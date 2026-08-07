Hallan más de 50 cuerpos mal almacenados y en descomposición en funeraria de Chicago

Las autoridades informaron el hallazgo de más de 50 cuerpos almacenados de forma indebida y en descomposición el jueves en una funeraria de Chicago dirigida por una pareja que anteriormente operaba un crematorio que también fue clausurado por un manejo inadecuado de restos.

Mientras tanto, funcionarios estatales de Illinois suspendieron la licencia de uno de los directores de la funeraria, alegando que los cuerpos se mantenían en un área sin refrigeración en “condiciones deplorables”.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook indicó que autoridades estatales y locales le notificaron que se estaban almacenando cuerpos de manera indebida en South Chicago Chapel, y se envió a investigadores y patólogos forenses. Los restos se encontraban en diversos estados de descomposición, señalaron las autoridades.

“El personal evalúa las condiciones de los restos y busca documentación sobre la identificación de los fallecidos, así como certificados de defunción. Este proceso podría tardar varios días para garantizar una disposición adecuada”, manifestó en un comunicado la oficina del médico forense.

La policía informó el viernes que, en su declaración preliminar sobre el caso, se indicaba de manera incorrecta que funcionarios del departamento de bomberos habían declarado la escena como un incidente de materiales peligrosos.

No se han anunciado arrestos, pero la policía de la ciudad indicó que varios detectives investigan el caso.

Los vecinos dijeron a medios locales que la zona de la funeraria despedía un olor horrible.

El viernes se dejaron mensajes para la funeraria por teléfono y a través de su sitio web.

Los registros estatales de empresas muestran que la directora funeraria Johanna Morgan constituyó South Chicago Chapel Inc. en 2022 y que su licencia de directora funeraria fue suspendida temporalmente el miércoles.

El Departamento estatal de Regulación Financiera y Profesional señaló que la suspensión de la licencia se debió a “la determinación de que la práctica continua de la demandada representa un peligro para la seguridad, el interés y el bienestar públicos, debido a que la demandada permitió que múltiples fallecidos fueran mantenidos en un área sin refrigeración en condiciones deplorables, incluida una infestación de roedores, lo que provocó la descomposición y una infestación de larvas en los cuerpos”.

Los registros estatales de empresas también enumeran a Clark X. Morgan como presidente de la funeraria. El Departamento de Regulación Financiera y Profesional indicó que revocó la licencia de director funerario de un tal Clark X. Morgan y lo multó con 10.000 dólares en 2024 por ejercer con una licencia vencida y por “conducta no profesional”, que no especificó.

La contralora estatal Susana Mendoza dijo el viernes que Johanna y Clark Morgan dirigían un crematorio en Chicago Heights, al sur de Chicago, al que se le revocó la licencia el año pasado después de que las autoridades descubrieran cuerpos almacenados de forma indebida y cientos de restos cremados que nunca habían sido devueltos a sus familias.

Mendoza indicó que muchos de los cuerpos en el crematorio estaban apilados unos sobre otros y no estaban refrigerados.

“Horrorizada. Otra vez”, señaló Mendoza en un comunicado. “El hallazgo de restos en descomposición en espera de ser sepultados esta semana en una funeraria del South Side es desgarrador y una abominación. Son personas —la madre, el padre, la hermana, el hermano, el hijo o el amigo de alguien— y merecen algo mejor”.

Johanna y Clark Morgan figuran en registros judiciales del Condado de Cook como demandados en relación con procesos legales vinculados a Heights Crematory en Chicago Heights, al sur de Chicago.

Los registros públicos muestran que Johanna y Clark X. Morgan viven en la misma dirección en el suburbio de Chicago de Evergreen Park, y en un obituario de la madre de Johanna Morgan se menciona a su esposo como Clark. El viernes se dejaron mensajes telefónicos a números que figuran en registros públicos para Johanna y Clark Morgan, así como a un abogado que aparece en los registros como su agente comercial.

El sitio web de South Chicago Chapel señala que la funeraria está “dedicada a brindar atención compasiva y servicios personalizados para apoyar a las familias durante los momentos más difíciles de la vida”.

El caso es el más reciente de una serie de incidentes relacionados con el mal manejo de restos en los últimos tres años.

La policía arrestó el mes pasado a dos hombres en Pueblo, Colorado, por presuntamente manipular de manera indebida al menos dos docenas de cuerpos en descomposición y otros restos hallados detrás de una puerta oculta en una funeraria.

Eso ocurrió después del hallazgo de 18 cuerpos en diversas etapas de descomposición en una funeraria de Georgia en 2024. En 2023, se encontraron casi 200 cuerpos en descomposición en un edificio de Colorado, y otros 31 cuerpos en descomposición fueron descubiertos en una funeraria de Indiana.

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Collins informó desde Hartford, Connecticut. Mayes-Osterman es integrante del cuerpo de Report for America para The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.