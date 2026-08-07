Suben acciones y bajan los rendimientos del Tesoro en EEUU tras la pérdida de 23,000 empleos

Las acciones en Wall Street subieron el viernes mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron después de que el gobierno informara que los empleadores recortaron inesperadamente 23.000 puestos de trabajo el mes pasado.

El S&P 500 avanzó 0,6% y se mantiene cerca del récord que estableció el martes. El promedio industrial Dow Jones subió 138 puntos, equivalente a 0,3%, hasta las 11:21 a. m., hora del Este. El compuesto Nasdaq ganó 1,1%. Todos los principales índices van camino de cerrar la semana con ganancias.

Las acciones tecnológicas, con sus grandes valores de mercado, hicieron gran parte del trabajo pesado para el mercado en general. Suelen tener el mayor peso a la hora de determinar la dirección del mercado. Nvidia saltó 2,3% y Broadcom subió 1%.

El mercado de bonos reaccionó con más fuerza a la señal de debilitamiento del mercado laboral, lo que puede interpretarse como que la Reserva Federal dispone de más tiempo antes de subir las tasas de interés para combatir la inflación.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a 4,65% desde el 4,67% justo antes de la actualización sobre empleo. Llegó a estar incluso en 4,60% antes de recuperarse ligeramente.

El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, que sigue más de cerca las expectativas sobre las decisiones de la Fed respecto a las tasas de interés, cayó a 4,20% con respecto al 4,22% antes de la publicación del informe. Llegó a tocar el 4,15% antes de un leve repunte.

En conjunto, el informe refleja un panorama más sombrío del mercado laboral, que ha sido una de las áreas más sólidas de la economía en medio del aumento de la inflación y las preocupaciones sobre el gasto de los hogares. Incluyó una revisión de las cifras de junio y mayo que implicó recortar, en total, 103.000 empleos de las nóminas de esos meses.

La Fed ha mantenido estables las tasas de interés en medio de las preocupaciones por un aumento en la inflación, impulsado por el incremento de los precios del petróleo debido a la guerra de Estados Unidos con Irán. Wall Street espera al menos un aumento de tasas antes de fin de año, con pronósticos que han ido cambiando para la próxima reunión. Según CME FedWatch, las expectativas de un recorte de tasas en septiembre bajaron a 42% con respecto al 55% del jueves y al 67% de hace una semana.

Un mercado laboral que se debilita podría complicar aún más las cosas para la Fed, que debe equilibrar el apoyo al crecimiento del empleo con la lucha contra la inflación. Subir las tasas de interés puede ayudar a moderar la inflación al desacelerar el crecimiento económico. Sin embargo, un mercado laboral más débil podría volverse todavía más frágil con tasas más altas, ya que a las empresas les resulta más difícil expandirse cuando aumentan los costos del endeudamiento.

Las empresas, al igual que Wall Street, prefieren tasas de interés más bajas porque pueden ayudar a impulsar las inversiones. Eso podría apuntalar un mercado laboral debilitado, pero también podría agravar una inflación ya de por sí persistente.

Wall Street recibirá varias actualizaciones importantes sobre inflación la próxima semana.

“El débil dato de nóminas de hoy podría aliviar la presión sobre la Fed para subir las tasas en su reunión de septiembre, pero los datos de inflación de la próxima semana probablemente seguirán siendo el factor decisivo”, señaló en una nota de investigación Ellen Zentner, estratega económica en jefe de Morgan Stanley Wealth Management.

El informe del empleo pone fin a una semana dominada en su mayor parte por los resultados corporativos y las preocupaciones por la actual guerra de Estados Unidos con Irán.

Las ganancias corporativas del segundo trimestre van camino de registrar el crecimiento más fuerte desde 2021. Casi 90% de las empresas del S&P 500 han informado sus resultados y los analistas esperan un crecimiento de las ganancias de 50% en general. Eso ha ayudado a disipar algunas preocupaciones en Wall Street sobre si las grandes subidas de las acciones en 2026 están justificadas. Unos beneficios sólidos ayudan a respaldar esos aumentos en las valoraciones bursátiles.

Fue un día tranquilo en cuanto a resultados, a medida que las empresas se acercan al cierre de la ronda más reciente de informes.

Airbnb se disparó 15,4% tras informar, a última hora del jueves, resultados que mostraron mayores ganancias e ingresos en su trimestre más reciente de lo que esperaban los analistas.

Los precios del petróleo avanzaron. El precio del crudo Brent, el referente internacional, subió 1,2% hasta alcanzar los 83,47 dólares por barril.

El aumento de los precios del petróleo ha sido un factor en el aumento de la inflación. En un momento dado, los precios llegaron a 113 dólares por barril durante la guerra de Estados Unidos con Irán, que ya lleva cinco meses. Eso elevó los precios de la gasolina y del transporte para una amplia gama de productos. Estados Unidos e Irán han dicho que trabajan en acuerdos que podrían reabrir el estrecho de Ormuz, por donde antes pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

Los mercados en Europa avanzaron y los mercados en Asia cerraron mixtos.

___

La periodista de negocios de The Associated Press Elaine Kurtenbach contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.