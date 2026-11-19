Durante la última semana, Estados Unidos ha registrado una serie de interrupciones masivas de servicios en distintos sectores, desde una falla generalizada en las plataformas de Microsoft hasta un problema en los sistemas de comunicación aérea que obligó a suspender los despegues en todo el país.

Los incidentes más recientes ocurrieron este martes, cuando, según CNN, una red de comunicación interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que maneja información altamente confidencial dejó de funcionar. Apenas unas horas después, Apple también registró fallas en varios de sus servicios.

Esta sucesión de fallas tecnológicas ha despertado temores sobre posibles ciberataques y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas digitales de los que dependen millones de personas para trabajar y realizar sus actividades cotidianas.

A continuación, un repaso de las principales interrupciones de servicios que han afectado a Estados Unidos en los últimos días.

1. Caída global de los servicios de Microsoft

La jornada laboral de millones de personas se vio interrumpida el jueves 12 de noviembre, cuando varios servicios de Microsoft, entre ellos Outlook, Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot, dejaron de funcionar y tardaron alrededor de un día en restablecerse.

open image in gallery Una caída global de los sistemas de Microsoft paralizó numerosos centros de trabajo en todo el mundo la semana pasada ( Getty )

Según datos de Microsoft, más de 430 millones de personas utilizan las aplicaciones de Microsoft 365. La falla provocó un caos a escala mundial que afectó a hospitales, fuerzas policiales e instituciones educativas, entre otras organizaciones. Downdetector, una plataforma que monitorea el funcionamiento de servicios digitales, registró reportes de usuarios en más de 70 países y territorios.

Desde Microsoft, pidieron disculpas el viernes y aseguraron que la interrupción no estaba relacionada con ciberataques ni con agentes de inteligencia artificial.

2. Suspensión de vuelos en todo Estados Unidos

Mientras los equipos técnicos de Microsoft seguían trabajando para restablecer los servicios, una segunda falla tecnológica de gran alcance afectó a Estados Unidos.

Las autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenaron suspender todos los despegues en el país después de que una falla en un enrutador recién instalado provocara una sobrecarga en el antiguo sistema de control del tráfico aéreo.

open image in gallery La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó el viernes la suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos debido a una falla tecnológica ( Getty Images )

Según datos del sitio de seguimiento aéreo FlightAware, cerca de 25.000 vuelos sufrieron retrasos y más de 9.000 fueron cancelados el viernes. Los problemas se extendieron hasta la mañana del sábado, cuando se registraron más de 4.000 cancelaciones, equivalentes a alrededor del 18 % de los vuelos con salida desde Estados Unidos.

Decenas de miles de pasajeros quedaron varados como consecuencia de la inusual suspensión de despegues en todo el país, la segunda de este tipo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Desde la FAA, indicaron que todavía estaban investigando la causa exacta de la falla.

3. Fallas en los servicios bancarios

Apenas unos días después de los incidentes de Microsoft y la FAA, miles de estadounidenses volvieron a recurrir a Downdetector el lunes 16 de noviembre para reportar problemas de acceso a sus aplicaciones bancarias.

Aunque las fallas afectaron a varios de los principales bancos del país, se determinó que el problema se había originado en JPMorgan Chase. Desde la entidad bancaria, descartaron que las dificultades técnicas fueran consecuencia de un ciberataque y aseguraron que estaban trabajando para normalizar las operaciones antes de que terminara el día.

“JPMorgan Chase experimentó un problema temporal debido a una falla de software en uno de sus sistemas informáticos locales. No está relacionado con la ciberseguridad”, explicó Joe Evangelisti, portavoz del banco.

open image in gallery Los clientes de Chase Bank no pudieron acceder a algunos servicios el lunes debido a una falla en el sistema ( AP Photo/LM Otero )

4. Suspensión de vuelos de United Airlines

Horas después de que comenzaran los problemas bancarios, United Airlines se vio obligada a suspender los despegues de sus vuelos en Estados Unidos debido a una falla en sus sistemas. Hasta el lunes por la noche, unos 600 vuelos habían sufrido retrasos a raíz de la interrupción, que se prolongó durante una hora y 40 minutos.

Desde la aerolínea, aseguraron que no había indicios de que se tratara de un problema relacionado con la “ciberseguridad” y pidieron disculpas en redes sociales, aunque no precisaron qué sistema interno había fallado. Sin embargo, los pilotos informaron a los controladores aéreos que el incidente estaba relacionado con un programa utilizado para calcular el peso final de las aeronaves.

5. Interrupción de una red de inteligencia de Estados Unidos

La ola de fallas tecnológicas continuó el martes 17 de noviembre, cuando dejó de funcionar una red que maneja información altamente confidencial y que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) utiliza para sus comunicaciones internas.

Según CNN, funcionarios del organismo estaban trabajando para determinar el alcance del problema, aunque en un primer momento no había indicios de un ciberataque.

Pese a la creciente preocupación entre los estadounidenses, el presidente Donald Trump restó importancia a la sucesión de incidentes durante una conversación con periodistas en su viaje a Filipinas. “Así es la vida. Cuando eres grande y poderoso y tienes todo el dinero del mundo, pasan esas cosas”, declaró el mandatario.

open image in gallery Al ser consultado sobre si le preocupaban los viajes durante la semana de Acción de Gracias, Trump respondió: “Para nada” ( Getty Images )

Por su parte, Danielle Lemons, vicepresidenta de operaciones de DirecTech Connect, una empresa de tecnología de la información con sede en Nashville, señaló a The Independent que la población debería estar “lo suficientemente preocupada como para prepararse, pero no para entrar en pánico”.

“La verdadera lección es que muchos servicios que parecen independientes dependen, sin que lo notemos, de un mismo grupo reducido de proveedores”, explicó Lemons. “Cuando uno de ellos falla, el correo electrónico, las herramientas para compartir archivos, el acceso a las cuentas e incluso los sistemas telefónicos pueden dejar de funcionar al mismo tiempo, porque todos comparten la misma infraestructura”.

6. Caída de los servicios de Apple

Apenas unas horas después del incidente en la NSA, varios servicios en línea de Apple, entre ellos Apple Music, la App Store y distintas funciones de iCloud, comenzaron a registrar problemas técnicos el martes por la tarde.

Las fallas de iCloud dificultaron el inicio de sesión e impidieron que algunos usuarios activaran sus dispositivos recién comprados o contrataran AppleCare, el servicio de protección y asistencia técnica de la compañía.

A través de la página oficial de estado de los sistemas de Apple, advirtieron que los servicios afectados “podrían funcionar con lentitud o no estar disponibles”, aunque no ofrecieron detalles sobre el origen de la falla ni precisaron cuándo se restablecerían las operaciones.

Traducción de Leticia Zampedri