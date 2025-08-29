El rapero y cantante surcoreano Psy pidió disculpas tras ser arrestado bajo sospecha de obtener de manera ilegal medicamentos recetados.

El artista, de 47 años y conocido mundialmente desde 2012 por el éxito ‘Gangnam Style’, fue detenido el jueves junto a su médico y trasladado a una estación de policía en Seúl.

Según la agencia local Yonhap News Agency, Psy —cuyo nombre real es Park Jae-sang— está siendo investigado por enviar desde 2022 a terceros, incluido su mánager, a recoger sus medicinas sin consulta médica presencial.

Entre los medicamentos que presuntamente obtuvo de forma ilegal se encuentran Xanax y Stilnox, recetados para tratar la ansiedad y el insomnio. Ambos son considerados fármacos que generan dependencia y, en Corea del Sur, se exige que los pacientes acudan personalmente al hospital para obtener este tipo de recetas.

Su médico negó las acusaciones y afirmó que trató a Psy de manera remota, según informó Yonhap.

El rapero surcoreano Psy fue detenido el jueves por la policía, acusado de enviar a un apoderado a retirar sus pastillas recetadas ( Getty Images )

La agencia de Psy, P Nation, fundada por él en 2018, emitió un comunicado sobre la investigación policial.

“Haber permitido que un tercero retirara un medicamento para dormir sujeto a receta fue claramente un error y una omisión”, reconoció la compañía.

“Pedimos disculpas. Psy ha sido diagnosticado con un trastorno crónico del sueño y ha tomado medicación para dormir conforme a la receta de su equipo médico”, añadieron.

“Su consumo de medicación para dormir ha estado bajo supervisión médica y dentro de la dosis prescrita, y no existió ninguna receta extendida por terceros”, concluyó el comunicado.

Aunque es más conocido por su sencillo viral de 2012, ‘Gangnam Style’, Psy lleva mucho más tiempo lanzando música. En 2001 publicó su álbum debut, PSY From The Psycho World!. Desde entonces ha editado otros ocho discos de estudio, entre ellos Ssa2 (2002), 3 Mai (2002), Ssajib (2006), PsyFive (2010), Chiljip Psy-da (2010), 4X2=8 (2017) y Psy 9th (2022).

En una entrevista de 2022 con The Associated Press, Psy describió su último álbum como una “despedida de Gangnam Style”.

Sobre por qué tardó cinco años en publicar el álbum, Psy explicó: “Uno no puede complacer a todos. El gusto es subjetivo. Pero si le muestro mi música a alguien —aunque no pertenezca a la industria— y esa persona me dice: ‘No me gusta mucho’, entonces hago un cambio”.

“Hay entre 40 y 50 personas a las que les muestro mi música cuando está lista. Hasta que no dicen colectivamente: ‘No puede estar mejor’, sigo buscando la canción. Así que… también hago muchos cambios,” explicó.

“A los artistas les resulta difícil trabajar conmigo por esto, y quiero cambiar ese hábito, pero me cuesta corregirlo. Cuando compongo, escucho la música en un altavoz de celular, en un altavoz grande y hago lo posible por encontrar fallas… descarto muchas canciones. El proceso me lleva mucho tiempo”.

Traducción de Leticia Zampedri