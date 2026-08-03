EEUU reporta sus primeras dos muertes por cyclospora, ambas en Michigan

Dos personas han muerto en el brote de cyclospora en Michigan en las primeras muertes confirmadas en Estados Unidos relacionadas con el parásito microscópico, anunciaron el lunes funcionarios de salud estatales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación.

El departamento señaló que no proporcionará información adicional sobre las muertes.

El parásito infecta alimentos que han entrado en contacto con heces humanas, usualmente cuando los productos agrícolas se riegan o se lavan con agua contaminada. Cuando se ingiere, causa una enfermedad intestinal marcada por “evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Funcionarios federales de salud han identificado lechuga de México servida en locales de Taco Bell en cinco estados de Estados Unidos como una fuente del brote generalizado.

En general, los casos de cyclospora han establecido un récord en Estados Unidos. Desde el 1 de mayo, los CDC han recibido reportes de más de 4.100 casos confirmados y están investigando más de otros 7.400 casos probables en 41 estados. Funcionarios federales de salud han dicho que otras “marcas, restaurantes, minoristas o canales de distribución” podrían estar vinculados al brote.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.