Resultados iniciales muestran que el partido del primer ministro Kurti ganó más votos en Kosovo

El partido del primer ministro Albin Kurti obtuvo la mayor cantidad de votos el domingo en unas elecciones parlamentarias anticipadas en Kosovo, según mostraron los primeros resultados, pero sigue sin estar claro si ello pondrá fin a un estancamiento político en la pequeña nación balcánica, que intenta acercarse a la Unión Europea y a la OTAN.

Fue la tercera votación en Kosovo en menos de 18 meses. Se programó después de que los principales partidos políticos no lograran ponerse de acuerdo antes de que venciera el plazo en marzo sobre quién debía reemplazar a la expresidenta Vjosa Osmani. Las primeras elecciones sin un ganador claro, en febrero de 2025, dejaron al país sin un gobierno funcional durante gran parte del año pasado, lo que obligó a llevar a cabo unos segundos comicios en diciembre.

El partido gobernante de Kurti, Vetevendosje, obtuvo aproximadamente 43% de los votos, seguido por el Partido Democrático de Kosovo, con 21,7%, y la Liga Democrática de Kosovo, con 18%, informaron las autoridades electorales estatales tras contabilizar casi el 90% de las papeletas depositadas el domingo. El recuento final también deberá incluir unos 100.000 votos de kosovares que viven en el extranjero.

Kurti y su partido habían logrado una cómoda mayoría de más del 50% de los votos en una elección anticipada previa en diciembre. En conjunto con una menor participación, la caída del apoyo parece reflejar la decepción de los votantes con los políticos tradicionales, que han mantenido a la pequeña nación balcánica en un estado de crisis prolongada.

El estancamiento político ha afectado negativamente la economía de Kosovo, ya de por sí duramente golpeada por la crisis energética mundial y el aumento de los precios del combustible. Kosovo, uno de los países más jóvenes y pobres de Europa, declaró su independencia de Serbia en 2008, tras una guerra de 1998 a 1999 que concluyó con un bombardeo de la OTAN, el cual obligó a los serbios a retirarse.

El presidente de Kosovo es elegido por al menos 80 legisladores en la asamblea de 120 miembros, lo que requiere un consenso político más amplio. Los legisladores recién elegidos afrontarán la misma tarea una vez que se forme la nueva asamblea tras la votación del domingo, pese a una reconfiguración en sus cifras.

Los principales partidos de la oposición han acusado a Kurti de buscar imponer un control total sobre todas las instituciones políticas del país.

“Hoy es un domingo soleado, un día muy importante para la democracia en Kosovo", declaró Kurti tras votar. "Espero que el pueblo de Kosovo muestre su madurez una vez más, como siempre, con una participación muy alta”.

Osmani se unió al opositor LDK en los comicios, después de volverse contra Kurti cuando él se negó a respaldarla para un segundo mandato. Osmani expresó el domingo un “gran optimismo” de que las elecciones “nos sacarán de la crisis repetida que ha dañado a nuestro país, tanto internamente como más allá de nuestras fronteras”.

Mientras los actores clave se culpaban mutuamente por la crisis, su incapacidad para alcanzar un acuerdo ha alimentado la frustración entre los casi 2 millones de votantes de Kosovo, que quieren que el gobierno se concentre más bien en la economía y el nivel de vida.

La participación el domingo fue de 36,3%, mientras que en diciembre fue de casi 45%.

Arton Smajli, de 42 años y residente de la capital, Pristina, comentó que “estamos cansados, pero la voluntad de cambio es mayor que eso”.

Por su parte, Sejdi Shala, de 73 años, también se mostró optimista de que los comicios traerán “estabilidad de las instituciones y de la sociedad”.

El vacío institucional, sin un gobierno estable, ha retrasado el acceso a la Unión Europea y a otros fondos internacionales disponibles para el país. Durante una visita la semana pasada, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, instó a Kosovo a poner fin al estancamiento político y a unirse en torno al objetivo de integrarse a la UE.

Kosovo ha sido reconocido por Estados Unidos y por la mayoría de los países del bloque europeo, pero no por Serbia ni sus aliados, Rusia y China. A Pristina y Belgrado se les ha dicho que deben recomponer sus relaciones para poder avanzar con sus candidaturas de adhesión a la UE.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.