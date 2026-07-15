El brote en EE. UU. de ciclosporosis, una desagradable enfermedad gastrointestinal, plantea interrogantes sobre cómo evitar la infección, incluyendo si ciertos tipos de frutas y verduras siguen siendo seguros para el consumo en el país.

La enfermedad, causada por la ingestión del parásito Cyclospora, se ha extendido a más de dos docenas de estados, afectando a miles de personas y convirtiéndose en uno de los brotes más importantes de los últimos años. Si bien la enfermedad no suele ser mortal, puede provocar lo que las autoridades sanitarias describen como “deposiciones explosivas”, además de fatiga, náuseas y vómitos.

Los investigadores están trabajando para identificar el origen del brote, un proceso complicado por la aparición tardía de los síntomas del parásito, que pueden tardar más de dos semanas en manifestarse. En casos anteriores, se ha culpado a productos agrícolas contaminados, como la albahaca y el cilantro, y las autoridades creen que este brote podría seguir un patrón similar.

En el estado de Míchigan, donde ya se han reportado 3.309 casos, las autoridades sanitarias señalan que la lechuga podría ser la fuente del contagio. Según informes, la cadena de comida rápida Taco Bell está bajo investigación, y varios de sus restaurantes en el estado dejaron de vender lechuga, cilantro, cebolla, pico de gallo y guacamole la semana pasada.

Para los consumidores, una pregunta clave es la siguiente: ¿deberían evitarse por completo los vegetales frescos? Las respuestas de los expertos han sido diversas.

open image in gallery En Míchigan —donde ya se han registrado 3.309 casos— las autoridades sanitarias afirman que la lechuga es una posible fuente ( Getty )

Vegetales y frutas: ¿manipular con especial cuidado o evitar por completo?

En el caso de la ciclosporosis, las recomendaciones de salud pública parecen haber adoptado una postura intermedia: proceder con precaución, pero sin alarmarse. Varios expertos instan a los consumidores a tratar los vegetales frescos con sumo cuidado, aunque al menos uno ha ido más allá y aconseja abstenerse temporalmente de consumir verduras de hoja verde crudas.

Don Stoeckel, biólogo ambiental y responsable de proyectos especiales en la organización Produce Safety Alliance de la Universidad de Cornell, declaró al periódico The Washington Post que, dado que aún se desconoce el origen del brote, la vigilancia es la respuesta adecuada.

“Es un brote importante, pero no significa que todos los productos estén contaminados”, dijo Stoeckel, y agregó: “Recuerden que las verduras forman parte de una dieta saludable”.

El medio, citando a expertos, recomendó: lavarse bien las manos antes de manipular cualquier producto, enjuagar las frutas y verduras bajo el grifo mientras se frotan, evitar las ensaladas envasadas y pelar los alimentos con piel siempre que sea posible.

Por su parte, Donald Schaffner, profesor de microbiología alimentaria en la Universidad de Rutgers, expresó una opinión similar:

“Sabemos que los productos frescos forman parte de una dieta saludable, y desde luego no quiero desincentivar su consumo”, declaró al sitio web del programa Today.

En otras palabras, no es necesario descartar los productos de temporada alta de la cocina. El medio concluyó que una preparación cuidadosa —lavar bien las frutas y verduras (pero sin jabón), quitarles las capas exteriores y, cuando sea posible, cocinarlas a una temperatura mínima de 70 °C— ofrece una protección práctica.

open image in gallery Un mapa del brote actual de ciclosporosis en EE. UU. ( The Independent/Datawrapper )

Sin embargo, algunos expertos han advertido que solo lavar puede no ser suficiente.

Dana Mordue, profesora de patología, microbiología e inmunología en el colegio universitario New York Medical College, declaró al Washington Post que el parásito podía adherirse tenazmente a la superficie exterior de las frutas y verduras, lo que significa que un buen lavado puede no eliminar el riesgo.

Pero el doctor Richard Smith, especialista en enfermedades infecciosas de San Diego, recomendó evitar por completo las verduras de hoja verde crudas durante un tiempo. Según explicó a la cadena NBC News San Diego, solo el calor puede neutralizar el parásito de forma eficaz. “De lo contrario, no hay garantías, incluso lavándolas con agua y jabón”, afirmó.

“Si eres de los que suelen ir a restaurantes de ensaladas semanalmente, tómate un descanso de eso durante una o dos semanas mientras averiguamos de dónde proviene este brote”, recomendó.

Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.) no llegan a instar a los estadounidenses a renunciar por completo a las verduras frescas, sino que aconsejan: lavarse bien las manos, fregar las frutas y vegetales bajo el grifo y refrigerar los alimentos de inmediato.

Las autoridades sanitarias de Míchigan destacaron los alimentos de mayor riesgo: verduras de hoja verde, cilantro, albahaca, cebolletas, frambuesas y guisantes chinos. Recomendaron lavarlos bien, quitarles las capas exteriores cuando sea posible y, si es factible, cocinarlos.

open image in gallery Las personas contraen la ciclosporosis, una enfermedad intestinal, al consumir alimentos o agua que contienen el parásito microscópico ‘Cyclospora’, que se muestra en la imagen ( AP )

El último brote

Las cifras exactas del actual brote de ciclosporosis son imprecisas, ya que los recuentos estatales difieren de las cifras del Gobierno federal estadounidense. El parásito Cyclospora fue excluido el año pasado de un programa clave de seguimiento de enfermedades de los CDC.

El miércoles, la institución informó de 1.645 casos confirmados en 34 estados, con 141 hospitalizaciones y ningún fallecimiento. También indicaron que tenían conocimiento de más de 5.100 casos que requerían un análisis más exhaustivo.

Han surgido focos de contagio en varios estados, incluidos Illinois, Virginia, Ohio, Nueva York y Míchigan. En Míchigan, las autoridades sanitarias reportan 3.309 casos y 44 hospitalizaciones, lo que sugiere que el estado podría estar experimentando uno de los brotes más concentrados.

Según los CDC, la mayoría de las personas con un sistema inmunitario sano se recuperan sin tratamiento, pero quienes tienen peor salud corren un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad más grave. Se recomienda a las personas que presenten síntomas que consulten a un médico, quien podría recetarles Bactrim (trimetoprima y sulfametoxazol), Septra o Cotrim (cotrimoxazol).

Los casos de ciclosporosis se producen durante todo el año, pero las infecciones tienden a aumentar durante los meses más cálidos, especialmente entre mayo y agosto.

Sin embargo, según los estándares recientes, este brote parece inusualmente grande. Según el canal CNBC, solo un puñado de brotes en las últimas dos décadas han superado los 1.000 casos reportados, lo que sitúa el aumento actual entre los más significativos de los últimos tiempos.

Traducción de Sara Pignatiello