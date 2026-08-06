Kellogg retirará colorantes artificiales de sus cereales

WK Kellogg anunció que eliminará los colorantes artificiales de todos sus cereales para finales de este año.

El cambio llega un año antes de lo previsto. Kellogg indicó en agosto pasado que retiraría los tintes sintéticos de sus cereales para finales de 2027.

Pero la empresa señaló el jueves que ha identificado jugos a base de frutas y verduras que darán a cereales como Froot Loops y Apple Jacks sus colores distintivos. La compañía, con sede en Battle Creek, Michigan, afirmó que también ha invertido en equipos que le permitirán hacer la transición a colores naturales.

La empresa añadió que también está eliminando el BHT, un conservante artificial, del pequeño número de cereales que aún lo contienen.

“Los consumidores buscan alimentos elaborados con ingredientes simples y reconocibles, y estamos orgullosos de cumplir esas expectativas incluso antes de lo planeado”, declaró en un comunicado Doug VanDeVelde, director de crecimiento de Kellogg.

Kellogg ha enfrentado presión durante años para retirar ingredientes artificiales de sus cereales, algo que ya ha hecho en otros países como Canadá. En 2024, decenas de personas se manifestaron fuera de la sede de Kellogg y entregaron peticiones con 400.000 firmas para pedir a la empresa que eliminara los tintes artificiales y el BHT.

Esa presión ha aumentado bajo el secretario de Salud estadounidense Robert F. Kennedy Jr., quien ha instado a las empresas de alimentos a eliminar gradualmente los tintes artificiales a base de petróleo. Kellogg también firmó en agosto pasado un acuerdo con el fiscal general de Texas en el que se compromete a “eliminar permanentemente los tintes tóxicos” de sus cereales para finales de 2027.

Los minoristas también están obligando a las empresas a actuar. A principios de este año, Target anunció que dejará de vender cereales que contengan colorantes artificiales para finales de mayo. Walmart también ha dicho que eliminará los colorantes artificiales de sus marcas propias para enero de 2027.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.