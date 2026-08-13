Pacientes con cáncer en EE. UU. están esperando más por sus cirugías, con consecuencias graves

Los pacientes estadounidenses con cáncer se enfrentan hoy a tiempos de espera para cirugía más prolongados que en las últimas décadas, con consecuencias peligrosas.

Un nuevo estudio realizado con más de 2,7 millones de pacientes reveló que los tiempos de espera habían aumentado de semanas a más de un mes para seis tipos de cáncer comunes.

Según informaron investigadores médicos esta semana, estos cánceres incluyen cáncer de mama, colon, pulmón, páncreas, estómago y esófago. Los pacientes presentaban cánceres en estadios 1 a 3, los únicos considerados aptos para cirugía al momento del diagnóstico.

“Lo más sorprendente fue la coherencia”, declaró a la revista STAT Tim Donahue, autor principal del estudio y oncólogo quirúrgico de la Universidad de California en Los Ángeles. Agregó: “En todos los tipos de cáncer que estudiamos, los pacientes esperan más tiempo hoy que hace una década”.

open image in gallery Los pacientes con cáncer en EE. UU. se enfrentan a tiempos de espera más largos para someterse a intervenciones quirúrgicas que les pueden salvar la vida. Según los expertos, esto es peligroso ( Getty )

Para las personas con cáncer de mama, los tiempos de espera aumentan de 34 a 45 días; para el cáncer gástrico, de 35 a 49 días; y para quienes padecen cáncer de colon, la espera oscila entre 20 y 31 días.

El lugar donde los pacientes recibían tratamiento y otros factores determinaban si se veían afectados o no por tiempos de espera más prolongados. Por ejemplo, las mayores esperas se registraron en los grandes centros de salud universitarios, pero los afroamericanos, las personas sin seguro médico o con cobertura de Medicare y los pacientes que buscaban tratamiento en el oeste de EE. UU. se vieron afectados de manera desproporcionada.

Los autores del estudio también sugieren que existen múltiples razones para estas demoras.

Uno de los problemas es la escasez de personal y la limitación de recursos en los centros. Otro factor es el creciente número de derivaciones desde centros de atención de urgencias y la creciente complejidad de la atención oncológica moderna, incluidas las cirugías robóticas.

Cabe destacar que el estudio incluyó cirugías realizadas durante la pandemia de covid-19, utilizando registros de la Base de Datos Nacional del Cáncer de EE. UU. de 2012 a 2023, cuando algunas cirugías oncológicas se pospusieron.

Pero los investigadores afirmaron que también habían observado un “aumento notable” en los tiempos de espera tras la pandemia de covid.

open image in gallery Aunque se produjo un retraso en las intervenciones quirúrgicas oncológicas durante la pandemia de covid-19, los investigadores señalaron que también se había producido un “aumento notable” tras la pandemia ( AFP/Getty )

Estos hallazgos son preocupantes porque, según los expertos, los tiempos de espera más prolongados pueden aumentar el riesgo de propagación de la enfermedad en el cuerpo y de muerte prematura.

Un estudio previo realizado por investigadores del Reino Unido y Canadá demostró que cada mes de retraso en el tratamiento contra el cáncer podía aumentar el riesgo de muerte en aproximadamente un 10 %. Otro trabajo del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio determinó que, por cada 30 días de retraso desde el momento del diagnóstico, el riesgo de muerte aumentaba en un 4,6 %.

“Hay muchas cosas que escapan por completo al control del equipo médico a la hora de atender a pacientes con cáncer de cabeza y cuello, pero el tiempo hasta la cirugía es algo que podemos modificar de inmediato”, declaró el doctor Stephen Kang, cirujano especialista en cáncer de cabeza y cuello, en un comunicado que acompañaba a las conclusiones del estudio.

Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, se estima que 626.140 personas morirán de cáncer en EE. UU. en 2026. Se registrarán más de 2,1 millones de casos nuevos.

Traducción de Sara Pignatiello