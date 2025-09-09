Libro de cumpleaños de Epstein incluye “broma” sobre vender a una mujer “usada” a Trump por $22.500

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgaron un documento que reveló una polémica broma en la que Jeffrey Epstein “vendía” a una mujer a Donald Trump.

En redes sociales, la cuenta @OversightDems difundió una foto en la que Epstein aparece con un cheque gigante firmado como “DJTRUMP”, acompañado de dos hombres y una mujer. El pie de foto señala que se trataba de una burla sobre la “venta” de una mujer “totalmente usada” a Trump por 22.500 dólares.

El cheque no coincide con la firma real de Trump.

Además, una nota manuscrita —atribuida por The New York Times al exejecutivo inmobiliario Joel Pashcow— menciona los “primeros talentos de Epstein con el dinero y las mujeres” y reitera la broma de la supuesta transacción.

“¡Jeffrey mostrando sus primeros talentos con el dinero y las mujeres! Vende a [nombre redactado] ‘totalmente usada’ a Donald Trump por 22.500 dólares. También mostró pronto ‘habilidades con la gente’. ¡Aunque yo manejé el trato, no recibí ni el dinero ni a la chica!”.

open image in gallery Una foto de Epstein sosteniendo el cheque aparece en el polémico libro de cumpleaños del financiero ( House Oversight Comittee )

La imagen, sin fecha, proviene de un libro de cumpleaños de 238 páginas que fue elaborado en 2003 para el financiero por su asociada Ghislaine Maxwell.

Según una carta revisada por The New York Times, abogados del patrimonio de Epstein informaron al comité que retiraron los nombres y fotografías de mujeres y menores que aparecían en el libro, para garantizar que no pudieran ser identificadas posibles víctimas. En la foto del cheque, la imagen de la mujer fue censurada.

Trump nunca ha sido acusado de irregularidades en relación con el caso Epstein y ha negado de forma categórica haber escrito la nota atribuida al desprestigiado financiero. Por su parte, Joel Pashcow —señalado como posible autor del texto manuscrito— no respondió de inmediato a las llamadas ni a los correos electrónicos enviados por The New York Times para obtener su comentario sobre la imagen recientemente divulgada.

Las páginas del libro de cumpleaños —reportadas por primera vez en julio por The Wall Street Journal— fueron publicadas tras la entrega de documentos del patrimonio de Epstein al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

La cuenta demócrata publicó la foto del cheque pocas horas después de divulgar la supuesta carta “subida de tono” de Trump a Epstein, que incluía el dibujo a mano de una mujer desnuda junto a la presunta firma del presidente.

open image in gallery La imagen de la supuesta tarjeta de cumpleaños también fue divulgada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ( House Oversight Committee )

Desde la Casa Blanca siguen insistiendo en que Trump no dibujó la imagen ni la firmó.

“La última publicación del Wall Street Journal PRUEBA que toda esta historia de la ‘tarjeta de cumpleaños’ es falsa”, escribió la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X. “Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esa imagen ni la firmó. El equipo legal del presidente Trump continuará emprendiendo acciones legales de forma agresiva. ¡Son solo noticias falsas para perpetuar la farsa demócrata en torno a Epstein!”.

Altos asesores de la Casa Blanca señalaron discrepancias entre la supuesta carta y la firma conocida de Trump. El subjefe de gabinete, Taylor Budowich, incluso publicó en X ejemplos de la firma del presidente durante su primer mandato. Mientras abandonaba el Capitolio de Estados Unidos este lunes, el representante de Tennessee, Tim Burchett, sugirió que la nota era una “falsificación” y agregó: “No sería la primera vez que se emplean dispositivos para imitar firmas”.

Mientras tanto, los demócratas arremetieron contra Trump por su supuesta aparición en el libro. El representante de Maryland, Jamie Raskin, calificó el documento como “repugnante”.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca en busca de comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri