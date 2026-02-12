El cáncer de colon es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en el Reino Unido y la segunda causa de muerte por esta enfermedad en ese país, según Bowel Cancer UK. Además, su diagnóstico en personas jóvenes ha ido en aumento en distintas partes del mundo.

Recientemente se informó que el actor de Dawson’s Creek, James Van Der Beek, murió a los 48 años, luego de haber revelado en noviembre de 2024 que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3.

El cáncer de colon es un tipo de cáncer de intestino que se origina en el colon o en el recto, ambos parte del intestino grueso dentro del sistema digestivo.

Esto es lo que se debe saber sobre el cáncer de colon, incluidos los síntomas y señales de alerta a los que conviene prestar atención.

¿Qué es el cáncer de colon?

“El cáncer de colon, también conocido como cáncer colorrectal, afecta el intestino grueso, compuesto por el colon y el recto”, explica la doctora Lisa Wilde, directora de investigación, políticas e incidencia en Bowel Cancer UK.

“La mayoría de los casos se originan a partir de crecimientos precancerosos llamados pólipos. Sin embargo, no todos los pólipos se convierten en cáncer. Si se detectan a tiempo, pueden extirparse para evitar que evolucionen”.

Estos son algunos de los síntomas a los que conviene prestar atención…

Cambios en el hábito intestinal

Un cambio en la forma habitual de ir al baño puede ser una señal de alerta temprana.

“Podría empezar a ir con más o menos frecuencia, o presentar episodios de diarrea o estreñimiento que aparecen y desaparecen”, señala Wilde.

Un dolor o la presencia de un bulto en el abdomen puede ser un síntoma de cáncer de colon

Sangre

“Uno de los síntomas más reconocibles es la presencia de sangre en las heces o el sangrado rectal”, advierte Lindsay Easton, directora ejecutiva de Bowel Research UK. “Puede deberse a una afección menos grave, pero lo recomendable es consultarlo con el médico lo antes posible”.

Dolor o bulto en el abdomen

“Un dolor persistente o la aparición de un bulto en el abdomen es otro posible síntoma del cáncer de colon”, indica Wilde.

Pérdida de peso

La pérdida de peso sin causa aparente también es común en personas con cáncer.

“Puede estar relacionada con la falta de apetito, aunque no siempre; algunas personas bajan de peso aun cuando comen con normalidad”, explica la doctora Angela Rai, médica general en The London General Practice.

“Esto se conoce como caquexia y ocurre cuando el cuerpo no absorbe correctamente proteínas, grasas y carbohidratos de los alimentos. El cáncer puede liberar sustancias químicas que contribuyen a la pérdida de grasa y masa muscular”.

Cansancio inexplicable

Sentirse constantemente fatigado sin una razón clara es otra posible señal.

“Existen muchas causas de fatiga y es importante investigarlas”, añade Rai. “El cáncer de colon puede provocar anemia, y la disminución de glóbulos rojos sanos genera cansancio”.

El cansancio inexplicable también puede ser un síntoma de cáncer de colon

“Un simple análisis de sangre puede detectarlo. La anemia puede ser una señal temprana de cáncer de colon y ocurre cuando el tumor empieza a sangrar, lo que disminuye los glóbulos rojos y los niveles de hemoglobina, la proteína encargada de transportar el hierro en la sangre”.

¿Cuándo debería consultar al médico?

“No todas las personas presentan todos los síntomas y, a veces, pueden aparecer y desaparecer”, explica Wilde.

“Si tiene alguno de los signos mencionados, o si sus hábitos para ir al baño ya no se sienten normales, nuestra recomendación es que hable con su médico cuanto antes. Lo evaluarán y podrían indicarle una prueba para hacer en casa que ayude a decidir si es necesario realizar estudios adicionales”.

¿Cuándo debe solicitar una cita urgente con su médico de cabecera o pedir ayuda al NHS 111 o acudir a urgencias (A&E)?

“El NHS aconseja llamar al 111 si las heces son negras o rojo oscuro, o si presenta diarrea con sangre. Y recomienda acudir a urgencias o llamar al 999 si el sangrado por el recto es abundante y no se detiene”, señala Easton.

¿Existe una prueba que pueda hacerse en casa? ¿Cómo funciona?

“Si el médico quiere descartar cáncer de colon, puede solicitar un Test Inmunoquímico Fecal (FIT), que se realiza en casa y detecta sangre en las heces”, explica Easton. “Es el mismo examen que se envía como parte del programa de detección. Animamos a todas las personas que cumplan los requisitos a participar cuando sean invitadas, porque el diagnóstico temprano es fundamental”.

Traduccción de Leticia Zampedri