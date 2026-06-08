6 heridos en apuñalamientos en la estación Penn de Nueva York. Hay un sospechoso detenido

Seis personas resultaron heridas el domingo por la noche en un apuñalamiento dentro de la estación Penn de Nueva York, informaron las autoridades, menos de un día antes de que se espera que miles de aficionados acudan al vecino Madison Square Garden para el Juego 3 de las Finales de la NBA.

Un sospechoso fue detenido tras el ataque, ocurrido alrededor de las 7 de la tarde en uno de los centros de transporte más concurridos del país. El extenso complejo ferroviario debajo del Madison Square Garden presta servicio a Amtrak, Long Island Rail Road, NJ Transit y líneas del metro de la ciudad de Nueva York y es utilizado por cientos de miles de viajeros y pasajeros cada día.

Los paramédicos encontraron a una víctima con una herida grave, dos con lesiones moderadas y dos con heridas leves, indicó el departamento de bomberos de la ciudad. Las cinco fueron trasladadas al Hospital Bellevue. Otra persona, cuya condición no se conocía de inmediato, fue trasladada a un hospital distinto.

Las autoridades no dieron a conocer de inmediato detalles sobre qué llevó al apuñalamiento o si las víctimas fueron atacadas deliberadamente.

Para última hora del domingo, el caos inmediato había dado paso a una escena familiar en la estación Penn. Los viajeros llevaban maletas con ruedas junto a un área acordonada cerca de las vías 5 y 6 donde aún se veían guantes médicos, vendajes desechados y rastros de sangre en el piso.

La violencia estalló mientras Nueva York se preparaba para uno de sus mayores eventos deportivos en décadas. El duelo del lunes por la noche entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs será el primer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999 y se espera que atraiga multitudes masivas al recinto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que planea asistir al partido transmitido a nivel nacional, lo que ha motivado amplias medidas de seguridad que involucran al Servicio Secreto, la Policía de Nueva York y otras agencias alrededor del Madison Square Garden y las manzanas aledañas. Las autoridades no indicaron de inmediato si el apuñalamiento afectaría los planes de seguridad para el partido.

La policía de Amtrak dijo que estaba investigando el apuñalamiento y que había detenido a un sospechoso. Las autoridades no dieron a conocer de inmediato la identidad del sospechoso ni proporcionaron información sobre posibles cargos .