El Ejército de EE. UU. ha elevado la edad máxima de alistamiento en siete años, pasando de 35 a 42 años, en un esfuerzo por impulsar un mayor reclutamiento.

Los cambios en las normas de alistamiento también incluyen ajustes a factores existentes que podrían excluir a posibles reclutas, como aquellos que tengan una sola condena por posesión de marihuana o parafernalia de drogas.

Estos cambios reflejan los recientes esfuerzos del Ejército por ampliar su atractivo y aumentar el número de personas que solicitan ingresar en la fuerza, después de no haber alcanzado sus objetivos de alistamiento en 2022 y 2023, aunque las cifras se recuperaron un poco en 2024, según el periódico Army Times.

Según la política anterior, el Ejército limitaba el alistamiento a los 35 años, aunque los solicitantes de mayor edad a veces podían unirse mediante exenciones.

open image in gallery Las cifras de reclutamiento del Ejército estadounidense han estado por debajo de los objetivos en los últimos años y ahora este cuerpo está modificando algunos de sus requisitos ( Getty Images/iStockphoto )

Otras ramas de las fuerzas armadas estadounidenses tienen límites de edad más altos. La Fuerza Aérea y la Armada ya aceptan reclutas mayores de 40 años. El Cuerpo de Marines tiene una edad máxima de alistamiento de 28 años, aunque permite que los solicitantes de 29 años o más soliciten exenciones.

“Esta normativa se aplica al Ejército Regular, a la Guardia Nacional del Ejército y a la Reserva del Ejército de los EE. UU.”, indicaron los funcionarios en un comunicado. La nueva política entrará en vigor en abril.

Según el Army Times, los nuevos reclutas del ejército están ingresando al servicio a edades más avanzadas que en décadas anteriores.

En lo que va del año fiscal 2026, la edad promedio de los reclutas en servicio activo y en la reserva es de 22,7 años, un aumento notable con respecto al promedio de 21,7 años observado en la década de 2000 y de 21,1 años en la década de 2010, según Madison Bonzo, jefa de relaciones con los medios de la División de Reclutamiento del Ejército.

open image in gallery La edad máxima para alistarse en el Ejército de EE. UU. será ahora de 42 años ( Getty Images )

Según los oficiales del ejército, este cambio refleja un esfuerzo deliberado por ampliar la base de reclutas. Dado que el servicio busca atraer candidatos de una mayor diversidad de orígenes y etapas de la vida, los reclutadores están recibiendo más solicitudes de personas de mayor edad.

En otro cambio de política, también destinado a ampliar los requisitos de elegibilidad, el Ejército ya no exigirá exenciones de alistamiento para las personas con una sola condena por posesión de marihuana o una sola condena por posesión de parafernalia de drogas.

El cambio se produce mientras las leyes sobre el cannabis siguen cambiando en todo EE. UU.

Decenas de estados ahora permiten el uso de marihuana medicinal o recreativa, aunque los miembros de las fuerzas armadas aún tienen prohibido su consumo según la ley federal. Quienes tengan múltiples condenas seguirán necesitando una exención para alistarse.

Traducción de Sara Pignatiello