Corte de apelaciones: Trump debe obtener aprobación del Congreso para salón de baile; frena la obra

Una corte de apelaciones dictaminó el viernes que Donald Trump debe solicitar la aprobación del Congreso para construir el salón de baile que propone para la Casa Blanca, y señaló que la obra debe detenerse.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos dio la razón a defensores del patrimonio histórico que presentaron una demanda para frenar la construcción. El tribunal indicó que suspenderá la ejecución de su propio fallo durante dos semanas para permitir que el gobierno presente recurso ante la Corte Suprema.

“El hecho de si debe o no construirse un gran salón de baile corresponde decidirlo al Congreso y no es un asunto para que el Poder Ejecutivo actúe por cuenta propia”, apuntó el fallo.

“Esta resolución no tiene absolutamente nada que ver con si el salón de baile propuesto es deseable o no, como cuestión de política pública", indicó el dictamen. “Este fallo ni siquiera significa necesariamente que los demandados no puedan, en última instancia, construir el salón de baile”.

“Lo que sí significa (...) es que los demandados no pueden hacerlo durante el proceso judicial acelerado del tribunal de distrito sin obtener la autorización del Congreso, como exigen la Constitución y las leyes”, apuntó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.