Israel dice que atacó a Irán tras recibir fuego de misiles

Israel implementó ataques aéreos el lunes en la madrugada contra el centro y el oeste de Irán en respuesta al lanzamiento de misiles desde Teherán, ataques que amenazaban con arrastrar al Oriente Medio en general de vuelta a una guerra regional.

La televisión estatal iraní informó que se escucharon explosiones en Isfahán, Karaj, Tabriz y Teherán, sin ofrecer de momento más detalles. Un testigo en Teherán describió haber escuchado al menos una gran explosión en algún lugar al oeste de la ciudad. Luego del ataque israelí, Irán cerró el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de la capital iraní, el principal del país.

Las sirenas sonaron en diversas partes de Israel el lunes después de que su ejército indicara que un misil lanzado desde Yemen estaba dirigido al país, sin ofrecer más detalles. Los servicios de rescate israelíes indicaron que no había reportes de víctimas ni de impactos por el lanzamiento yemení.

Yemen alberga a los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. Los hutíes han disparado misiles hacia territorio israelí durante la guerra entre Israel y Hamás y después, pero no han estado plenamente involucrados en la guerra contra Irán. Los hutíes no se atribuyeron de momento el ataque, aunque reconocer sus agresiones puede tomarles horas, o incluso días.

En Irán, las autoridades no ofrecieron detalles sobre qué había sido alcanzado, ni información sobre daños. La Guardia Revolucionaria de Irán señaló que Israel utilizó misiles balísticos lanzados desde el aire en su ataque del lunes por la mañana, sin ofrecer más detalles.

Mientras amanecía en Irán, las fuerzas armadas israelíes emitieron una breve declaración cuando comenzaron los ataques: “Hace poco, la Fuerza Aérea israelí atacó blancos militares pertenecientes al régimen terrorista iraní en el oeste y el centro de Irán”. No ofreció más detalles.

En Arabia Saudí, las sirenas de alerta de misiles sonaron el lunes por la mañana en un área que alberga una base aérea que acoge a fuerzas estadounidenses. Medios estatales saudíes informaron de la alerta alrededor de su provincia de Al Kharj, donde se encuentra la Base Aérea Príncipe Sultán. La alerta se emitió después de los ataques de Israel contra Irán. Arabia Saudí indicó poco después que el peligro de misiles en el área había pasado, sin ofrecer más detalles.

La Casa Blanca no respondió a mensajes sobre los ataques y si se realizaron en coordinación con Washington.

Un alto funcionario de Estados Unidos indicó el domingo que el presidente estadounidense Donald Trump le había llamado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para instarlo a no tomar represalias de inmediato por el ataque con misiles iraní. El funcionario, que habló a condición de guardar el anonimato para describir una llamada telefónica privada, dijo que Trump creía haber convencido a Netanyahu de esperar.

Trump “logró que Bibi se contuviera por el momento”, expresó el funcionario, refiriéndose a Netanyahu por su apodo. El funcionario no ofreció ningún otro detalle de la llamada, y la oficina de Netanyahu no hizo comentarios por el momento.

Durante días, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el frágil alto el fuego en la guerra habían estado estancadas por los combates entre Israel y la milicia chií libanesa Hezbollah. Ahora Israel tiene ocupado el sur del Líbano y se ha adentrado en áreas del país que no había controlado en un cuarto de siglo, lo que generó temores de que los israelíes amplíen aún más su campaña.

El domingo, el gobierno israelí lanzó ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut. Teherán respondió con su propio ataque contra Israel, lo que condujo al ataque del lunes por la mañana de Israel contra Irán.

Trump dijo previamente a un reportero de Fox News Channel que quería que los iraníes dejaran de disparar misiles y regresaran a la mesa de negociaciones. Dijo también que los ataques de Israel en Líbano más temprano el domingo no fueron coordinados con Estados Unidos y “no estoy contento con ello”.

Al hablar con The Financial Times antes de los ataques israelíes contra Irán, Trump insistió en que le dictó los términos a Netanyahu sobre cómo debía llevarse a cabo la guerra.

“No tendrá otra opción”, declaró Trump al periódico en una entrevista telefónica. “Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones”.

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Matthew Lee en Washington y Michelle L. Price en Bridgewater, Nueva Jersey, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.