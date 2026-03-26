Hombre con cuchillo mata a una mujer en tienda Pokémon de Tokio y se suicida

Un hombre que blandía un cuchillo apuñaló a una mujer en una tienda de Pokémon en el centro de Tokio antes de suicidarse, informó la policía japonesa el jueves.

Los agentes acudieron rápidamente al lugar en un popular centro comercial tras recibir una llamada de emergencia que alertaba de un ataque perpetrado por un hombre armado con un cuchillo.

La policía indicó que la mujer, que fue apuñalada en el cuello, tenía veintitantos años y al parecer era empleada de la tienda ubicada en el segundo piso del edificio Sunshine City, que alberga comercios y oficinas.

Luego, el atacante se apuñaló en el cuello, señaló la policía de Tokio. Tanto el agresor como la víctima estaban en estado crítico cuando fueron trasladados al hospital y posteriormente se confirmó su fallecimiento, según la policía.

La policía dijo que está investigando el ataque como un asesinato premeditado.

La tienda de Pokémon estaba abarrotada con decenas de otros clientes, incluidos niños. Un testigo dijo al Asahi que salió corriendo cuando escuchó a una mujer gritar pidiendo ayuda y el ruido de estantes cayendo al suelo. Cuando se dio vuelta vio a un empleado con manchas de sangre en su camisa y a un hombre vestido de negro abriéndose paso a la fuerza hacia un mostrador de ventas.

La televisora pública japonesa NHK informó que los compradores huían del lugar y que empleados de tiendas cercanas estaban bajando las persianas por seguridad.

Japón tiene estrictas leyes de control de armas y los delitos violentos siguen siendo raros, pero ha habido una serie de ataques con cuchillo de alto perfil en los últimos años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.