Gran parte de Taiwán quedó paralizada el viernes ante la llegada del tifón Champi, que amenazaba con provocar vientos destructivos, lluvias torrenciales e inundaciones. Aunque la tormenta perdió intensidad, los meteorólogos advirtieron que todavía existía la posibilidad de que tocara tierra.

Según las autoridades taiwanesas, el fenómeno dejó al menos una persona muerta y 94 heridas, mientras que cerca de 1.300 residentes fueron evacuados de las zonas montañosas. Como medida de precaución, el Gobierno suspendió las clases y las actividades laborales en casi toda la isla, y el Ministerio de Transporte canceló los 262 vuelos nacionales previstos para el viernes, además de 715 vuelos internacionales.

Champi, que alcanzó la categoría de supertifón a principios de semana, se encontraba el viernes a unos 330 km al este del extremo sur de Taiwán, según la Administración Meteorológica Central (CWA). Pese a haberse debilitado, todavía registraba ráfagas de viento de alrededor de 191 km/h cerca de su centro.

Los pronósticos indicaban que el centro del tifón pasaría cerca de la costa noreste de Taiwán antes de girar hacia el norte, rumbo a China, y continuar después hacia Japón. Sin embargo, los expertos advirtieron que su trayectoria podría volverse impredecible a medida que se acercara a la isla.

En declaraciones a Reuters, el meteorólogo de la CWA Liu Pei-teng explicó que no podía descartarse un impacto directo si la tormenta “se detiene, comienza a girar o cambia de dirección repetidamente” durante su aproximación.

“El área que abarcan los vientos de la tormenta es bastante extensa, una de las mayores de los últimos años”, señaló. “Si el tifón avanza más despacio, Taiwán estará expuesto a los fuertes vientos durante más tiempo”.

De hecho, el campo de vientos de Champi se extendía unos 320 km, por lo que gran parte de la isla podría verse afectada. Los meteorólogos estimaban que sus efectos se prolongarían durante casi dos días, con las lluvias más intensas concentradas en las zonas montañosas del norte y noreste.

open image in gallery Las olas provocadas por el tifón Champi rompen contra un rompeolas en Keelung, Taiwán, el 23 de octubre de 2026 ( Reuters )

Según el Taipei Times, la Administración Meteorológica Central de Taiwán (CWA) advirtió que algunas zonas montañosas podrían acumular entre 600 y 900 mm de lluvia. Ante el riesgo de fuertes vientos y oleaje intenso en las costas, las autoridades también pidieron a la población mantenerse alejada de las playas, las montañas y los cursos de agua.

Mientras tanto, se reforzaron los preparativos de emergencia en toda la isla, especialmente en las zonas más vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra. Según informó Taiwan News, el Ministerio de Defensa Nacional activó su máximo nivel de respuesta y movilizó a unos 20.000 soldados, además de vehículos anfibios, camiones, balsas inflables y otros equipos de rescate. También desplegó personal médico militar para colaborar en las tareas de asistencia.

En el condado de Yilan, al noreste de Taiwán, las autoridades distribuyeron sacos de arena y prepararon vehículos anfibios y botes inflables de rescate ante el aumento de la intensidad de los vientos y las lluvias.

open image in gallery Un pescador camina entre redes de pesca en un puerto de Keelung, Taiwán, ante la llegada del tifón Champi, el 23 de octubre de 2026 ( Reuters )

“Cuando sea necesario, el ejército intervendrá para ayudar a la población, incluso con vehículos anfibios para realizar evacuaciones y asistir a los afectados por la tormenta”, declaró Lee Ming-chen, responsable de la ciudad portuaria de Suao, que sufrió graves inundaciones durante tifones anteriores.

Otra de las principales preocupaciones de las autoridades es una represa natural formada por un deslizamiento de tierra en el arroyo Wanli, en el condado de Hualien. Según informó el Taipei Times, que citó al director de la Agencia Nacional de Bomberos, Cheng Chih Chiang, la acumulación de agua representa un riesgo ante las intensas lluvias previstas.

De hecho, el primer ministro Cho Jung-tai señaló que, hasta la mañana del jueves, la represa retenía unos cinco millones de toneladas de agua, lo que despertó temores de que pudiera ceder durante el paso del tifón.

Ante esta amenaza, Cheng instó a las autoridades locales a evacuar a las personas que viven aguas abajo. Además, los funcionarios recomendaron a la población mantenerse alejada de arroyos, playas y zonas montañosas, incluso después de que la tormenta se aleje de la isla.

open image in gallery Las olas provocadas por el tifón Champi golpean un muro de contención en Keelung, Taiwán, el 23 de octubre de 2026 ( Reuters )

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pidió a la población que siguiera las advertencias oficiales, respetara las órdenes de evacuación y evitara las zonas costeras y montañosas de mayor riesgo.

