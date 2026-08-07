Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firman acuerdo clave de defensa

Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firmaron el viernes un acuerdo de defensa según el cual un ataque contra uno equivaldría a un ataque contra los tres, indicaron funcionarios, lo que consolida la cooperación entre las tres potencias regionales en un momento de crecientes preocupaciones de seguridad.

El acuerdo fue firmado en la ciudad santa saudí de La Meca por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif, según comunicados de los tres países.

El llamado “Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca” entre los tres Estados de mayoría musulmana suní reúne a la Arabia Saudí, rica en petróleo, y a Pakistán, potencia nuclear, así como a Turquía, que cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN y una industria de defensa en rápido crecimiento. Incrementaría la cooperación y la disuasión en un momento de mayor incertidumbre regional y de amenazas derivadas de la guerra en Irán.

Compromiso con la disuasión conjunta

“El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la disuasión colectiva frente a cualquier acto de agresión, y estipula que cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres Estados será considerado un ataque contra todos”, se lee en los comunicados.

“Además, prevé el fortalecimiento de todos los aspectos de la cooperación en defensa entre los tres Estados”, se agrega en los documentos.

Arabia Saudí, cuya infraestructura crítica y sus instalaciones petroleras han sido atacadas como parte de la guerra en Irán, ha buscado diversificar sus alianzas en materia de defensa.

En septiembre, Pakistán y Arabia Saudí firmaron un pacto de defensa mutua que también define cualquier ataque contra cualquiera de las dos naciones como un ataque contra ambas.

El acuerdo también llega en medio del aumento de las tensiones entre Turquía e Israel por Gaza y otros conflictos regionales, incluida la guerra en Irán y Líbano.

El pacto pone de relieve hasta qué punto las relaciones entre Arabia Saudí y Turquía han virado hacia la alineación y la asociación, tras haber mostrado una gran tensión hace apenas unos años, entre otras cosas, por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en Estambul a manos de agentes saudíes.

Irán critica el acuerdo

En Irán, Ebrahim Rezaei, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, criticó el acuerdo en X y afirmó que no aportaría seguridad a Arabia Saudí.

“Los saudíes deben saber que un acuerdo en papel con Turquía y Pakistán no les traerá seguridad, del mismo modo que años de ‘ordeño’ unilateral por parte de los estadounidenses no les trajeron seguridad. Cambien sus políticas para que no tengan que #MendigarSeguridad a otros”, escribió.

Arabia Saudí afirma que el acuerdo no es un eje militar ni un bloque religioso

Arabia Saudí insistió en un comunicado en que el acuerdo no equivale a un pacto militar y no afectaría las alianzas existentes del reino.

“El acuerdo no representa ninguna orientación hacia la construcción de un eje militar o un bloque sectario/religioso, y no está vinculado a iniciativas nucleares ni a una carrera armamentista, sino a la construcción de capacidades sostenibles de autosuficiencia”, se lee en el comunicado. “El acuerdo no se produce a expensas de las relaciones estratégicas y sólidas del Reino a nivel del Golfo, árabe e internacional”.

Erdogan manifestó que el acuerdo se basaba en la “disuasión colectiva” y profundizaría la cooperación en defensa, respaldaría proyectos conjuntos de la industria de defensa y reforzaría los esfuerzos para combatir el terrorismo.

“El acuerdo, que también reafirma el derecho de defensa tal como se define en el Artículo 51 de la Carta de la ONU, no apunta a ningún país y está abierto a la participación de todos los países hermanos que buscan la paz, la prosperidad y la estabilidad de nuestra región”, escribió en X el presidente turco.

Un funcionario del gobierno turco describió el acuerdo como “de naturaleza puramente defensiva” y “no contra ningún actor específico”. El pacto no anula ni sustituye ningún acuerdo bilateral o multilateral entre estos Estados o con otros Estados y organizaciones, indicó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a tratar el asunto públicamente.

Vínculos de seguridad de larga data

Sharif describió el acuerdo como un “pacto histórico” que serviría como un “escudo de paz” para los tres países y para la comunidad musulmana en general.

En una publicación en X, también elogió al jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y afirmó que sus “incansables esfuerzos y máxima dedicación” habían contribuido de manera significativa al acuerdo.

En Islamabad, el analista de defensa Abdullah Khan describió el acuerdo como una evolución natural y una formalización de décadas de vínculos estratégicos entre Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, y señaló que un entorno de seguridad regional cambiante y la evolución de la naturaleza de la guerra habían incrementado la necesidad de una cooperación más estrecha.

Khan sostuvo que el pacto es “puramente defensivo” y no está dirigido contra ningún país, y que la disuasión colectiva busca elevar el costo de la agresión y prevenir conflictos.

El analista indicó que los tres países aportan fortalezas complementarias al acuerdo: la experiencia militar de Pakistán y su pericia en la gestión de la escalada, la fortaleza económica y la influencia regional de Arabia Saudí, y la tecnología de defensa avanzada y las capacidades industriales de Turquía.

Abdolreza Davari, analista y expolítico iraní, minimizó los riesgos que el nuevo pacto de defensa plantea para Teherán, mientras busca afirmar el control sobre el estrecho de Ormuz. Irán ya ha demostrado que puede hacer frente a dos de las principales potencias militares del mundo, Estados Unidos y su aliado Israel, afirmó.

“¿Qué diferencia hace? ¿Será más difícil que la presión que Estados Unidos e Israel han creado sobre Irán? ¿Es mayor el poder de Estados Unidos e Israel o el de estos tres países?”, dijo Davari en una llamada telefónica desde Teherán.

Es poco probable que Turquía y Pakistán participen en un gran despliegue de tropas

Hamish Kinnear, analista de Oriente Medio de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft, señaló que es poco probable que Turquía y Pakistán envíen grandes cantidades de tropas para ayudar a Arabia Saudí. Se esperaba que el acuerdo permitiera una coordinación más profunda en diplomacia, producción de defensa y transferencia de tecnología.

“Son posibles despliegues simbólicos, pero es dudoso que Ankara e Islamabad quieran involucrarse de manera intensa en una operación militar antihutí. Pakistán, que ya tenía un pacto bilateral de defensa colectiva con Arabia Saudí, no ha sido hasta ahora un socio significativo en las operaciones antihutíes”, escribió Kinnear en una nota enviada por correo electrónico.

“Lo más probable es un aumento de la coordinación Ankara-Islamabad-Riad en diplomacia, desarrollo de armas y transferencia tecnológica, con capital saudí impulsando los sectores de defensa de Turquía y Pakistán”, añadió.

Ozgur Unluhisarcikli, director de la oficina del centro de estudios The German Marshall Fund en Ankara, señaló que el acuerdo fue la culminación de las preocupaciones compartidas de los países sobre la fragmentación regional, los conflictos civiles y los grupos armados no estatales.

“Esto refleja su creciente deseo de una mayor estabilidad regional”, afirmó.

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Ahmed informó desde Islamabad. Amir Radjy contribuyó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.