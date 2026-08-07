El mercado laboral de EEUU frena de golpe: 23.000 empleos menos en julio

El mercado laboral de Estados Unidos se estancó de manera inesperada el mes pasado, lo que supuso un golpe político para el presidente Donald Trump, a tres meses de las elecciones de mitad de mandato, y complicó la toma de decisiones de quienes combaten la inflación en la Reserva Federal.

Los empleadores recortaron 23.000 puestos de trabajo en julio. Y las revisiones del Departamento de Trabajo redujeron 103.000 empleos de las nóminas de mayo y junio.

La tasa de desempleo bajó, pero por la razón equivocada: miles de personas abandonaron el mercado laboral, de modo que menos gente competía por un empleo.

Las cifras de empleo de julio del Departamento de Trabajo, publicadas el viernes, marcaron un fuerte retroceso para el mercado laboral estadounidense y para Trump, a menos de tres meses de que su Partido Republicano busque mantener el control total del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Los pronosticadores habían esperado que la creación de empleo se acercara a 100.000 el mes pasado.

Las escuelas públicas locales recortaron 50.000 empleos en julio, los restaurantes y bares, 26.000, y los minoristas, 19.000.

La tasa de desempleo del 4,1% fue la más baja desde junio de 2025, pero solo cayó porque 264.000 personas abandonaron el mercado laboral el mes pasado. La proporción de quienes trabajan o buscan trabajo se redujo a 61,4%, el nivel más bajo desde febrero de 2021.

“No podemos maquillar la realidad”, afirmó Daniel Zhao, economista jefe del sitio web de empleo Glassdoor. “Este no es un buen informe para julio”.

La fabricación crece, pero las escuelas públicas bajan

El gobierno de Trump, que ha impuesto altos aranceles en un intento por proteger la industria estadounidense y crear empleos de fabricación, señaló que los puestos de trabajo aumentaron en 22.000 en las empresas de construcción y en 5.000 en las fábricas.

“El resurgimiento industrial de Trump va según lo previsto”, dijo Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca. “Los empleos en fabricación y en la construcción de fábricas volvieron a crecer en julio, aun mientras las nóminas del gobierno siguieron reduciéndose de manera significativa”.

Desde hace tiempo, Trump ha alardeado de que, en su economía, los empleos han aumentado para los ciudadanos nacidos en el país, pero ese argumento quedó debilitado por las cifras de julio. La Casa Blanca declinó comentar por qué en el informe del viernes se muestra que el empleo de los estadounidenses nacidos en el país cayó en 720.000 durante los últimos 12 meses. Esas cifras pueden ser peculiares. No están ajustadas por cambios estacionales y no se consideran una medida fiable del empleo total de los nacidos en el país. Pero el gobierno se había aferrado a ellas como prueba de que la ofensiva de Trump contra la inmigración beneficia a las personas nacidas en Estados Unidos.

Aumentar o no aumentar

Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal han estado divididos sobre si deben empezar a subir las tasas de interés para combatir la inflación, que ha superado su objetivo del 2% durante más de cinco años. La Fed mantuvo las tasas sin cambios en su reunión de la semana pasada, pero tres funcionarios discreparon de esa decisión y se inclinaron por un aumento. Los operadores de Wall Street esperaban alzas de tasas en los siguientes meses de este año. El informe del viernes podría, al menos, retrasar el aumento de tasas.

“La Fed tiene que considerar la salud del mercado laboral mientras debate si está justificado un aumento”, afirmó Zhao, de Glassdoor. “La debilidad del informe de hoy va a obligar a la Fed a hacer una pausa”.

Las ganancias salariales de julio fueron modestas. El pago promedio por hora subió 3,2% el mes pasado frente a julio de 2025, el incremento interanual más pequeño desde mayo de 2021. Las menores alzas salariales llegan en un momento en que las familias estadounidenses se sienten presionadas por el alto costo de vida.

“Este es un informe de empleo desolador”, señaló Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. “El mercado laboral de Estados Unidos vuelve a estancarse y eso va a hacer más difícil el trabajo de la Reserva Federal y más dura la vida para quienes buscan empleo”.

