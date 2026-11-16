Se está investigando a Russell Brand por un mensaje enviado desde prisión, según Downing Street

Downing Street informó de que se está llevando a cabo una investigación urgente para determinar si el humorista encarcelado Russell Brand infringió las normas penitenciarias al compartir un mensaje “claramente espantoso” en el que afirmaba no ser culpable de los delitos sexuales por los que fue condenado.

La esposa de Brand, Laura Gallacher, leyó un mensaje de su marido violador en un video subido a su canal de YouTube, en el que él afirmaba: “No soy culpable de los delitos por los que fui encarcelado”.

Se entiende que un preso será considerado culpable de infringir las normas si hace comentarios a un familiar sabiendo que serán publicados.

Cuando le preguntaron sobre estos comentarios, el portavoz oficial del Primer Ministro dijo: “Esto es claramente espantoso y está siendo investigado con urgencia”.

“Esperamos que se tomen medidas si se comprueba que infringió las normas”.

“A los presos se les prohíbe estrictamente hacer declaraciones que causen angustia a las víctimas, y hablar con los medios de comunicación solo está permitido en circunstancias excepcionales; los presos no pueden eludir estas normas haciendo que otra persona publique sus comentarios”.

open image in gallery Russell Brand se encuentra recluido en la prisión de Littlehey ( Kirsty Wigglesworth/PA/PA Wire )

Brand, de 51 años, está cumpliendo una condena de diez años y medio de prisión tras ser declarado culpable de un cargo de violación y tres agresiones sexuales en el Tribunal de la Corona de Southwark el 5 de noviembre.

En su mensaje, Brand dijo que había sido trasladado de la prisión de categoría B de Wandsworth, en el suroeste de Londres, a la prisión de categoría C inferior de HMP Littlehey en Cambridgeshire, una prisión para hombres condenados por un delito sexual.

Tras leer el mensaje de una libreta, Gallacher dijo: “Como saben, soy inocente de los delitos por los que fui encarcelado, así que algo extraño está sucediendo”.

Su mensaje añadía: “Estoy encarcelado en HMP Littlehey, ‘little’ como en ‘pequeño’, y ‘hey’ como en ‘ey’, estoy en la prisión para delincuentes sexuales más grande de Europa”.

“La buena noticia es que ya vi que el personal de aquí es competente, amable y dedicado”.

“Y en cuanto a mis compañeros de prisión, ahora sé que no estoy en posición de juzgar a nadie”.

Y añadió: “No sé qué otros hombres aquí presentes son inocentes, y los que lo son, son personas a quienes Cristo salvó con su muerte, como tú y como yo. Amémonos, oremos y perdonémonos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros”.

open image in gallery Dibujo de la pintora oficial del tribunal, Elizabeth Cook, en el que aparece Russell Brand hablando con su esposa, Laura Gallacher ( Elizabeth Cook/PA/PA Wire )

Mia Latter, quien afirma haber sido violada por Brand cuando tenía 16 años y renunció a su derecho al anonimato, dijo que su mensaje era un “insulto” para sus víctimas y cuestionó por qué YouTube había permitido que se compartiera el video.

En las declaraciones en The Jeremy Vine Show, dijo: “Me sorprendió que YouTube lo publicara, porque siento que tiene algún tipo de responsabilidad de no permitir que se emitan estas cosas”.

“Fue un insulto para todas las mujeres que fueron juzgadas y un insulto para los miembros del jurado que dedicaron su tiempo. Es un insulto al sistema de justicia penal”.

En 2022, el tristemente célebre preso Charles Bronson recibió, según se informó, una restricción de 28 días en el uso de su teléfono después de enviar a Sky News un mensaje de audio sobre su solicitud de libertad condicional.

Tras la emisión de su mensaje, Bronson afirmó que le habían dicho que había infringido las normas penitenciarias al no haber pedido permiso al director de la prisión.

Las acusaciones contra Brand y el artista David Walliams suscitaron debates sobre la posibilidad de establecer una edad de consentimiento escalonada.

La líder conservadora Kemi Badenoch dijo que la idea tiene “cierto sentido común”, pero expresó dudas sobre cómo podría aplicarse.

“Creo que hay cierto sentido común en lo que respecta a la edad de consentimiento escalonada. Mi problema radica en cómo la haremos cumplir”, declaró en una conferencia de prensa.

Dijo que quería que las autoridades mejoraran en la captura de depredadores que atacan a niños, y sugirió que los cambios en la ley sobre la edad de consentimiento podrían ejercer una mayor presión sobre las cárceles superpobladas.

“Nuestras cárceles no tienen suficientes plazas tal como están ahora. Los políticos deben centrarse en aumentar la capacidad, construir nuevas plazas penitenciarias, alquilar espacios en el extranjero… en lugar de crear más leyes que no se puedan hacer cumplir”, afirmó.