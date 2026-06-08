Terremoto de magnitud 7,8 sacude el sur de Filipinas; prevén tsunami en algunas costas

Un potente terremoto de magnitud 7,8 sacudió el lunes parte del sur de Filipinas, y existía la posibilidad de que un tsunami azotara algunas costas de la zona.

Se reportaron cortes de electricidad y se instó a la gente a dirigirse a áreas más altas. De momento no se disponía de más información sobre daños ni víctimas.

El epicentro se ubicó a 13 kilómetros (8 millas) al suroeste de la ciudad de General Santos, en la isla de Mindanao, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros (6,2 millas), según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Ocurrió a las 7:37 de la mañana.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que existía la posibilidad de que hubiera olas de tsunami de hasta 3 metros (10 pies) de altura en algunas costas de Filipinas. En ciertas costas de Indonesia y Malasia podría haber olas de hasta 1 metro (3 pies).

“Recomendamos a la gente evacuar a zonas más altas o ir más hacia el interior”, advirtió Teresito Bacolcol, jefe del instituto filipino, a las personas que viven en zonas costeras.

Existía la posibilidad de que hubiera olas de tsunami en Taiwán, Japón, Guam, Papúa Nueva Guinea y varias naciones insulares y territorios del Pacífico occidental. No había amenaza para Hawai ni para la costa continental estadounidense, indicó el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

Los residentes sintieron los temblores en las provincias indonesias de Célebes Septentrional y Molucas Septentrionales.

Hubo réplicas incluso de magnitud 6,1, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Midió el sismo original a una profundidad de 55 kilómetros (34 millas). Es usual que haya variaciones en las mediciones de diferentes agencias inmediatamente después de un terremoto.

Filipinas, uno de los países más propensos a desastres en el mundo, suele verse afectado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas que circundan ese océano. El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.