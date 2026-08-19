Los brotes de enfermedades graves transmitidas por ciertos alimentos, que provocan síntomas como “diarrea explosiva”, se han disparado en todo EE. UU. este verano.

Mientras las autoridades sanitarias trabajan para abordar los brotes cada vez mayores de la enfermedad parasitaria ciclosporosis, los funcionarios de salud del Gobierno de Donald Trump han insistido en que el suministro de alimentos de EE. UU. sigue siendo seguro y que los productos frescos son seguros para los consumidores.

Pero la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) está respondiendo simultáneamente a decenas de miles de casos de ciclosporosis, que también puede causar malestar y náuseas, así como a brotes de E. coli y salmonela, ambos causados por bacterias.

Dos muertes se han relacionado con brotes de ciclosporosis. Ninguna se ha vinculado con E. coli o salmonela, según funcionarios de salud pública.

Sin embargo, todas estas enfermedades, causadas principalmente por el consumo de alimentos contaminados, han obligado a la retirada de productos del mercado en todo el país.

Huevos rojos y blancos

open image in gallery Cajas de huevos forografiadas en un supermercado de Houston, Texas. Se retiraron del mercado millones de huevos después de que varios estadounidenses enfermaran a causa del grupo de bacterias salmonela. Las intoxicaciones alimentarias se han disparado este verano en EE. UU., lo que ha obligado a retirar del mercado numerosos productos alimenticios ( AFP via Getty Images )

La retirada del mercado de huevos blancos y rojos de la empresa Midwest Poultry Services el mes pasado, debido a la presencia de salmonela, fue catalogada como una “retirada de Clase 1” por la FDA.

La Clase 1 se refiere a la designación de mayor riesgo de la agencia, destinada a mostrar “una situación en la que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto que infringe la normativa cause graves consecuencias adversas para la salud o la muerte”.

Los huevos se vendieron en seis estados, entre ellos Texas, Arkansas, Luisiana, Oklahoma, Misisipi y Nuevo México. Los huevos retirados del mercado se pueden identificar mediante un código numérico (P-1950 o 0840962) con una fecha juliana entre 157 y 184, impreso con tinta de codificación de fecha en el lado izquierdo o derecho del envase.

Texas fue el estado más afectado por la enfermedad, con 73 de los 98 casos reportados. Se han registrado 26 hospitalizaciones relacionadas con casos en todo el país.

Según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.), la salmonela causa alrededor de 1,35 millones de infecciones al año en el país, siendo los alimentos contaminados la fuente de la mayoría de estas enfermedades.

Según la FDA, estos casos pueden provocar diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, así como infecciones arteriales más graves, artritis e infecciones cardíacas que pueden ser mortales en niños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Según el sitio web de la Clínica Mayo, la salmonela se trata con líquidos y antibióticos.

Jalapeños en aperitivos y platos principales

Los huevos no han sido la única amenaza de salmonela este verano.

A principios de este mes, la compañía Coast Citrus Distributors retiró del mercado los jalapeños que se encontraron en el pico de gallo, los champiñones rellenos y la sopa que se vendían en tiendas de 27 estados.

Según la FDA, esos estados incluyen Alabama, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Minnesota, Misuri, Montana, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming.

Colorado y Minnesota han registrado la mayoría de los 345 casos de enfermedad y las 36 hospitalizaciones.

open image in gallery Estos arándanos y otras bayas congeladas de la marca GreenWise fueron retirados del mercado el mes pasado después de que varias personas enfermaran a causa de la bacteria ‘E. coli’ en Florida y Georgia ( FDA )

Arándanos congelados en Publix

El mes pasado, la cadena de supermercados Publix anunció la retirada del mercado de los arándanos enteros congelados orgánicos GreenWise y de las bayas mixtas enteras después de que una docena de personas enfermaran en Florida y Georgia.

Se han producido cuatro hospitalizaciones y los productos se distribuyeron en ocho estados, entre ellos Alabama, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

El E. coli es un grupo de bacterias que se encuentra en muchos lugares, como los intestinos de las personas y los animales. Si bien la mayoría son inofensivas, algunas pueden causar enfermedades, según los CDC.

Este tipo de E. coli en particular produce una toxina potente conocida como Shiga, que pueden provocar insuficiencia renal y la muerte.

Los síntomas comienzan entre tres y cuatro días después de consumir alimentos contaminados, o hasta nueve días después, e incluyen fuertes calambres estomacales, diarrea y vómitos.

Esta forma de E. coli también se trata con fluidos.

Lechuga iceberg en Taco Bell

La lechuga iceberg procedente de una planta de la empresa mexicana Taylor Farms y servida en varios restaurantes de comida rápida Taco Bell es la causa principal del mayor brote de ciclosporosis del país.

La lechuga ha sido retirada del mercado en 27 estados, entre ellos Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Misuri, Mississippi, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

Según los CDC, se han registrado cerca de 25.000 casos de la enfermedad, de los cuales casi 14.000 se encuentran solo en Michigan.

Las infecciones pueden causar síntomas como diarrea acuosa, deposiciones frecuentes, calambres estomacales, náuseas y fatiga, y en ocasiones estos síntomas pueden durar semanas.

Los síntomas pueden tardar hasta dos semanas en aparecer después de haber ingerido alimentos o agua contaminados con el parásito.

El tratamiento suele incluir antibióticos.

Traducción de Sara Pignatiello