiero de unos seis meses al que puede recurrir, pero que su situación es “una excepción a la regla”.

“La mayoría vive de cheque en cheque y no tiene ese tipo de reservas disponibles”, señaló Gayzagian, quien es presidente de su capítulo sindical local de la TSA.

No debería ser así para los trabajadores federales, agregó.

“La situación financiera añade una carga adicional a lo que ya es un trabajo estresante”, declaró Gayzagian. “No entré al servicio público para ganar mucho dinero. Entré al servicio público porque tiene cierta estabilidad, confiabilidad y previsibilidad que otros trabajos no tienen”.

Un padre en Utah deja la TSA

Robert Echeverria renunció a su trabajo como agente de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, en Utah, aproximadamente dos semanas después de iniciado el cierre actual.

El hombre, de 45 años, que tiene esposa y tres hijos, contabilizó cinco cierres del gobierno en los nueve años que trabajó para la agencia. El más duro fue el cierre récord del año pasado, que terminó a mediados de noviembre, cerca del inicio de la temporada navideña.

Echeverria contó que su familia se saltó la Navidad y tardó meses en recuperarse financieramente. Empezó a buscar un nuevo empleo en febrero, cuando quedó claro que el Congreso se encaminaba a otra batalla presupuestaria.

“Emocionalmente ya estaba destrozado”, indicó Echeverria la semana pasada. “Apenas nos estábamos recuperando del último cierre”.

Ahora trabaja para el departamento que administra los aeropuertos en la capital de Utah. Dejar el servicio federal “fue una decisión difícil para mí”, explicó.

“Realmente creía en la misión de la TSA”, afirmó. “Hicimos un juramento, y era una forma de retribuirle al país que me dio tanto”.

Sigue en Salt Lake City International, donde su hija de 20 años trabaja como agente de la TSA, y comenta que es difícil ver a sus antiguos colegas batallando.

“Todos se sienten traicionados por su gobierno porque se están presentando a trabajar”, señaló Echeverria. “Están ahí, pero sienten que al gobierno no le importan”, añadió.

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Marcelo reportó desde Nueva York, Lamy desde Indianápolis y Yamat desde Las Vegas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.