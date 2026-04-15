Donald Trump declaró el miércoles que el estrecho de Ormuz está “permanentemente abierto”, tras las conversaciones mantenidas con su homólogo chino, en un momento en que aumenta la presión sobre Estados Unidos para que ponga fin a la guerra con Irán y restablezca el transporte marítimo mundial.

La aparente rectificación se produjo apenas unas horas después de que Trump anunciara el despliegue de fuerzas estadounidenses para imponer un bloqueo a los puertos iraníes de la región, una medida que, según los militares, había paralizado por completo el comercio marítimo de entrada y salida del país.

Trump prometió reabrir el estrecho “para China” en una inusual concesión a un rival comercial. Prometió que “esta situación no volverá a ocurrir” y añadió que el líder chino le daría “un fuerte abrazo cuando llegue allí dentro de unas semanas”.

A pesar de la publicación de Trump en redes sociales, la vía marítima más importante permaneció restringida el miércoles. Un alto funcionario del gobierno declaró a The Independent: “El bloqueo está en pleno vigor y efecto. Como informó ayer el CENTCOM, ningún barco logró sortear el bloqueo, lo que afecta a las embarcaciones que viajan hacia y desde puertos iraníes”.

“El presidente dejó claro que quiere que el estrecho esté abierto para facilitar el libre flujo de energía, y los países también son bienvenidos a comprar petróleo de los Estados Unidos de América”.

open image in gallery Donald Trump afirmó que el estrecho de Ormuz ya está abierto (pocas horas después de haberlo bloqueado) porque China “quiere que lo haga” ( Getty )

Mientras que la publicación de Trump suscitaba cautelosas señales de optimismo, una delegación paquistaní se dirigió a Irán para planificar una segunda ronda de conversaciones de paz entre Washington y Teherán, que podría tener lugar la próxima semana.

Según The Washington Post, Estados Unidos parecía estar tomando precauciones con los preparativos para desplegar 6000 soldados en la región a bordo del portaaviones USS George H.W. Bush y varios buques de guerra que lo escoltaban. Se esperaba la llegada de otros 4200 a finales de mes, que se sumarían a los aproximadamente 50.000 efectivos que ya se encontraban en la zona.

En referencia a la creciente presencia militar, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump “actuó con sensatez al mantener todas las opciones sobre la mesa en caso de que los iraníes no renuncien a sus ambiciones nucleares y no lleguen a un acuerdo que sea aceptable para Estados Unidos".

Mientras tanto, el ejército estadounidense afirmó que nueve buques habían obedecido las órdenes de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y regresar hacia Irán durante el bloqueo de los puertos.

A pesar de que el ejército estadounidense impuso sus restricciones, la agencia de noticias semioficial iraní Mehr informó que Teherán recurriría a puertos alternativos, eludiendo así la intervención estadounidense.

Los mediadores siguen intentando convocar la segunda ronda de conversaciones entre Washington y Teherán para evitar la reanudación de las hostilidades, ya que el frágil alto al fuego de dos semanas expira la próxima semana.

Funcionarios de Pakistán, Irán y varios estados del Golfo indicaron que los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán podrían regresar a Islamabad a finales de esta semana en un intento por salvar el acuerdo de tregua, que está a punto de expirar. Se entiende que las delegaciones acordaron reunirse, pero aún no han fijado una fecha ni una hora.

open image in gallery La publicación de Trump en la que promete “abrir de forma permanente” el estrecho ( Donald Trump/Truth Social )

No obstante, Trump se mostró optimista sobre el estado de las negociaciones y declaró a ABC News que no creía que fuera necesario prorrogar el alto el fuego.

En declaraciones a Fox Business Network, advirtió al mundo que se preparara para “dos días increíbles” y afirmó que la guerra estaba “cerca de terminar”.

Mientras Trump estrechaba lazos con China, continuaba sus ataques contra la alianza militar de la OTAN, escribiendo en las redes sociales que “la OTAN no estuvo ahí para nosotros, y no estará ahí para nosotros en el futuro”.

Estas declaraciones se produjeron horas después de que el Wall Street Journal informó que Europa estaba planeando una “OTAN europea” sin la participación de Estados Unidos, en caso de que Trump decida retirarse del bloque.

Un Trump cada vez más aislado también amenazó con romper un histórico acuerdo comercial con Gran Bretaña, describiendo la llamada relación especial como en un estado “triste”, en medio de enfrentamientos por el conflicto en Oriente Medio.

Keir Starmer insistió en que “no cederá” a la presión de Trump para unirse a la guerra.

open image in gallery Trump afirmó que China estaría “muy contenta” de que él estuviera “abriendo de forma permanente” el estrecho. No quedó claro qué significaba ese mensaje ( AFP/Getty )

Les dijo a los parlamentarios: “Mi postura sobre la guerra con Irán ha sido clara desde el principio. No nos vamos a dejar arrastrar a esta guerra. No es nuestra guerra”.

“Recibí mucha presión para tomar un rumbo diferente, y esa presión incluyó lo que sucedió anoche. No voy a cambiar de opinión. No voy a ceder”.

“No nos conviene, como nación, unirnos a esta guerra, y no lo haremos. Sé cuál es mi postura”.

Traducción de Olivia Gorsin