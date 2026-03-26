La tasa de crecimiento poblacional se desaceleró en las áreas metropolitanas de EEUU en 2025

Las tasas de crecimiento en las áreas metropolitanas de Estados Unidos cayeron con mayor fuerza el año pasado en comunidades situadas a lo largo de la frontera con México debido a la disminución en el número de inmigrantes, mientras que condados a lo largo de la costa del Golfo de Florida perdieron residentes a causa de una serie de huracanes, según estimaciones de población publicadas el jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Las estimaciones mostraron que la mayoría de las áreas metropolitanas y los condados registraron el año pasado aumentos de población más lentos, algo que la agencia atribuyó principalmente a una desaceleración de la migración internacional. Un año antes, la afluencia de inmigrantes había ayudado a las zonas urbanas a recuperarse de la pandemia de COVID-19.

La tasa promedio de crecimiento de las áreas metropolitanas bajó de 1,1% en 2024 a 0,6% en 2025.

Las cifras, que abarcan un año hasta el 1 de julio de 2025, reflejan los primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump y el inicio de la ofensiva de su gobierno contra la inmigración. Con una población que envejece y con un descenso en las tasas de natalidad en Estados Unidos durante las últimas dos décadas, la inmigración se ha convertido en una fuente importante de crecimiento en muchas comunidades.

“Con tan poco aumento natural, la migración determina si un área crece o declina, particularmente en los grandes núcleos metropolitanos que tienen una salida local continua y dependen de la inmigración”, afirmó Kenneth Johnson, demógrafo de alto nivel de la Universidad de Nueva Hampshire.

Pérdidas de inmigrantes

Tres áreas metropolitanas ubicadas a lo largo de la frontera sur, desde Arizona hasta Texas, registraron las caídas más pronunciadas en las tasas de crecimiento poblacional en 2025.

La tasa de crecimiento en Laredo, Texas, bajó de 3,2% a 0,2%. En Yuma, Arizona, pasó de 3,3% a 1,4%, y en El Centro, California, descendió de 1,2% a terreno negativo, con -0,7%. Las tres localidades habían registrado un crecimiento en 2024 debido a la llegada de miles de inmigrantes.

“Ese patrón sugiere un efecto de subida y bajada más marcado en las regiones fronterizas, donde la migración internacional desempeña un papel más central en el cambio poblacional de un año a otro”, señaló Helen You, directora interina del Texas Demographic Center.

Al igual que en 2024, los principales destinos de inmigrantes en números absolutos en 2025 fueron los condados donde se encuentran Houston, Miami y Los Ángeles. Pero la caída en el número de inmigrantes en esos condados fue contundente.

Migración por huracanes

Dos huracanes destructivos, Helene y Milton, arrasaron condados de la costa del golfo en Florida en el otoño de 2024, causando daños por decenas de miles de millones de dólares. Las tormentas también provocaron la salida de residentes, según las estimaciones de población.

El condado de Pinellas, donde se ubica St. Petersburg, perdió casi 12.000 residentes, la segunda mayor cifra del país, solo por detrás del condado de Los Ángeles, que ha estado perdiendo población durante toda la década. El condado de Pinellas depende de la migración para crecer porque las muertes superan a los nacimientos más que en cualquier condado de Estados Unidos.

El condado de Taylor, una diminuta comunidad rural devastada por los huracanes en la zona de Big Bend de Florida, tuvo el mayor descenso en la tasa de crecimiento entre los condados de Estados Unidos el año pasado, con una caída de -2,2%.

Los condados urbanos como Pinellas probablemente se recuperarán más rápido en sus cifras que los más rurales de Big Bend, indicó Richard Doty, demógrafo investigador de la Universidad de Florida.

“Estas comunidades pueden recuperarse con el tiempo, pero han perdido mucho atractivo debido a los huracanes, el costo del seguro, etc.”, señaló.

La migración por huracanes no se limitó a Florida. En las montañas Blue Ridge, el condado donde se encuentra Asheville, Carolina del Norte, registró la salida de más de 2.000 residentes en los meses posteriores a que los remanentes de Helene destruyeran viviendas y cortaran la electricidad y las comunicaciones en pueblos de montaña.

Líderes de crecimiento

El área metropolitana de Nueva York pasó de ser la que más personas sumó en 2024 a ocupar el puesto número 13 en 2025 debido a la disminución de inmigrantes.

En su lugar, dos potencias de crecimiento recurrentes en esta década, las áreas metropolitanas de Houston y Dallas-Fort Worth, encabezaron la lista, seguidas por las áreas metropolitanas de Atlanta, Phoenix y Charlotte, Carolina del Norte.

Varias áreas metropolitanas medianas de Florida y Carolina del Sur registraron las mayores tasas de crecimiento.

Ocala, Florida, ubicada a 129 kilómetros (80 millas) al noroeste de Orlando y conocida por sus granjas de caballos, lideró el país con 3,4%. Le siguieron el área metropolitana de Myrtle Beach, Carolina del Sur, que se ha convertido en un refugio para jubilados, además de Spartanburg, Carolina del Sur, Lakeland, Florida, situada entre las áreas metropolitanas mucho más grandes de Tampa y Orlando, y Punta Gorda, Florida, a unos 56,3 kilómetros (35 millas) al norte de Fort Myers.

Crecimiento más allá de los suburbios en el Sunbelt

Los suburbios más alejados fueron los destinos principales de quienes se mudaron desde algún otro lugar de Estados Unidos.

Los encabezaron el condado de Collin, Texas, a las afueras de Dallas, el condado de Montgomery, Texas, a las afueras de Houston, el condado de Pinal, Arizona, a las afueras de Phoenix, y los condados de Pasco y Polk, a las afueras de Tampa.

Dónde están los bebés

Aunque en Nueva York hubo más personas que se mudaron fuera del estado que las que llegaron, los nacimientos permitieron que el área metropolitana ganara más de 32.000 residentes. El área metropolitana de Nueva York lideró el país en aumento natural, es decir, cuando los nacimientos superan a las muertes, seguida por las áreas metropolitanas de Dallas-Fort Worth y Houston.

Las áreas metropolitanas donde las muertes superaron a los nacimientos en mayor número fueron Pittsburgh y varias comunidades de Florida con grandes poblaciones de adultos mayores: las áreas metropolitanas de Sarasota, Daytona Beach y Tampa.

Las dos áreas metropolitanas de Texas encabezaron las estadísticas de aumento natural debido a su estructura por edades y al hecho de que han sumado más personas que en cualquier otro lugar de Estados Unidos, indicó You.

“Décadas de migración interna e internacional hacia estas zonas han producido poblaciones relativamente jóvenes, con una gran proporción de residentes en edades reproductivas, junto con proporciones comparativamente menores de poblaciones de adultos mayores”, explicó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.