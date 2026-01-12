Los estadounidenses pierden cientos de horas de sueño por dedicar tiempo a sí mismos

Los estadounidenses pierden más de 300 horas de sueño al año por priorizar su tiempo durante la noche, según una nueva encuesta.

El 96 % de los 2.000 estadounidenses encuestados admitieron que posponen su hora de dormir, sabiendo que les perjudicará al día siguiente.

En promedio, los encuestados hacen esto tres noches por semana, retrasando su hora de acostarse aproximadamente una hora y 50 minutos cada vez, lo que suma alrededor de 332 horas de sueño perdidas anualmente.

El estudio realizado por Avocado Green Mattress y Talker Research exploró por qué las personas siguen posponiendo dormir y cómo esto afecta su salud.

Para muchos, la razón es simple: la noche parece ser el único momento que realmente les pertenece. El 63 % dijo que la noche es el único momento que tienen para sí mismos, lo que les dificulta renunciar.

Como resultado, el 36 % se queda despierto hasta tarde para disfrutar de sus aficiones, mientras que el 35 % anhela tiempo a solas sin interrupciones.

Otros navegan por las redes sociales en sus teléfonos (34 %), disfrutan de estar despiertos por la noche (33 %), se sienten demasiado activos por el día para dormir (21 %) o aprovechan las últimas horas para ponerse al día con las tareas pendientes (19 %).

A pesar de saberlo, el 66 % de los encuestados dijeron que se quedan despiertos más allá de su hora habitual de acostarse, plenamente conscientes de que afectará negativamente a su sueño.

Una vez que su horario se desajusta, tardan un promedio de tres días en recuperarlo, lo que puede explicar por qué el 42 % dijo que siempre o a menudo se arrepiente de haberse quedado despierto hasta tarde al día siguiente.

“La vida es ajetreada, especialmente alrededor del Año Nuevo”, dijo Laura Scott, directora de marketing de Avocado Green Mattress. “Puede ser tentador quedarse despierto hasta tarde para dedicar tiempo a las aficiones o tener un momento para uno mismo, pero esto puede tener consecuencias negativas, ya que el sueño, bueno o malo, puede tener un gran impacto en nuestra salud”.

La mayoría de los estadounidenses entienden que el sueño y la salud están relacionados. Tres cuartas partes dijeron que son conscientes de que su sueño afecta directamente a su bienestar, y el 51 % informó que una sola mala noche es suficiente para perjudicar su salud.

Después de dormir mal, el 52 % dijo que está más irritable, el 48 % se siente más estresado y el 44 % nota un deterioro en su salud mental. Los hábitos físicos también se ven afectados: un 29 % tiene más probabilidades de comer mal, un 28 % tiene menos probabilidades de hacer ejercicio al día siguiente, y otro 28 % afirma que una mala noche aumenta las posibilidades de sufrir más trastornos del sueño posteriormente.

Mirando al futuro, muchos intentan romper este ciclo. El 73 % de los encuestados afirmó estar trabajando activamente para mejorar su sueño en 2026.

En lugar de quedarse despiertos hasta tarde a propósito, el 45 % busca ser más constante con su hora de acostarse, mientras que el 43 % quiere dormir más temprano.

“Descansar bien por la noche no solo ayuda con lo obvio, como reducir el cansancio al día siguiente, sino que también puede contribuir a la salud mental y facilitar la toma de decisiones saludables, como comer bien y hacer ejercicio”, dijo Scott. “Es maravilloso ver que la gente planea mejorar su sueño en 2026; los propósitos de Año Nuevo pueden ser costosos y requerir mucho tiempo, pero hacer pequeños cambios para dormir mejor puede ser un objetivo más alcanzable para muchos”.