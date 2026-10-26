El padre de Meghan Markle podría ser un “delincuente sexual de la peor calaña”, afirma funcionario filipino

El padre de la duquesa de Sussex parece ser un “posible delincuente sexual de la peor calaña”, según declaró el ministro del Interior filipino.

Esto ocurre después de que el hermanastro de Meghan, Thomas Markle Jr., afirmó haber encontrado una colección de imágenes de abuso sexual infantil pertenecientes a su padre en su antigua casa en Filipinas. Posteriormente, lo denunció a la policía local y al FBI.

Su padre, Thomas Markle Sr., admitió haber pagado por sexo en el país del sudeste asiático, pero niega haber poseído alguna vez una gran cantidad de ese material.

El ministro del Interior filipino, Jonvic Remulla, declaró a The Guardian que la investigación forense sobre el señor Markle padre se completará en una semana y proporcionará una “imagen definitiva”.

Según el informe publicado el domingo por dicho medio, declaró: “En estos casos donde se mezclan disputas familiares, tenemos que considerar todos los puntos de vista”.

“En este momento, todo apunta a que podría tratarse de un delincuente sexual de la peor calaña. Queremos estar seguros antes de publicar los resultados”.

“Los datos forenses estarán completos en una semana”.

open image in gallery Meghan Markle y su padre, Thomas Markle ( Instagram )

Se publicará un comunicado una vez que se hayan analizado los datos, dijo, y agregó: “Por favor, dennos una semana para determinar el contenido y obtener una imagen definitiva”.

El mismo ministro declaró a la Agencia France-Presse que la policía nacional del país encontró “una gran cantidad de material de pornografía infantil, así como una laptop”, cuando inspeccionó la antigua casa de Markle padre en Cebú.

“La Policía Nacional de Filipinas (PNP) coordinará con sus homólogos para localizar a Markle y emprender las acciones legales pertinentes contra él si se determina que existen pruebas suficientes para acusarlo”, dijo.

Según informaciones publicadas el domingo en el diario The Sun, la duquesa de Sussex envió una última carta a su padre mientras este se recuperaba allí de la amputación de una pierna a la que fue sometido el año pasado.

Según el medio, ella escribió para decir que sabe que él es un maltratador y que nunca volverá a ver a sus nietos Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco.

open image in gallery El duque y la duquesa de Sussex fueron informados de las acusaciones en 2019. Según se informa, la duquesa de Sussex escribió una carta a su padre en 2025 para decirle que nunca vería a sus nietos ( Jonathan Brady/PA )

La Policía Metropolitana confirmó que en 2019 había entregado una carta a Meghan y al Duque de Sussex “que contenía varias denuncias sobre presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido”, pero no compartió los detalles con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.

La BBC y otros medios, incluido The Telegraph, que afirmó haber visto una copia, informaron que la nota fue escrita por la exesposa de Markle Sr., Roslyn Loveless, quien falleció posteriormente.

Es la madre de Markle Jr. y de la otra hermanastra de Meghan, Samantha Markle, quien defendió a su padre y declaró a Mail on Sunday: “Creo que esto es una trampa”.

Según informó el Telegraph, Meghan está “molesta y muy frustrada” por la forma en que la Policía Metropolitana llevó a cabo la investigación.

Dijo que le mostraron una carta enviada a Scotland Yard con acusaciones “preocupantes” contra Markle Sr. y que le aseguraron que estas estaban siendo investigadas.

La Policía Metropolitana está ahora “revisando la gestión de este asunto”, incluso si es necesario remitirlo al organismo de control policial.

La secretaria de Vivienda, Angela Rayner, calificó la decisión de la Policía Metropolitana de no compartir las acusaciones contra Markle Sr. como una “cuestión operativa”.

Expresó su solidaridad por la “enorme intromisión” que la duquesa de Sussex sufrió en su familia y dijo que “debe ser difícil para una hija tener todo esto a la vista de todos”.

En una entrevista con el Mail on Sunday, Markle Sr. dijo que “nunca tuvo relaciones sexuales con nadie menor de 18 años”.

open image in gallery Meghan lleva sin tener contacto con su padre desde 2018

Según declaró al periódico, cuando estaba soltero viajó a Filipinas al menos dos veces y “se acostó con prostitutas”.

“Me gustan las mujeres asiáticas, pero eso no es ningún delito”, dijo. “No estoy lo suficientemente bien como para ir a Filipinas, pero hablaré con cualquiera que quiera hablar conmigo. No tengo nada que ocultar”.

Markle Sr. está aprendiendo a caminar de nuevo en un centro de enfermería en Florida, después de que le amputaron la pierna durante una cirugía que le salvó la vida en 2025.

También afirmó que vería con buenos ojos cualquier análisis forense de su computadora y declaró al Mail on Sunday: “Si hay algo malo ahí, lo puso otra persona”.

Loveless se divorció de Markle Sr. en 1975, antes de que este se casara con la madre de la duquesa de Sussex, Doria Ragland, cuatro años después.

Meghan se distanció de su padre, exdirector de iluminación de televisión, en el período previo a su boda real en 2018, después de que este fue descubierto orquestando fotografías con los paparazzi.

Él no asistió a la boda, por lo que el Rey fue quien acompañó a Meghan al altar, lo que significó que la única integrante de su familia presente fue su madre,Ragland.

Meghan era la única hija del matrimonio de Markle Sr. con Ragland.

open image in gallery Thomas Markle Sr. se encuentra actualmente en un centro de rehabilitación en Florida tras haber sufrido la amputación de una pierna ( ITV/GMB )

En 2021, Meghan ganó una demanda por violación de la privacidad y los derechos de autor ante el Tribunal Superior contra Associated Newspapers Limited (ANL) por artículos que reproducían partes de una carta manuscrita “personal y privada” que ella le escribió a Markle Sr. en un intento por lograr que dejara de hablar con la prensa.

En agosto de 2018, tras recibir consejos de dos miembros de la realeza de alto rango, cuyos nombres no reveló, ella le escribió la emotiva carta de cinco páginas.

Markle Sr. hizo varias declaraciones a lo largo de los años en los medios de comunicación en contra de su hija y habló en varias ocasiones con Mail on Sunday y Good Morning Britain para analizar su relación tensa tanto con Meghan como con su yerno, ya que no conoció a sus nietos.

En 2023, afirmó que ella no había hecho ningún esfuerzo por hablar con él después de su enfermedad, y dijo: “Quiero ver a mis nietos y creo que al rey también le gustaría ver a los suyos”.

Continuó: “Yo también estoy muy molesto porque esto es algo cruel que se le puede hacer a un abuelo, por no hablar del rey de Inglaterra”.

En 2025, Markle Sr. se mudó a Filipinas para comenzar una nueva vida tras sufrir una serie de derrames cerebrales.

Traducción de Olivia Gorsin