Reportan descenso en el índice de aprobación de Trump entre sus votantes republicanos

El índice de aprobación de desempeño del presidente Donald Trump ha caído incluso entre quienes le apoyaron en las elecciones presidenciales de 2024, según una nueva encuesta.

Una nueva encuesta de YouGov/Economist muestra que el 84 % de los partidarios de Trump aprueban la forma en que Trump está manejando su trabajo como presidente, en comparación con sólo el 14 % que lo desaprueba, dejándolo con un índice de aprobación de +70 entre los que votaron por él en las elecciones presidenciales de 2024.

Esa cifra ha bajado cuatro puntos desde agosto, cuando contaba con un índice de aprobación de +74 entre sus partidarios.

Teniendo en cuenta a todos los encuestados, el 39 % aprueba la forma en que Trump está haciendo su trabajo, frente al 57 % que lo desaprueba. La encuesta se realizó entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, cuando el cierre de la Administración entraba en su segundo mes. Ahora, ha batido el récord del cierre más largo en la historia de EE. UU.; el segundo más largo se produjo durante el primer mandato de Trump, con una duración de 35 días.

Asimismo, casi 42 millones de estadounidenses están teniendo dificultades para acceder a sus beneficios de cupones de alimentos del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), después de que los fondos se agotaran en noviembre debido al cierre. Existe un recurso legal para restablecer la financiación, pero la Corte Suprema de EE. UU. lo ha dejado en suspenso.

El índice de aprobación del presidente Donald Trump ha caído, incluso entre sus propios partidarios ( REUTERS )

Por su parte, el USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.) emitió un memorando el viernes en el que afirmaba estar “trabajando para poner en marcha las emisiones de beneficios totales de noviembre de 2025 en cumplimiento” de la orden del tribunal de primera instancia. El domingo, sin embargo, la agencia dio marcha atrás y ordenó a los estados que “deshicieran” los pasos dados para emitir las prestaciones completas del SNAP para noviembre.

Los bancos de alimentos se afanan ahora por alimentar a los necesitados, que ya se vieron desbordados el mes pasado cuando cientos de miles de trabajadores federales dejaron de cobrar sus nóminas debido al cierre.

Los controladores aéreos se encuentran entre los miles de trabajadores públicos que no cobran.

Para reducir la carga que soportan, la FAA (Administración Federal de Aviación de EE. UU.) anunció que iba a reducir la capacidad de vuelo en 40 aeropuertos a partir del viernes. Como consecuencia, miles de vuelos fueron cancelados y retrasados en todo EE. UU. durante el fin de semana.

La gente hace cola en un banco de alimentos mientras los trabajadores federales llevan más de un mes sin cobrar, y reina la incertidumbre sobre cuándo millones de estadounidenses recibirán la totalidad de los beneficios de los cupones de alimentos debido al cierre de la Administración ( REUTERS )

La disminución del apoyo de su propia base también se produce días después de que los demócratas arrasaran en las elecciones celebradas la semana pasada en todo el país.

Otra encuesta, llevada a cabo por la Universidad Emerson College y realizada los días 3 y 4 de noviembre, también constató la caída del índice de aprobación de Trump.

Casi la mitad de los estadounidenses, el 49 %, dijo que desaprobaba el trabajo que Trump está haciendo como presidente, frente al 41 % que lo aprueba. Esa cifra se ha invertido por completo desde que Trump asumió el cargo en enero, cuando ostentaba un 49 % de aprobación y un 41 % de desaprobación.

“Casi un año después de ser elegido, la aprobación del presidente Trump ha dado un vuelco desde la primera encuesta de la Emerson College sobre la nueva Administración”, dijo en un comunicado Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling, encuestadora de la institución.

Desde su toma de posesión, el apoyo a Trump entre los votantes republicanos ha disminuido 12 puntos, del 91 % al 79 % en el sondeo de Emerson, dijo Kimball.

En medio de la serie de encuestas desfavorables, el presidente tachó a principios de semana los sondeos de “falsos”

“Los medios de comunicación de izquierda radical están mostrando muchas encuestas, todas sesgadas fuertemente a favor de los demócratas y la extrema izquierda”, escribió Trump en Truth Social el lunes. Continuó: “En las encuestas justas, e incluso en las razonables, tengo los mejores números que he tenido nunca y, ¿por qué no iba a tenerlos?”.

Traducción de Sara Pignatiello