De lanzar bombas a presionar bancos: EEUU emprende una guerra económica contra Irán

Si Estados Unidos e Irán no logran pronto un acuerdo para poner fin a la guerra o prorrogar el alto el fuego que vence la próxima semana, el gobierno de Trump ya prepara el terreno para reorientar su campaña bélica hacia un esfuerzo más centrado en la economía, destinado a asfixiar a Teherán hasta someterlo en lugar de depender únicamente de las bombas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles a los medios de comunicación, en una sesión informativa en la Casa Blanca, que Estados Unidos planea intensificar la presión económica sobre Irán, y señaló que las nuevas medidas serán el “equivalente financiero” de una campaña de bombardeos.

La amenaza de sanciones económicas secundarias contra países que hagan negocios con personas, empresas y barcos bajo control iraní —incluidos aliados como Emiratos Árabes Unidos y competidores como China— representa una escalada con respecto a las sanciones que Estados Unidos ya aplica.

Bessent afirmó que el gobierno ha “dicho a las empresas, hemos dicho a los países que, si compran petróleo iraní, que, si el dinero iraní está en sus bancos, ahora estamos dispuestos a aplicar sanciones secundarias, lo cual es una medida muy severa. Y los iraníes deben saber que esto va a ser el equivalente financiero de lo que vimos en las actividades cinéticas”.

El Departamento del Tesoro advierte a China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Omán

La advertencia se produce un día después de que el Departamento del Tesoro enviara una carta a instituciones financieras en China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Omán, amenazando con imponer sanciones secundarias por hacer negocios con Irán, y acusando a esos países de permitir que actividades ilícitas iraníes fluyan a través de sus instituciones financieras.

Esto forma parte de un manual económico que el presidente Donald Trump aún puede utilizar para presionar a Irán y lograr que acepte las propuestas de Estados Unidos para limitar sus ambiciones nucleares, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el pensamiento del gobierno. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentar oficialmente conversaciones privadas.

En privado, el argumento que se le plantea a Trump es que los iraníes creen que pueden resistir el temporal, pero si no pueden pagar a sus partidarios, eso podría presionar a Teherán para sentarse a negociar.

Y algunos miembros del gobierno creen que todavía hay más objetivos económicos a los que se puede golpear para aumentar el daño económico a Irán, entre ellos, los bonyads, que son fideicomisos benéficos que representan un porcentaje significativo de la economía iraní.

Bessent dijo a los periodistas que dos bancos chinos han recibido advertencias por manejar dinero iraní. Trump se prepara para visitar Beijing el próximo mes para sostener conversaciones con el presidente chino Xi Jinping.

Bessent también indicó que los vecinos de Irán en el golfo Pérsico ahora están dispuestos a considerar la posibilidad de congelar dinero iraní en sus bancos debido a la agresión de Teherán durante la guerra.

Daniel Pickard, un abogado especializado en sanciones, dijo que imponer penalizaciones secundarias podría provocar “repercusiones diplomáticas y económicas” por parte de aliados, lo que podría perjudicar los esfuerzos por construir coaliciones contra Teherán.

“Muchos de nuestros socios comerciales han sido muy explícitos respecto a su oposición al conflicto en Irán”, señaló Pickard. “La mayoría de los profesionales de sanciones económicas estaría de acuerdo en que, cuando se suma a más gente al equipo, aumentan las probabilidades de que las sanciones económicas sean efectivas”.

El miércoles, Estados Unidos impuso sanciones a una red de contrabando de petróleo vinculada al fallecido alto funcionario de seguridad iraní Ali Shamkhani, quien fue un asesor cercano del exlíder supremo de Irán. Las sanciones incluyen a decenas de individuos, empresas y embarcaciones que participan en el transporte y venta en secreto de petróleo iraní y ruso mediante empresas pantalla, muchas de las cuales están en Emiratos Árabes Unidos.

“El Tesoro seguirá cortando las redes ilícitas de contrabando y de representantes terroristas de Irán”, dijo Bessent en un comunicado. “Las instituciones financieras deben tomar nota de que el Tesoro utilizará todas las herramientas y facultades, incluidas las sanciones secundarias, contra quienes continúen apoyando las actividades terroristas de Teherán”.

El gobierno cree que el impulso ha cambiado

Funcionarios del gobierno de Trump también han señalado una creciente confianza en que el alto el fuego y un bloqueo de envíos desde puertos iraníes en el estrecho de Ormuz han inclinado el impulso a favor de Trump.

Irán ha soportado decenas de miles de millones de dólares en daños durante el bombardeo a la infraestructura del país —incluidos golpes a su industria petrolera, el corazón de su frágil economía, aislada durante mucho tiempo— que podrían tardar años en repararse.

El vicepresidente JD Vance dijo el martes que Trump “no quiere hacer, digamos, un acuerdo pequeño. Quiere hacer el gran acuerdo”.

“Ese es el intercambio que está ofreciendo”, dijo el vicepresidente. “Si ustedes se comprometen a no tener un arma nuclear, vamos a hacer que Irán prospere”.

El subjefe de gabinete del presidente, Stephen Miller, ofreció una evaluación más mordaz del momento, al sugerir que Trump había “hecho la jugada de jaque mate” contra Irán al implementar el bloqueo en el estrecho.

“Si Irán elige el camino de un acuerdo que sea excelente para el mundo, eso es excelente para todos. Si Irán elige el camino de la estrangulación económica mediante el bloqueo, entonces el mundo dejará atrás a Irán”, dijo Miller en una aparición en Fox News el martes por la noche. “Se establecerán nuevas rutas energéticas. Se establecerán nuevas cadenas de suministro. Otras naciones en toda la región —en todo el mundo, y especialmente Estados Unidos— impulsarán al mundo e Irán se convertirá en una nota al pie”.

Algunos republicanos dudan de la efectividad de más sanciones

Algunos republicanos creen que vale la pena intentar cualquier táctica para ejercer más presión sobre Teherán.

“Yo apoyaría cualquier cosa”, dijo el senador republicano por Carolina del Norte Thom Tillis. “Si al gobierno se le ocurrieran las ideas, yo apoyaría todo lo anterior. Cuanta más presión, mejor”.

Otros se mostraron escépticos, al señalar que Teherán ya enfrentaba una larga lista de castigos económicos que tuvieron poco impacto en su comportamiento.

“No estoy seguro de que sean las sanciones lo que lo logre. Creo que ahora mismo estamos imponiendo sanciones bastante duras”, dijo Mike Rounds, senador republicano por Dakota del Sur e integrante de los comités de Banca y de Servicios Armados. “Personalmente, no soy optimista de que realmente podamos arreglar esto sin un cambio de régimen”.

Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute, un centro de estudios que ha criticado la decisión de Trump de iniciar la guerra, afirma que el mandatario había quedado “acorralado políticamente y limitado estratégicamente” antes de anunciar el alto el fuego. Pero ahora, afirma que Trump podría haber alterado la difícil dinámica y creado una situación en la que “Irán ahora parece necesitar un acuerdo más de lo que lo necesita Estados Unidos”.

“La ventana que ahora se abre ofrece a Teherán la oportunidad de convertir la ventaja en el campo de batalla en una ganancia estratégica duradera”, escribió Parsi en un nuevo análisis. “Dejar que se cierre significaría renunciar no solo al progreso incremental, sino a la posibilidad de reconfigurar su posición económica y geopolítica. En contraste, Estados Unidos, tras haber asegurado ya una frágil rampa de salida mediante el alto el fuego, tiene menos en juego a corto plazo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.