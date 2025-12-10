EE. UU. retira un popular medicamento para la presión arterial por temor a una contaminación cruzada

Se retiró del mercado un medicamento de uso común para la presión arterial por temor a que pueda estar contaminado con otro fármaco.

Glenmark Pharmaceuticals Inc. retiró del mercado más de 11.100 frascos de comprimidos de fumarato de bisoprolol e hidroclorotiazida de la marca Ziac, ya que los comprimidos podrían haber sufrido contaminación cruzada con otros productos, según un aviso de retirada publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

El bisoprolol/hidroclorotiazida se utiliza habitualmente para tratar la presión arterial alta, también conocida como hipertensión, bloqueando los receptores beta-1 del corazón y permitiendo que este vuelva a latir con regularidad, según WebMD.

El aviso de retirada afirmaba que las pruebas realizadas en las muestras de reserva “mostraron la presencia de ezetimiba”, un medicamento utilizado para tratar el colesterol alto.

La retirada del 1 de diciembre se clasificó como de clase III, lo que significa que “no es probable que el uso o la exposición al producto tenga consecuencias adversas para la salud”, según la FDA.

La FDA anunció la retirada de un medicamento de uso común para la presión arterial por temor a que pueda estar contaminado con otro medicamento ( Getty )

Las píldoras afectadas se presentan en dosis de 2,5 mg y 6,25 mg, según la agencia.

Entre los envases afectados se incluyen frascos de 30 unidades NDC-68462-878-30, frascos de 100 unidades NDC-68462-878-01 y frascos de 500 unidades NDC-68462-878-05, según la retirada.

Los números de lote afectados tienen fechas de caducidad comprendidas entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

La retirada afectó a un total de 11.136 botellas.

La FDA no indicó qué deben hacer los pacientes si su medicación se ve afectada por la retirada.

The Independent se puso en contacto con la FDA y Glenmark Pharmaceuticals para en busca de comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin