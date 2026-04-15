Retiran el medicamento ansiolítico Xanax de todo el mercado estadounidense: esto es lo que debes saber

Xanax, un medicamento utilizado para tratar los trastornos de ansiedad, ha sido objeto de una retirada del mercado a nivel nacional en EE. UU.

Viatris, el fabricante de Xanax, retiró el medicamento el mes pasado debido a que "no cumplía con las especificaciones de disolución".

Esto significa que la pastilla podría no disolverse correctamente en el organismo y liberar el fármaco a la velocidad adecuada. Si el medicamento no se disuelve correctamente, podría reducir su eficacia.

Según el aviso reciente de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.), Viatris no emitió un comunicado de prensa sobre la retirada del producto, pero sí envió cartas de notificación.

open image in gallery El Xanax, un medicamento utilizado para tratar los trastornos de ansiedad, ha sido objeto de una retirada del mercado a nivel nacional en EE. UU. ( AFP via Getty Images )

La semana pasada, la FDA clasificó la retirada del mercado como de Clase II, lo que significa que las píldoras afectadas podrían causar “consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”, según la agencia.

The Independent se ha puesto en contacto con Viatris para obtener comentarios al respecto.

Aquí hay algunos detalles adicionales sobre la retirada del producto:

Descripción del producto: Xanax XR, alprazolam, comprimidos de liberación prolongada, 3 mg, frascos de 60 comprimidos, solo con receta médica

Número de lote: 8177156

Fecha de vencimiento: 28 de febrero de 2027.

Xanax es un medicamento benzodiazepínico. Las benzodiazepinas son depresores que ralentizan el sistema nervioso central, según la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE. UU.). Se utilizan para tratar la ansiedad, pero también pueden usarse para aliviar los espasmos musculares y reducir las convulsiones, indica la DEA.

El sitio web de Xanax advierte sobre los peligros de tomar el medicamento en dosis superiores a las recetadas o de compartirlo con otras personas.

open image in gallery Los consumidores también deberían revisar sus botiquines en busca de pastillas para la tos que hayan sido retiradas del mercado recientemente ( Getty Images )

Los pacientes de EE. UU. que toman Xanax pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Viatris al (800) 796-9526 o al correo electrónico customer.service@viatris.com.

Los consumidores también deberían revisar sus botiquines en busca de caramelos para la tos que hayan sido retirados del mercado recientemente.

El mes pasado, la empresa china Xiamen Kang Zhongyuan Biotechnology Co., Ltd. retiró del mercado 15 productos de caramelos para la tos que se vendían en todo EE. UU. La retirada fue clasificada como de Clase II la semana pasada.

Los caramelos para la tos fueron retirados del mercado tras una recomendación de la FDA basada en “ciertas observaciones” realizadas durante una inspección de la planta de fabricación el pasado mes de agosto que “podrían afectar a la calidad del producto”, según un aviso de la agencia sobre la retirada.

Traducción de Sara Pignatiello