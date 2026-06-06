Mercado laboral de EEUU sigue resiliente, pero persiste la frustración

La economía, la inflación y cómo esas fuerzas afectan la vida de los estadounidenses estuvieron en primer plano esta semana. Las visitas al supermercado o a la gasolinera son más dolorosas que el año pasado, y el aumento de los costos está influyendo en las decisiones tanto de los hogares como de las empresas.

Aquí un panorama de datos económicos y noticias destacadas que ocurrieron durante la última semana:

El mercado laboral muestra resiliencia

Los empleadores de Estados Unidos sumaron 172.000 empleos en mayo, indicio de que el mercado laboral sigue sólido a pesar del aumento de los costos derivado de la guerra con Irán.

El Departamento de Trabajo informó el viernes que el crecimiento del empleo bajó ligeramente el mes pasado respecto de una cifra revisada de 179.000 en abril. La tasa de desempleo se mantuvo en un bajo 4,3%.

La contratación se ha recuperado este año tras un desastroso 2025, mostrando una fortaleza inesperada en medio de la incertidumbre económica y de los altos precios de la energía provocados por la guerra.

El desempleo se mantuvo en un bajo 4,3% en mayo.

Aumentan vacantes de empleo

Las vacantes de empleo se dispararon en abril, lo que en cierto nivel sugiere que los estadounidenses se sintieron más cómodos dejando un trabajo para encontrar otro mejor pagado.

Los empleadores publicaron 7,6 millones de vacantes en abril, informó el Departamento de Trabajo el martes, frente a 6,9 millones en marzo y el nivel más alto desde mayo de 2024. Los economistas habían pronosticado apenas 6,8 millones de vacantes.

La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) del departamento mostró que los despidos disminuyeron, pero también lo hizo el número de estadounidenses que renunciaron a sus empleos. Y la medición del informe sobre la contratación bruta también cayó en abril, lo que sugiere que las empresas no están despidiendo a mucha gente, pero tampoco están contratando de manera agresiva.

Solicitudes semanales de subsidio por desempleo alcanzaron su mayor nivel en cuatro meses

La cantidad de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo alcanzó su nivel más alto en cuatro meses la semana pasada, aunque las estadísticas semanales sobre contratación pueden ser muy volátiles.

Las solicitudes de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 30 de mayo aumentaron en 13.000, hasta 225.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Es la cifra más alta desde principios de febrero, antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, pero sigue siendo un nivel históricamente bajo. Los analistas encuestados por FactSet esperaban 211.000 nuevas solicitudes.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se consideran un indicador indirecto de los despidos y se acercan a un indicador en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Bajan las tasas hipotecarias

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo se moderó esta semana desde su nivel más alto en nueve meses, un alivio parcial para quienes quieren comprar morada.

La tasa de referencia de la hipoteca fija a 30 años bajó a 6,48% desde 6,53% la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. La tasa promedio se mantiene por debajo de 6,85%, donde estaba hace un año, pero es el doble de lo que fue durante la pandemia.

Cuando las tasas hipotecarias bajan, les dan a los compradores de vivienda mayor poder adquisitivo.

Las tasas han tendido mayormente al alza desde que comenzó la guerra con Irán, que interrumpió el paso de los buques tanque que transportan crudo desde el Golfo Pérsico hacia clientes en todo el mundo. Eso ha impulsado con fuerza los precios del petróleo, un factor clave de la inflación.

Baja Wall Street ante caída de empresas tecnológicas

Las acciones terminaron la semana con una nota negativa el viernes, ya que las grandes empresas tecnológicas sufrieron una ola de ventas y arrastraron al mercado en general.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos se dispararon luego que un sólido informe de empleo debilitó las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.

Nvidia y Broadcom bajaron. Estuvieron entre los mayores lastres del mercado en general, contrarrestando ganancias más amplias. En el S&P 500, subían más acciones de las que bajaban. Muchas de las acciones tecnológicas más grandes se han disparado en valor y pueden ejercer una influencia desproporcionada sobre el mercado en general.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.