El cierre parcial del DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.) podría provocar pronto la clausura de aeropuertos en EE. UU., advirtió un funcionario de la Administración Trump.

El cierre comenzó a mediados de febrero, después de que los legisladores no lograran llegar a un acuerdo sobre la financiación de la agencia, que también alberga a la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte de EE. UU.). Ahora, después de que miles de empleados de la TSA no recibieran su primer sueldo completo la semana pasada, a los funcionarios les preocupa que el creciente caos en los aeropuertos pueda provocar cierres, según declaró Adam Stahl, administrador adjunto interino de la TSA, al programa Fox and Friends.

“Si esto continúa, no es exagerado decir que podríamos tener que cerrar literalmente los aeropuertos, sobre todo los más pequeños, si aumentan los llamados a huelga y muchos de estos agentes no pueden permitirse el lujo de presentarse a trabajar”, declaró el martes.

A pesar de la falta de financiación, muchos agentes de la TSA siguen acudiendo a trabajar.

“Son empleados dedicados y siempre están presentes”, dijo Stahl, y continuó: “La gran mayoría se presenta todos los días. Nos centramos en garantizar que la integridad del sistema de seguridad aérea permanezca intacto, y por eso es posible que tengamos que cerrar algunos carriles en determinados aeropuertos”.

open image in gallery Un funcionario de la Administración Trump advirtió de que el actual cierre del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. podría provocar la clausura de aeropuertos en el país ( Getty )

The Independent se ha puesto en contacto con la TSA y el DHS para obtener comentarios.

Republicanos y demócratas se han culpado mutuamente en repetidas ocasiones por el cierre de la Administración. Los legisladores demócratas han declarado que exigen ciertas restricciones a las tácticas de control migratorio antes de votar a favor de financiar la agencia.

Más de 300 empleados de la TSA han renunciado desde que comenzó el cierre de la Administración, según informó el viernes el DHS. Esta falta de financiación se produce apenas unos meses después de que los empleados del Gobierno sufrieran el cierre más largo de la historia de EE. UU. a finales del año pasado.

El presidente Donald Trump instó a los empleados de la TSA a seguir trabajando en una publicación de Truth Social compartida el sábado. También agradeció a los agentes que seguían presentándose a trabajar, entre ellos Johnny Jones, secretario y tesorero del Consejo 100 de la TSA de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a miles de empleados de la TSA.

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“Gracias a Johnny Jones y a todos nuestros grandiosos agentes de la TSA que van a trabajar pero no reciben sueldo porque los demócratas de la izquierda radical se niegan a respetar el acuerdo que fue aprobado y votado en el Congreso”, escribió Trump.

“Quieren que tu dinero vaya a parar a criminales fronterizos, asesinos, narcotraficantes extranjeros y algunas de las peores personas del mundo. No quieren que llegue a ti. Sigan luchando por EE. UU., ¡vayan a trabajar! ¡Les prometo que nunca los olvidaré! Presidente DJT”, agregó.

Jones, que trabaja como agente de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, se ha pronunciado abiertamente sobre las repercusiones del cierre parcial del DHS.

“Agradezco el apoyo y la atención del ppresidente, y espero que pueda ayudar a resolver este cierre rápidamente para que nuestros miembros puedan recibir los cheques que se han ganado”, dijo Jones en un comunicado compartido con The Independent durante el fin de semana.

Traducción de Sara Pignatiello