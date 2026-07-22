Nolan Wells: autopsia plantea nuevas preguntas sobre muerte del adolescente en una excursión en bote

La causa y la forma de la muerte del joven estadounidense Nolan Wells a sus 18 años fueron declaradas “indeterminadas” a la espera de una investigación más exhaustiva en una autopsia independiente encargada por su familia.

El abogado de derechos civiles Ben Crump, que representa a la familia Wells, anunció los resultados preliminares el miércoles en la Convención Nacional anual de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) en Chicago, EE. UU.

El informe de la autopsia no mostró evidencia de fracturas ni lesiones profundas en los tejidos, dijo Crump. Describió una “decoloración rojiza” en la parte posterior del cráneo de Wells como “no concluyente” y afirmó que requería una investigación más exhaustiva.

Sin más información, el patólogo forense, Roger Mitchell, escribió que no podía descartar la posibilidad de que “factores no accidentales contribuyeran a la muerte o la causaran”.

open image in gallery Nolan Wells se fue el 4 de julio de excursión en barco con unos amigos a una isla situada frente a la costa de Misisipi, pero no regresó al continente con ellos ( Departamento del Sheriff del Condado de Jackson )

Wells viajó a una isla frente a la costa de Misisipi el 4 de julio con un grupo de amigos, quienes posteriormente regresaron a tierra firme sin él. Su cuerpo fue hallado dos días después flotando frente a la costa de la isla.

En su informe, el patólogo señaló varios problemas observados durante la autopsia independiente, entre ellos la descomposición del cuerpo y las dudas pendientes sobre si Wells estaba consciente cuando entró en el agua.

Debido a que la autopsia inicial la realizó el médico forense en Misisipi, el cuerpo de Wells llegó sin órganos ni estructuras del cuello, lo que imposibilitó determinar si había sufrido una lesión en el cuello o si le había entrado agua en los pulmones, según el informe, que señala que esta práctica no es inusual.

Aun así, la revelación, transmitida por Crump, provocó exclamaciones de asombro entre los cientos de personas que se habían congregado en Chicago. El abogado solicitó a las autoridades estatales que proporcionaran esas pruebas a la familia para que las revisaran como parte de su propia investigación independiente.

El médico forense de Misisipi, que no ha publicado los resultados de la autopsia estatal, tampoco ha respondido a la solicitud de comentarios.

open image in gallery Las circunstancias aún desconocidas en torno a la muerte de Wells han desatado una oleada de especulaciones en Internet y han llevado a los líderes de la comunidad negra a exigir transparencia a las autoridades locales ( AP Photo/Gerald Herbert )

La segunda autopsia fue financiada por el exjugador de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano de EE. UU.) Colin Kaepernick, cuyo grupo Know Your Rights Camp ha financiado otras autopsias independientes.

“Esto es solo otra pieza del rompecabezas, y aunque nos aporta información significativa, todavía tenemos más preguntas que respuestas en este momento”, dijo Crump sobre los resultados.

Las circunstancias aún desconocidas en torno a la muerte de Wells han desatado una ola de especulaciones en Internet y han provocado que líderes afroamericanos exijan transparencia a las autoridades locales. Wells, que era negro, había viajado a la isla con un grupo de amigos de la secundaria, todos ellos blancos.

Se ofrece una recompensa de 125.000 dólares —financiada conjuntamente por el reverendo Al Sharpton, el actor y productor Tyler Perry y el también exjugador de la NFL Terrell Owens— a cambio de información que conduzca al arresto y la condena de los responsables de la muerte.

El anuncio de la autopsia se produce dos días después de que Wells fuera enterrado en su ciudad natal, Ocean Springs, Misisipi.

En su elogio fúnebre, Sharpton lamentó las “inconsistencias y las preguntas sin respuesta” que habían ensombrecido a la afligida familia.

open image in gallery La segunda autopsia fue organizada por la familia y Crump, y la financió el exjugador de la NFL Colin Kaepernick. No incluyó un informe toxicológico ( AP Photo/Gerald Herbert )

El reverendo cuestionó por qué los amigos de Wells lo habían abandonado, se habían llevado su teléfono y llaves, y no habían denunciado su desaparición. Además, sugirió que los investigadores locales se habían precipitado en sus declaraciones a los medios de comunicación cuando indicaron que no se sospechaba de ningún delito.

“La razón por la que mucha gente en todo el país está pendiente del caso de Nolan es porque estamos analizando los antecedentes en Misisipi”, añadió Sharpton, y siguió: “No podemos permitir que un agente de la ley diga que no hubo ningún delito antes de que se inicie una investigación”.

Por su parte, el sheriff del condado de Jackson, Misisipi, John Ledbetter, declaró que las entrevistas iniciales sugerían que Wells había optado por quedarse en la isla y que sus amigos creían que alguien más lo llevaría al continente. Añadió que los amigos estaban cooperando con la investigación, que aún continúa.

“Estamos tratando de ser respetuosos y colaborar en la medida de lo posible”, dijo Crump, y agregó: “Pero siempre nos preocupa a todos cuando estas investigaciones se prolongan indefinidamente”.

Traducción de Sara Pignatiello