El Senado confirma a Hamilton al frente de la FEMA y aprueba a más de 70 nominados de Trump

El Senado de Estados Unidos confirmó el viernes a Cameron Hamilton para que encabece la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, con lo que el ex marino de la fuerza especial SEAL regresa a la atribulada agencia que dirigió de forma temporal el año pasado, de la cual fue despedido después de oponerse públicamente a eliminarla.

Hamilton figuró entre un grupo de 74 nominaciones aprobadas por la cámara alta, entre los que están el elegido del presidente Donald Trump para dirigir la Administración de Seguridad en el Transporte, David Cummins, y su candidato a embajador en Brasil, Daniel Perez.

Tras prestar juramento, Hamilton asumirá el mando de una agencia cuyo futuro ha sido incierto desde que Trump amenazó con deshacerse de ella a los pocos días de iniciar su segundo mandato. La nominación de Hamilton deja entrever que Trump podría estar dejando atrás esa idea, pero su administración republicana aún promete efectuar cambios drásticos en la forma en que el gobierno maneja los desastres.

Hamilton tendrá que guiar esa reforma mientras estabiliza una agencia de más de 20.000 empleados que se recupera del caótico periodo de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional, durante el cual la FEMA registró salidas masivas de personal, interrupciones en programas de subvenciones y demoras en la ayuda por desastres.

Aunque su sucesor, el exsenador Markwayne Mullin, ha trabajado para revertir parte de los trastornos, los demócratas acusan a Trump de politizar el auxilio destinado a desastres. El mandatario ha aprobado el 80% de las solicitudes de desastre presentadas por gobernadores republicanos, pero sólo aproximadamente el 60% de las de gobernadores demócratas, según halló un análisis de The Associated Press divulgado en julio.

En su audiencia de junio ante un comisión de la cámara alta, Hamilton se comprometió a abogar por la FEMA y su fuerza laboral, al tiempo que prometió garantizar que la agencia sea “objetiva, imparcial y razonable, cumpla con la ley y sea coherente en el enfoque sobre cómo adjudicamos y tramitamos reclamaciones y solicitudes por desastres”.

Sostuvo también que la agencia carga con un lastre burocrático y no se puede esperar que responda a todos los desastres. “Tendríamos que alcanzar un nuevo equilibrio para fomentar la razonabilidad de los costos y el ahorro de costos”, manifestó.

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Los periodistas de The Associated Press Rio Yamat en Las Vegas; Josh Funk en Omaha, Nebraska; y Matthew Lee en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.