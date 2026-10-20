Príncipe Harry desea reconciliarse con la familia real, pero dice que “hay gente que no quiere arreglar las cosas”

El príncipe Harry de Reino Unido ha dicho que quiere reconciliarse con su familia, pero ha afirmado que otros “no quieren” lograr el mismo objetivo.

En una extensa entrevista, el duque de Sussex afirmó que “las cicatrices [permanecerían] para siempre”, pero que reconstruir las relaciones con sus familiares era una aspiración futura.

En una entrevista con la revista GQ grabada a finales de septiembre y difundida el martes, Harry dijo que su regreso al Reino Unido con Meghan Markle y sus hijos se debía en parte al deseo de estar “más cerca” de su familia, con la que sus relaciones han sido tensas en los últimos años.

Dijo que deseaba reconciliarse con ellos, pero pareció dejar entrever dudas sobre si ese sentimiento sería correspondido.

Harry dijo: “Puede que la gente nos mire y diga: '¿Cómo van a resolverlo?'. Y entonces, tal vez, ver la forma en que que otras personas lo resuelven, me ayude a resolver mis propios problemas”, continuó.

“Y hay gente que no quiere arreglar las cosas. Yo sí quiero hacerlo”, aseguró.

Sobre estas declaraciones, un portavoz de los duques de Sussex aclaró: “No pretendíamos en absoluto atacar a su hermano ni a ningún otro miembro de su familia. El comentario se hizo en un contexto general y no iba dirigido a su familia de ninguna manera”.

open image in gallery El príncipe William, Kate Middleton, Meghan Markle y el príncipe Harry en diciembre de 2018 ( AFP/Getty )

El duque de Sussex y su hermano mayor, el príncipe William, han tenido una relación tensa desde que los Sussex abandonaron el Reino Unido. El año pasado, Harry afirmó que su padre, el rey Carlos III, no le hablaba, aunque ahora se cree que han retomado el contacto.

Se cree que William y Harry no se hablan desde hace varios años y no se les ha visto juntos en público desde la coronación del rey en 2023.

En la entrevista, Harry le dijo a GQ que “las cicatrices permanecen para siempre”, pero agregó que animaría a todos a dejar atrás el pasado.

“Si hay ciertas cosas del pasado que todavía afectan tu día a día, es más difícil dejarlas atrás”, dijo, y siguió: “Pero sí, para mí, ya hay suficiente drama en el mundo y en la vida de las personas como para seguir con problemas familiares”.

El entrevistador le preguntó si estaba diciendo que “no valía la pena” mantener las disputas familiares, y Harry respondió: “Es difícil decirle eso a la gente que está en medio de una situación así”.

Cuando se le preguntó si estaba “de luto” por las relaciones que tenía antes con su padre y su hermano, Harry dijo: “Sí, por supuesto. Es otro tema con el que muchísimas personas se identifican: Hay desacuerdos entre hermanos, hay relaciones rotas entre los hijos y sus padres, entre los hijos y uno de los padres”.

“Esa idea surge constantemente cuando hablo con gente. Así que sé lo fácil que es identificarse con ella”, expresó.

open image in gallery Meghan, duquesa de Sussex, y el príncipe Harry, duque de Sussex, decoran magdalenas en la organización sin fines de lucro Epic Partners durante su visita a Nottingham, Inglaterra ( Getty )

El duque añadió: “Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es la reconciliación. Ese es el punto clave”.

Harry y Meghan anunciaron en enero de 2020 que querían renunciar a sus funciones como miembros de la realeza para llevar una doble vida: ganar su propio dinero en Estados Unidos y apoyar al monarca.

Luego, la pareja se dirigió a California y renunció por completo a sus funciones como miembros activos de la realeza en marzo de ese año.

En una entrevista televisiva con la presentadora Oprah Winfrey, el matrimonio afirmó que un miembro de la realeza, cuyo nombre no mencionaron, había hecho un comentario racista sobre el tono de piel de su hijo antes de que naciera, y dijeron que la monarquía no había ayudado a Meghan cuando tenía tendencias suicidas.

Los duques de Sussex firmaron posteriormente acuerdos comerciales multimillonarios con Netflix y Spotify.

Harry y Meghan continuaron haciendo acusaciones en un documental de Netflix y en la exitosa autobiografía del príncipe, En la sombra.

En el libro, el duque afirma que en un momento dado su hermano lo tiró al suelo, donde había un cuenco de comida para perros, durante una discusión sobre el supuesto comportamiento de Meghan.

La entrevista de Harry se produce cuando el sultán de Omán ha emprendido la primera visita de Estado a Gran Bretaña desde que los duques de Sussex regresaron al país; pero Harry y Meghan, que no son miembros activos de la realeza, no participan en los compromisos oficiales.

Traducción de Sara Pignatiello