Novio de Hayden Panettiere estaba en el apartamento donde murió, dice la policía

El novio con el que Hayden Panettiere tenía una relación intermitente, Brian Hickerson, y su hermano Zach Hickerson estaban en el apartamento de Carolina del Sur donde la actriz murió durante el fin de semana, según un informe policial.

Un agente de la policía de Greenville que acudió a la vivienda el domingo por la tarde fue recibido por los hermanos y luego observó a paramédicos realizando maniobras de resucitación a una mujer inconsciente, señala el informe divulgado el martes.

“La paciente no parecía tener ninguna razón física evidente para estar inconsciente”, apuntó el agente. Tras intentar medidas para salvarle la vida, los servicios de emergencia declararon muerta a Panettiere a las 2:31 de la tarde.

No se ha determinado ninguna causa, y su muerte sigue bajo investigación. Una autopsia no encontró señales de traumatismo, y la policía indicó que los agentes no vieron indicios de delito.

La otrora estrella infantil, que alcanzó la fama en las series de televisión “Heroes” y “Nashville” mientras afrontaba problemas de adicción al alcohol y depresión, habría cumplido 37 años el viernes.

Relación tumultuosa

Panettiere y Brian Hickerson mantuvieron durante años una relación tumultuosa, con acusaciones de que el aspirante a actor, de 37 años, la maltrataba físicamente.

En 2020, fue acusado de múltiples cargos por delitos graves de abuso, y no impugnó dos cargos por causar lesiones a un cónyuge o pareja y cumplió un breve tiempo en la cárcel por el caso. Fue condenado a cuatro años de libertad condicional y a asistir a sesiones de control de la ira y de Alcohólicos Anónimos.

Cumplió las condiciones y recientemente pidió a un juez que redujera su condena a delitos menores; esa solicitud fue rechazada el jueves por un juez de Los Ángeles. El martes se enviaron mensajes para solicitar comentarios a Pat Carey, abogado de Hickerson.

Panettiere escribió sobre la temporada de Hickerson tras las rejas y sobre cómo esperaba que eso lo cambiara en sus memorias, “This Is Me”, publicadas en mayo.

“Quería que Brian estuviera en la cárcel el tiempo suficiente para asustarlo, pero no tanto como para que se convirtiera en una peor persona”, escribió. “Necesitaba que admitiera sus errores y cambiara por ellos, pero no quería traumatizarlo de una manera irreversible”.

También escribió sobre su decisión de “dejar ir mi resentimiento” e intentar perdonar a Hickerson, a quien conoció en 2018 en un restaurante de West Hollywood después de notar su “sonrisa encantadora”.

El informe policial está censurado

El informe policial, que está fuertemente censurado, indicó que el agente que respondió habló primero con Zach Hickerson, quien dijo que la mujer inconsciente era la novia de su hermano.

“Observé que Zach estaba muy afectado emocionalmente mientras los servicios médicos de emergencia trabajaban con Hayden. Brian no se mostró emocional hasta que los servicios médicos de emergencia la declararon oficialmente fallecida”, dijo el agente.

Después de que fue declarada muerta, el agente escoltó a los hermanos fuera del apartamento. El agente habló con Brian “con más profundidad”, pero los detalles de esa conversación están censurados en el informe policial.

También está censurada una lista de medicamentos que Panettiere estaba tomando.

Panettiere había hablado abiertamente sobre problemas de adicción

En su libro, Panettiere describió cicatrices de por vida por su fama temprana, y reconoció ser adicta al alcohol y haber sufrido depresión posparto tras el nacimiento de su hija, Kaya, con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko en 2014.

La hija de Panettiere, que ahora tiene 11 años, comenzó a vivir a tiempo completo con Klitschko en Ucrania cuando tenía 2 años. En ese momento, la actriz estaba lidiando con su salud mental y la adicción. Ingresó en rehabilitación en 2015, mientras filmaba “Nashville”.

“Creo que ha habido esta idea equivocada muy común de que simplemente renuncié a mi hija”, comentó en una entrevista con el presentador de podcast Jay Shetty en mayo. “Eso no podría estar más lejos de la verdad”.

En un comunicado el martes, Klitschko dijo que se asegurará de que su hija siempre recuerde a su madre.

“Construyó una carrera increíble gracias a un talento inmenso, al tiempo que enfrentaba los lados más oscuros de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que tuvo en nuestras vidas”, expresó Klitschko en Instagram.

Panettiere había atravesado numerosas dificultades familiares y tragedias. El matrimonio de sus padres se deterioró y finalmente terminó. Su hermano menor, Jansen Panettiere, que también era actor, murió por una afección cardíaca en 2023, a los 28 años.

Inició como actriz infantil

Panettiere era hija de Skip Panettiere, ex capitán de bomberos de la ciudad de Nueva York, y Lesley Vogel, ex estrella de telenovelas que había sido la principal impulsora de su carrera temprana antes de que ambas se distanciaran. Panettiere empezó a actuar en comerciales y telenovelas, incluida su interpretación de la atribulada Lizzie Spaulding en “Guiding Light”. En “This Is Me”, escribió que los traumas que sufrió su personaje, desde ser secuestrada hasta matar al novio de su madre, la llevaron a asociar “la catástrofe con la adoración”.

“¿Es de extrañar que haya enfrentado tantas dificultades reales en mi vida?”, escribió.

Tenía recuerdos mucho más cálidos de su papel como animadora con poderes sobrenaturales en “Heroes”, que la catapultó a la fama en 2006. La serie giraba en torno al lema: "Salva a la animadora, salva al mundo".

Ganó tres premios Teen Choice por ese papel. También fue nominada a un Grammy por un álbum infantil de narración, “A Bug’s Life: Read-Along”.

Más tarde, Panettiere interpretó a una audaz promesa del country junto a Connie Britton en “Nashville”, que se emitió en ABC durante cuatro temporadas antes de ser cancelada y retomada en CMT. Ella misma cantó en la serie, que logró algunos éxitos en las listas de country, dio lugar a giras por Estados Unidos y le valió a Panettiere dos nominaciones al Globo de Oro como actriz de reparto.