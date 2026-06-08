Acciones asiáticas caen tras un desplome de tecnológicas que da a Wall Street su peor día en meses

Las acciones asiáticas se desplomaron el lunes después de que las preocupaciones por las inversiones de las grandes tecnológicas y el aumento de las probabilidades de una subida de las tasas de interés provocaran en las acciones de Estados Unidos su peor jornada desde octubre.

El Nikkei 225, índice de referencia de Japón, cayó un 4,2% hasta 63.804,77. El gobierno japonés revisó la tasa de crecimiento económico anualizada al 1,8% para el primer trimestre de este año, por debajo de una estimación anterior del 2,1%.

Los precios del petróleo se dispararon después de que Israel lanzara ataques aéreos a primera hora del lunes contra objetivos en el centro y el oeste de Irán en respuesta al lanzamiento de misiles. La televisión estatal iraní informó que se oyeron explosiones en Isfahán, Tabriz y Teherán, sin ofrecer de inmediato más detalles.

Negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron la semana pasada un acuerdo provisional para extender su alto el fuego, pero el pacto no se ha finalizado y los ataques más recientes tensan aún más los esfuerzos por poner fin al conflicto.

El crudo Brent, referencia internacional, subió 3,50 dólares hasta 96,59 dólares por barril. El crudo de referencia de Estados Unidos se disparó 3,48 dólares hasta 94,02 dólares por barril.

En otras operaciones bursátiles, el Kospi de Corea del Sur retrocedió un 6,8% hasta 7.605,42, mientras Samsung Electronics, la mayor empresa del país, perdió un 7%. SK Hynix cayó 3,3%.

El Taiex de Taiwán perdió un 3,8%.

El Hang Seng de Hong Kong bajó un 1,3% hasta 24.631,64. El índice compuesto de Shanghái cedió un 1,1% hasta 3.984,75.

La bolsa cerró en Australia por el cumpleaños del rey, un feriado.

Wall Street terminó la semana pasada con el S&P 500 cayendo un 2,6%, hasta 7.383,74, después de que un sólido informe de empleo impulsara las expectativas de que la Reserva Federal subirá las tasas en algún momento de este año.

Fue la mayor caída en un solo día desde el 10 de octubre, cuando el gobierno de Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a los bienes importados desde China. El promedio industrial Dow Jones bajó un 1,4% hasta 50.866,78. El compuesto Nasdaq se hundió un 4,2% hasta 25.709,43.

Los rendimientos de los bonos subieron después de que un informe mostrara que Estados Unidos sumó unos sorprendentes 172.000 empleos en mayo, según el Departamento de Trabajo. Es el informe más reciente que muestra que el empleo se mantiene sólido, pese a la presión que la inflación está ejerciendo sobre empresas y consumidores.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4,54% desde 4,50% justo antes de que se publicara el reporte. El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años, que sigue más de cerca las acciones de la Reserva Federal, saltó a 4,16% desde 4,04% poco antes del informe.

La Reserva Federal ha mantenido estables las tasas de interés mientras intenta medir el impacto continuo del aumento de la inflación. Los precios ya venían subiendo por el efecto de los aranceles. La guerra de Estados Unidos con Irán ha bloqueado en la práctica los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz.

En las operaciones de divisas a primera hora del lunes, el dólar de Estados Unidos avanzó levemente hasta 160,35 yenes japoneses desde 160,25 yenes. El euro se cotizaba a 1,1530 dólares, por encima de 1,1515.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.