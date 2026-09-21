Exclusiva AP: el ICE oculta ubicación de miles de detenidos con orden final de deportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) dejó de revelar públicamente dónde mantiene a miles de detenidos sujetos a órdenes finales de deportación, una medida no anunciada que ha hecho mucho más difícil que abogados y familiares puedan encontrarlos, según funcionarios actuales y anteriores familiarizados con la práctica.

El ICE retiró a esos detenidos de su sistema en línea de localización de detenidos el 15 de septiembre, según tres funcionarios actuales y anteriores de la agencia que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar el cambio. Varios abogados contactados por The Associated Press confirmaron que sus clientes desaparecieron del sistema esta semana, y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración advirtió a sus miembros sobre la situación el viernes.

La medida representa un drástico giro respecto de la práctica anterior y subraya el carácter de línea dura de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, al hacer que miles de detenidos sean extremadamente difíciles de rastrear y potencialmente incapaces de ejercer todas sus opciones legales.

La práctica, que se aplica a detenidos que han recibido órdenes finales de expulsión por parte de un tribunal de inmigración, podría acelerar las deportaciones al dificultar la presentación de impugnaciones legales de último minuto, señalaron abogados de inmigración. Casi 16.000 personas arrestadas e ingresadas en detención del ICE en julio estaban sujetas a órdenes finales de expulsión, más de un tercio del total de ingresos, según datos del ICE obtenidos por el Deportation Data Project, con sede en la Universidad de California en Berkeley y la UCLA.

La práctica no se aplica a detenidos recluidos en un centro de detención en Adelanto, California, ni en centros temporales de retención en Minneapolis, la ciudad de Nueva York o los suburbios de Chicago, indicaron las fuentes. Varios jueces han ordenado al ICE que incluya a los detenidos en esas instalaciones en el localizador en línea de manera inmediata a su llegada, como parte de un litigio sobre sus prácticas de detención.

Abogados y familiares, angustiados por la falta de información sobre los detenidos

El esfuerzo por ocultar sus ubicaciones se suma a las formas en que el gobierno de Trump ha hecho más difícil la vida de los detenidos y sus familias, al tiempo que ha incrementado la presión para que renuncien a apelaciones y acepten la deportación.

El ICE no hizo pública la medida y, en un comunicado emitido a la AP, no la confirmó ni la negó. En el comunicado se indica que se da prioridad para la deportación a los detenidos con órdenes finales de expulsión, aun mientras la agencia enfrenta un “número histórico de medidas cautelares” de tribunales que detienen expulsiones individuales.

Como resultado del cambio, abogados y familiares perdieron el rastro de sus clientes y seres queridos sin explicación, lo cual es especialmente preocupante porque, con frecuencia, los detenidos son trasladados a nuevas instalaciones antes de ser deportados, dijo Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

“Las familias entran en pánico porque creen que la persona ha sido deportada y no saben dónde podría estar”, afirmó Chen. “Del lado de los abogados, esto tiene serias implicaciones para la capacidad de contactar a su cliente. Sin duda, tiene implicaciones sobre cómo interferirá con la relación abogado-cliente”.

El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE, sostiene que las personas sujetas a órdenes finales de expulsión han recibido el debido proceso. Eso suele significar que un juez de inmigración ordenó su expulsión tras una audiencia, incluso en los casos en que los inmigrantes no se presentan, y que la decisión fue confirmada en apelación o no fue apelada.

Los detenidos con órdenes finales de expulsión aún tienen opciones para apelar

Aun así, esos detenidos tienen opciones para impugnar su detención y expulsión, incluida la posibilidad de solicitar la reapertura del caso o presentar lo que se conoce como una petición de hábeas corpus para pedir a un juez que los libere por motivos constitucionales. Jueces federales han emitido miles de fallos donde ordenan que los detenidos sean liberados o que se les concedan audiencias de fianza.

Los centros de detención del ICE albergaban a más de 65.000 personas a inicios de julio, según los datos más recientes disponibles. Alrededor del 30% de ellas probablemente tienen órdenes finales de expulsión, dijo Michelle Mendez, directora legal del National Immigration Project.

En los últimos meses se han emitido más órdenes finales de expulsión contra personas que no se presentaron a sus audiencias, porque los tribunales de inmigración del gobierno han tomado medidas para dificultar la participación y la reapertura de esos casos, explicó.

“Para mí, es simplemente otra iteración de hacer desaparecer a la gente”, señaló Mendez. ¿Por qué haríamos eso en Estados Unidos? Es algo de lo que, si lo escucháramos en otro país, nos preocuparía por los derechos individuales y el debido proceso”.

Algunas personas con órdenes finales de expulsión también cuentan con protecciones legales contra la deportación a sus países de origen, basadas en la probabilidad de que sean torturadas o perseguidas. Muchas de ellas enfrentan la expulsión a terceros países con los que no tienen vínculos, y su desaparición del sistema del ICE hará más difíciles las impugnaciones legales, dijeron los abogados.

Abogados dicen que sus clientes han desaparecido del sistema localizador del ICE

El ICE puso en marcha el sistema en línea de localización de detenidos en 2010 para permitir que familiares, abogados y el público busquen a personas bajo custodia. Anteriormente, tenían que llamar a oficinas regionales del ICE o a instalaciones individuales para intentar ubicarlas.

Muchos defensores y legisladores se han quejado de que el sistema se actualiza con demasiada lentitud y contiene demasiada información inexacta o faltante, lo que permite que el ICE oculte las ubicaciones de los detenidos durante días o semanas. Entre otros, no aparecen en el sistema los menores, las personas que han estado bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos por menos de 48 horas, y los detenidos que están siendo trasladados.

Pero la exclusión de los detenidos con órdenes finales de expulsión no tiene un paralelo aparente, dijeron varios abogados de inmigración. Atenas Burrola Estrada, subdirectora de programas del Amica Center for Immigrant Rights, señaló que “todos y cada uno de nuestros clientes que tiene una orden final ha desaparecido del localizador”, incluidos 17 en total hasta el lunes.

Entre quienes han desaparecido del sistema localizador hay ocho varones somalíes detenidos en la base militar de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba, según una de sus abogadas, My Khanh Ngo, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Ella indicó que el cambio podría hacer “casi imposible” que las personas impugnen sus expulsiones en algunos casos.

“Si no puedes encontrar a tu cliente, no sabes qué está pasando con tu cliente, no puedes llevar esa información al tribunal para detener su expulsión”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.