Las mujeres perdieron 32.000 empleos el mes pasado, informó el Departamento de Trabajo, lo que explica todas las pérdidas de empleo en julio. Pero eso marcó un giro en la suerte de las mujeres: aun así, ganaron 321.000 empleos en los últimos 12 meses; los hombres perdieron 5.000 en ese periodo.

Los economistas observaron que las nóminas del sector privado siguieron creciendo en julio y que la gran caída en las nóminas de las escuelas públicas podría haber sido un fallo estadístico causado por ajustes estacionales.

Recuperándose tras un sombrío 2025

La contratación se había recuperado este año tras un 2025 apagado, en medio del conflicto en el golfo Pérsico, que ha disparado los precios de la energía y ha presionado los presupuestos familiares. El crecimiento del empleo había sido sólido, aunque no espectacular. Algunas empresas tienen dificultades para cubrir vacantes. Otras usan la tecnología para hacer el trabajo que antes realizaban los humanos.

Los estadounidenses que tienen empleo disfrutan de una seguridad laboral inusual. Los despidos son bajos según estándares históricos. Las empresas, marcadas por la sorpresa de la escasez de mano de obra que siguió a los confinamientos por COVID-19 hace unos años, no quieren arriesgarse a perder el personal que tienen.

En una semana de julio, el número de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo cayó al nivel más bajo en más de 50 años. La tasa de desempleo se desplomó a 4,2% en junio, el nivel más bajo en un año, y se esperaba que se hubiera mantenido allí el mes pasado, según una encuesta de pronosticadores realizada por la firma de datos FactSet.

Pero los estadounidenses que han perdido su empleo —o que intentan abrirse paso en el mercado laboral por primera vez— tienen dificultades para encontrar una oportunidad.

Los economistas han usado el término “no contratar, no despedir” para describir las inusuales condiciones del mercado laboral.

La contratación en lo que va del año sigue siendo débil

En lo que va de año, los empleadores suman 61.000 empleos al mes, frente a 9.700 en 2025, la contratación más débil fuera de una recesión desde 2002. Pero la creación de empleo este año está muy por debajo del promedio de 166.000 empleos mensuales que se observó entre 2023 y 2024, y había sido incluso mayor durante el auge de contratación de 2021 a 2022 que siguió al fin de los confinamientos por COVID-19.

Al menos, Estados Unidos no necesita tantos empleos como antes para evitar que suba la tasa de desempleo. La ofensiva de Trump contra la inmigración y la continua jubilación de los miembros de la generación de posguerra significan que hay menos personas compitiendo por un empleo. Así, la tasa mensual de contratación de “equilibrio”, de 155.000 en 2023-2024, ha bajado, quizá casi hasta cero, según un estudio de la Reserva Federal.

Las perspectivas de empleo se ven afectadas por los combates actuales en el golfo Pérsico, que han elevado los precios de la energía y han presionado los presupuestos familiares, y por el auge de la inteligencia artificial, que podría hacer que los trabajadores sean más eficientes y mejor pagados, o quitarles sus empleos.

En un informe publicado esta semana, las investigadoras Ingrid Chen, Marianna Kudlyak y Riva Mikhlin, del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, encontraron que conseguir empleo se ha vuelto más difícil en los últimos dos años, de manera sorprendente.

Normalmente, a estas alturas de una expansión económica —han pasado más de seis años desde la última recesión— los empleadores necesitarían trabajadores con tanta urgencia que se arriesgarían con jóvenes y con personas con menor nivel educativo. Esta vez no. “En lugar de ser atraídos, el canal hacia el empleo se está encogiendo, de modo que la recuperación ya no llega a los trabajadores en los márgenes”, escriben Chen, Kudlyak y Mikhlin.

Además, las personas desempleadas que normalmente vuelven a trabajar más rápido —quienes están en sus mejores años laborales (de 25 a 54) y con educación universitaria— tienen dificultades para encontrar nuevos empleos. Las investigadoras de la Fed de San Francisco no están seguras de qué es lo que hace que la búsqueda sea tan difícil. Sospechan que podría estar relacionado con la ofensiva contra la inmigración, la desaceleración de la contratación específicamente en empresas tecnológicas y contratistas del gobierno, la incertidumbre sobre el rumbo de la política gubernamental o “señales tempranas de un deterioro más amplio del mercado laboral”.

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La periodista de negocios de la AP, Claire Savage, contribuyó a esta historia desde Chicago.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.