Mientras tanto, las autoridades dieron a conocer detalles sobre la única muerte registrada hasta ese momento, ocurrida cerca de Liuqiu, una pequeña isla de coral situada frente a la costa del condado de Pingtung, al suroeste de Taiwán.

Según informó el Taipei Times, la Guardia Costera señaló que un buzo de unos 20 años habría sido arrastrado mar adentro por una fuerte corriente. Tras más de dos horas de búsqueda, un grupo de buzos que viajaba en una embarcación recreativa lo encontró a la deriva cerca de la Cueva de la Belleza.

Por otra parte, los bomberos indicaron que muchas de las 94 personas heridas sufrieron accidentes de tránsito o caídas.

open image in gallery Un velero permanece amarrado cerca de un rompeolas mientras las olas generadas por el tifón Champi golpean el puerto pesquero de Badouzi, en Keelung, Taiwán, el 23 de octubre de 2026 ( Reuters )

La llegada del tifón también alteró el transporte y la actividad comercial en Taiwán, donde los mercados financieros permanecieron cerrados durante toda la jornada del viernes.

Según Reuters, los trenes de alta velocidad que conectan el norte y el sur de la isla continuaron funcionando con normalidad, aunque los servicios de transporte público de Taipéi operaron con frecuencias reducidas.

Las cancelaciones también se extendieron a Japón. De acuerdo con la BBC, la aerolínea All Nippon Airways suspendió vuelos desde y hacia los aeropuertos de Miyako e Ishigaki, en la prefectura de Okinawa, mientras que Japan Airlines canceló sus servicios hacia los aeropuertos taiwaneses de Taipéi-Songshan y Taoyuan.

open image in gallery Agentes de policía ayudan a trabajadores de la acuicultura a desembarcar durante una evacuación ante la llegada del tifón Champi, en un muelle de la aldea de Longtou, en la provincia china de Fujian, el 22 de octubre de 2026 ( Reuters )

En Japón, la compañía eléctrica Okinawa Electric Power reportó cortes de suministro que afectaron a 3.630 hogares, mientras que la primera ministra, Sanae Takaichi, pidió a la población prepararse para condiciones meteorológicas peligrosas.

“Es fundamental extremar las precauciones ante la previsión de vientos huracanados, oleaje intenso, deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas durante todo el día de mañana”, advirtió en una publicación en X.

Además, señaló que los residentes de Okinawa y Amami debían mantenerse alerta ante posibles inundaciones en zonas bajas, así como por el aumento del caudal y el desbordamiento de los ríos.

Por otra parte, el tifón también provocó fuertes lluvias y vientos intensos en el archipiélago de Batanes, situado en el norte de Filipinas, entre Taiwán y la isla de Luzón.

Las autoridades emitieron una alerta por fuertes vientos, con ráfagas que podrían alcanzar los 150 km/h. Según informó la BBC, las imágenes difundidas por funcionarios locales mostraban grandes olas golpeando las comunidades costeras y carreteras cerradas al tránsito.

open image in gallery Varias personas circulan en motocicleta por Taipéi, Taiwán, ante la llegada del tifón Champi, el viernes 23 de octubre de 2026 ( AP )

En China, las autoridades meteorológicas emitieron una alerta azul, el nivel más bajo de su sistema de cuatro categorías, ante la posibilidad de que el tifón pasara cerca de la costa oriental del país. Por su parte, la provincia de Zhejiang activó una alerta naranja, de mayor gravedad, debido al fuerte oleaje previsto en su litoral.

Aunque Champi perdió intensidad, la extensión de su campo de vientos y las lluvias torrenciales pronosticadas para Taiwán seguían generando preocupación entre las autoridades.

El tifón se produjo durante una temporada de intensa actividad ciclónica en el Pacífico, en medio de un episodio de El Niño, un fenómeno climático natural que eleva la temperatura de las aguas superficiales del Pacífico tropical y puede alterar los patrones de lluvia y otras condiciones meteorológicas.

Si bien Taiwán está acostumbrado al paso de tifones y cuenta con protocolos de emergencia para enfrentar estos fenómenos, las autoridades insistieron en que la población debía mantenerse alerta ante la llegada de Champi, especialmente en las zonas más expuestas a inundaciones, deslizamientos de tierra y oleaje intenso.

Traducción de Leticia Zampedri