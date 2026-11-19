Un tribunal federal de apelaciones aceptó mantener congeladas las protecciones contra la deportación para cientos de miles de migrantes venezolanos, poco después de que el gobierno del presidente Donald Trump presentara una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La orden emitida el miércoles por la noche significa que el gobierno sigue teniendo libertad para detener y deportar a venezolanos a quienes previamente se les había concedido el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Abogados federales han manifestado que unos 1.800 están detenidos y que alrededor de 330 están sujetos a procesos de deportación.

La Corte Suprema intervino previamente para permitir que el gobierno pusiera fin temporalmente al programa para venezolanos.

El Congreso creó el programa TPS en 1990 para proteger a migrantes de la deportación a países que atraviesan desastres naturales o inestabilidad civil. La designación se otorga por periodos de hasta 18 meses.

El gobierno de Trump sostiene que el TPS es un programa temporal y que Venezuela ya no cumple los requisitos para su renovación.

Durante el segundo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional ha cancelado el TPS para más de 1 millón de personas de 13 países, entre ellos Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán y Siria.

Sin embargo, en un cambio de política realizado en los últimos meses, el gobierno ha mantenido las protecciones para casi 200.000 salvadoreños y más de 100.000 personas de Ucrania y Sudán.

El TPS se concedió por primera vez a venezolanos en marzo de 2021, en el mandato del expresidente demócrata Joe Biden. La designación se amplió en septiembre de 2023 para incluir a beneficiarios adicionales. Alrededor de 600.000 venezolanos han recibido protecciones del TPS.

La decisión del gobierno de Trump de poner fin a las protecciones para venezolanos fue impugnada en los tribunales, y un juez con sede en California determinó que era ilegal. La Corte Suprema intervino dos veces con órdenes temporales de emergencia y, más tarde, devolvió el caso a un tribunal de apelaciones después de ratificar el fin del TPS para haitianos en un caso distinto.

El Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito aún no se había pronunciado cuando el gobierno volvió a la Corte Suprema el miércoles, argumentando que una pausa temporal pronto expiraría y permitiría restablecer las protecciones contra la deportación. Horas después, el tribunal de apelaciones extendió su congelamiento temporal de las protecciones hasta siete días después de que emita un fallo completo.

Después de que el gobierno de Trump puso fin al TPS para venezolanos el año pasado, sus autorizaciones de trabajo también quedaron inválidas. Miles de personas enfrentaron procesos de deportación, detención y expulsión. Muchos otros optaron por salir del país de manera voluntaria.

Se desconoce cuántos venezolanos que anteriormente tenían TPS aún viven en Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.